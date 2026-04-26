Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado según la Ley de Trabajo

La diferencia fundamental entre un feriado y un día no laborable radica en la obligatoriedad del descanso y en cómo se calcula el pago de la jornada

La diferencia fundamental entre un feriado y un día no laborable radica en la obligatoriedad del descanso y en cómo se calcula el pago de la jornada para el trabajador.

Día no laborable y feriado: cómo se liquidan

Según la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en Argentina (Art. 166 y 167):

Diferencias Principales

Obligatoriedad de descanso:

Feriado nacional: El descanso es obligatorio y rige la norma del descanso dominical.

Día no laborable: El descanso es optativo para el empleador (excepto en bancos, seguros y actividades afines). Si el empleador decide trabajar, el empleado no puede negarse.

Remuneración:

Feriado nacional: Si se trabaja, el empleado debe percibir la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual (pago doble). Si no se trabaja, se paga como un día normal pero con el cálculo del plus feriado (sueldo dividido 25).

Día no laborable: Si se trabaja, se percibe el salario simple. Si el empleador decide no abrir, el día se abona igualmente como jornada normal.

Aplicación según el sector:

Feriado nacional: Aplica obligatoriamente tanto al sector público como al privado.

Día no laborable: Es obligatorio para la administración pública y bancos, pero queda a criterio de las empresas privadas.

Las 3 diferencias clave que afectan tu bolsillo

Para evitar sorpresas al cierre del mes, es fundamental entender estos tres puntos:

La decisión es del empleador: Según el artículo 167 de la LCT, en los días no laborables el trabajo será optativo para el empleador. Si la empresa decide abrir, el empleado está obligado a ir y cumplir su jornada normal.

El pago es simple: A diferencia del feriado, si trabajás un día no laborable no cobrás el 100% de plus. Percibís tu salario como cualquier día hábil. No hay "pago doble" ni compensatorios.

Si el empleador decide cerrar: En el caso de que la empresa decida no abrir sus puertas, el trabajador cobra su salario completo y no se le puede descontar el día ni obligarlo a recuperar las horas en otro momento.

¿Qué pasa con los bancos y el Estado?

Aunque la ley dice que es "optativo", hay sectores donde el día no laborable funciona, en la práctica, como un feriado.

Bancos y Seguros: Históricamente, estas entidades permanecen cerradas durante los días no laborables.

Administración Pública: El Estado suele otorgar asueto a sus empleados, por lo que no hay atención en organismos oficiales.

Comercio y Pymes: Aquí es donde más se trabaja. La mayoría de los locales comerciales abren sus puertas para no perder ventas, y los empleados deben asistir sin percibir adicionales.

El caso de las festividades religiosas

Es importante recordar que existen días no laborables específicos por ley para las comunidades judía e islámica (como Pésaj, Rosh Hashaná o el Día del Sacrificio).

En estos casos, los trabajadores que profesen dichas religiones tienen el derecho de no trabajar y el día se considera como "feriado" para ellos (pago y no laborable).

El día no laborable es, fundamentalmente, una herramienta de flexibilidad para las empresas. Si hoy te tocó trabajar, recordá que legalmente es una jornada ordinaria. La única excepción a esta regla es que tu Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) específico establezca algo diferente, por lo que siempre es recomendable consultar la letra chica de tu sector.