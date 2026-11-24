La programación especial combina arte, arquitectura, diseño, literatura, gastronomía y música en vivo. La entrada es libre y gratuita

El barrio porteño de Retiro volverá a convertirse en un gran circuito cultural y gastronómico con una nueva edición de Retiro Abierto. Este jueves 26 de noviembre, entre las 18 y las 22 h, vecinos y visitantes podrán recorrer galerías de arte, descubrir edificios históricos, participar de actividades especiales y disfrutar de distintos espectáculos musicales.

La iniciativa propone redescubrir uno de los barrios más emblemáticos de Buenos Aires a través de una programación que combina arte, arquitectura, diseño, literatura y gastronomía. Durante la jornada, hoteles, librerías, espacios culturales, bares y restaurantes abrirán sus puertas con propuestas especiales y promociones.

La actividad será libre y gratuita, aunque algunos recorridos guiados requerirán inscripción previa.

Núñez, por ejemplo, será otro de los barrios protagonistas de esta semana al recibir la nueva edición de la Primavera Sound 2026.

La primera edición de Retiro Abierto convocó a más de 30.000 personas y reunió más de 100 actividades simultáneas en galerías, espacios culturales, hoteles, bares y restaurantes. La nueva jornada busca repetir la experiencia y ampliar la propuesta cultural y comercial del barrio.

Qué actividades habrá en Retiro Abierto 2026

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de conocer distintos rincones del barrio a través de cuatro circuitos temáticos, coordinados por especialistas y referentes de cada área.

La programación contempla las siguientes propuestas:

18 h: circuito literario, a cargo de Catalina Lascano.

18.30 h: recorrido de arquitectura, guiado por Vanessa Bell.

19 h: circuito de patrimonio artístico, con Turistearte.

19.30 h: recorrido gastronómico, coordinado por Lisandro Comentino.

Además, distintas librerías y espacios culturales ofrecerán actividades literarias durante la noche. Habrá lecturas de autores y presentaciones de libros en diferentes puntos del barrio.

Música en vivo: los artistas que se presentarán

La música también tendrá un lugar destacado en Retiro Abierto, con espectáculos distribuidos en distintos espacios emblemáticos de la zona.

La grilla incluye las siguientes presentaciones:

19 h: jazz de Ekathé en Florería Atlántico (Arroyo 872).

De 20 a 22 h: DJ set de Cata Spinetta en Dadá Bistró (San Martín 941).

21 h: show de Leo García en el Hotel Palacio Paz (Av. Santa Fe 760).

22 h: recital de Virus en Plaza San Martín, como cierre de la jornada.

El espectáculo de Virus será uno de los momentos centrales de la noche y tendrá lugar en uno de los espacios verdes más representativos del barrio.

Cuándo y dónde será Retiro Abierto

La nueva edición de Retiro Abierto se realizará el jueves 26 de noviembre de 2026, de 18 a 22 h, en distintos puntos del barrio porteño de Retiro.

La propuesta es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, junto con la Asociación Vecinal del barrio y representantes del sector privado.

Los datos principales del evento:

Fecha: jueves 26 de noviembre.

Horario: de 18 a 22 h.

Lugar: barrio de Retiro, Ciudad de Buenos Aires.

Entrada: libre y gratuita.

Recorridos guiados: requieren inscripción previa.

Cierre musical: recital de Virus a las 22 en Plaza San Martín.

Para organizar la visita, se puede consultar el mapa interactivo y la programación completa en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad.