Un precandidato a gobernador de Tucumán planteó la idea de poner en valor una ruta que une el llano con los Valles Calchaquíes, en Tafí del Valle

El debate sobre cómo optimizar la infraestructura vial y potenciar el turismo en el norte argentino sumó una ambiciosa propuesta en la provincia de Tucumán. El ex intendente de Yerba Buena y precandidato a gobernador por el espacio Cambia Tucumán, Mariano Campero, planteó la necesidad de recuperar y poner en valor la Ruta Provincial 325 con el objetivo de habilitar un segundo acceso directo hacia Tafí del Valle atravesando la imponente Quebrada del Portugués.

Actualmente, la conexión entre la llanura tucumana y los Valles Calchaquíes depende casi exclusivamente de la Ruta Provincial 307, un corredor sinuoso que suele sufrir interrupciones por derrumbes climáticos, complicando tanto el traslado de los vecinos como el flujo de visitantes hacia uno de los polos turísticos más emblemáticos de la región. Frente a ese cuello de botella, la iniciativa apunta a consolidar una vía alternativa segura y permanente que diversifique los circuitos turísticos y dinamice las economías locales del interior provincial.

Ruta alternativa a Tafí del Valle: cómo es el trazado de 85 kilómetros y qué obras requiere

De acuerdo con los detalles técnicos consignados por el diario La Gaceta, la traza de la Ruta Provincial 325 nace en la localidad de Simoca, avanza hacia Monteros y atraviesa Capitán Cáceres. Es precisamente a partir de ese punto donde el camino se interna en la Quebrada del Portugués, tramo en el que finaliza el asfalto actual y la huella continúa en dirección a la Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo, conocida popularmente como La Toma.

Desde allí, el recorrido asciende hacia El Rincón, ya en el valle de Tafí, pasa por Las Carreras y bordea la ladera posterior del cerro El Pelao hasta desembocar en La Ovejería. Para transformar este trayecto de aproximadamente 85 kilómetros en un corredor vial plenamente transitable, el proyecto demanda una intervención de infraestructura integral que contempla el acondicionamiento general de la calzada y la construcción de cuatro puentes.

Tucumán: las ventajas frente a la Ruta 307 y otras alternativas en estudio

Al fundamentar la viabilidad del proyecto, Campero enumeró los beneficios técnicos y operativos que ofrecería este corredor en comparación con el camino tradicional hacia los Valles: