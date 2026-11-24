Proponen recuperar una ruta del interior para mejorar la llegada a este sitio turístico
El debate sobre cómo optimizar la infraestructura vial y potenciar el turismo en el norte argentino sumó una ambiciosa propuesta en la provincia de Tucumán. El ex intendente de Yerba Buena y precandidato a gobernador por el espacio Cambia Tucumán, Mariano Campero, planteó la necesidad de recuperar y poner en valor la Ruta Provincial 325 con el objetivo de habilitar un segundo acceso directo hacia Tafí del Valle atravesando la imponente Quebrada del Portugués.
Actualmente, la conexión entre la llanura tucumana y los Valles Calchaquíes depende casi exclusivamente de la Ruta Provincial 307, un corredor sinuoso que suele sufrir interrupciones por derrumbes climáticos, complicando tanto el traslado de los vecinos como el flujo de visitantes hacia uno de los polos turísticos más emblemáticos de la región. Frente a ese cuello de botella, la iniciativa apunta a consolidar una vía alternativa segura y permanente que diversifique los circuitos turísticos y dinamice las economías locales del interior provincial.
Ruta alternativa a Tafí del Valle: cómo es el trazado de 85 kilómetros y qué obras requiere
De acuerdo con los detalles técnicos consignados por el diario La Gaceta, la traza de la Ruta Provincial 325 nace en la localidad de Simoca, avanza hacia Monteros y atraviesa Capitán Cáceres. Es precisamente a partir de ese punto donde el camino se interna en la Quebrada del Portugués, tramo en el que finaliza el asfalto actual y la huella continúa en dirección a la Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo, conocida popularmente como La Toma.
Desde allí, el recorrido asciende hacia El Rincón, ya en el valle de Tafí, pasa por Las Carreras y bordea la ladera posterior del cerro El Pelao hasta desembocar en La Ovejería. Para transformar este trayecto de aproximadamente 85 kilómetros en un corredor vial plenamente transitable, el proyecto demanda una intervención de infraestructura integral que contempla el acondicionamiento general de la calzada y la construcción de cuatro puentes.
Tucumán: las ventajas frente a la Ruta 307 y otras alternativas en estudio
Al fundamentar la viabilidad del proyecto, Campero enumeró los beneficios técnicos y operativos que ofrecería este corredor en comparación con el camino tradicional hacia los Valles:
- Menor pendiente y mayor seguridad: Según el análisis del dirigente, la Ruta 325 presenta una traza con menor inclinación que la 307, lo que facilitaría la circulación vehicular y reduciría el desgaste mecánico.
- Menos derrumbes y menor mantenimiento: Su emplazamiento geográfico permitiría evitar las zonas más críticas de desmoronamientos frecuentes en temporada de lluvias, abaratando los costos sostenidos de conservación vial.
- Análisis de trazados complementarios: Si bien la apertura de la Quebrada del Portugués ya había sido evaluada en el pasado durante las gestiones de Antonio Bussi y Juan Manzur sin llegar a concretarse, el precandidato también propuso estudiar en paralelo una segunda variante de conexión a través de El Siambón y Anfama antes de definir el plan de acción prioritario para la provincia.