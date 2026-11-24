El gobierno porteño adjudicó la licitación mediante la cual cinco estaciones de la red porteña sumarán vegetación con jardínes verticales

La red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires sumará una llamativa intervención estética y ambiental en sus pasillos y andenes. Subterráneos de Buenos Aires adjudicó formalmente la licitación pública —lanzada en septiembre pasado— para la instalación de "muros verdes" en cinco paradas estratégicas de las líneas B, D y H.

De acuerdo con la documentación oficial del proceso, la obra quedó en manos de la constructora Algieri —única oferente presentada en la compulsa y firma con amplia experiencia previa en refacciones de estaciones porteñas como Pueyrredón, Lima y el Centro de Trasbordo Constitución—, con vistas a firmar el contrato e iniciar las tareas en las próximas semanas.

Según explicaron desde el organismo porteño y tal como reportó el sitio especializado En El Subte, esta iniciativa consiste en la colocación de jardines verticales especialmente diseñados para espacios subterráneos, integrando provisión de vegetación, estructuras auxiliares y sistemas de mantenimiento.

El objetivo central es incorporar soluciones de infraestructura verde que contribuyan a la puesta en valor de los espacios públicos bajo la órbita de SBA, mejorando tanto las condiciones ambientales y funcionales como el aspecto visual de las paradas intervenidas.

El único antecedente similar en la red porteña se había registrado hacia fines de la década pasada en la estación Facultad de Medicina (Línea D), aunque en aquella oportunidad formó parte de una acción publicitaria temporaria que luego fue retirada durante las obras de renovación.

Muros verdes en el subte: en qué estaciones se colocarán los jardines verticales

El pliego adjudicado contempla la intervención integral en cinco estaciones de alta circulación de pasajeros distribuidas en tres líneas distintas:

Línea B: Estación Leandro N. Alem (cabecera en el microcentro porteño).

Línea D: Estaciones Catedral, Juramento y Congreso de Tucumán.

Línea H: Estación Once.

El plan integral de obras, tecnología y modernización en el Subte

La incorporación de vegetación en los andenes se enmarca dentro de un paquete mucho más amplio de renovación que el Gobierno porteño lleva adelante en toda la red subterránea y el Premetro. Por un lado, continúa el plan de puesta en valor de estaciones —que ya rehabilitó 20 paradas y mantiene actualmente en obra con cierres temporales a Lavalle, Medrano, Entre Ríos, General Urquiza, Ángel Gallardo e Independencia, mientras se evalúan ofertas para Sáenz Peña, Pasco, Alberti y Dorrego— junto a una curiosa licitación para sumar avatares holográficos con inteligencia artificial conversacional en dos estaciones de la Línea B.

En paralelo, avanzan las licitaciones para mejorar la accesibilidad mediante nuevos ascensores en estaciones como Federico Lacroze, Plaza de los Virreyes, Olleros, José Hernández, Agüero y Scalabrini Ortiz, además del recambio de 77 escaleras mecánicas en las líneas A, B, C, D y E. Finalmente, en materia de material rodante e infraestructura pesada, prosigue la modernización de la Línea B (que sumará nuevos trenes CRRC Serie 400 con financiamiento de la CAF), la compra de formaciones adicionales para las líneas A y C, el cierre del loop del Premetro en Villa Lugano y el proceso de adjudicación para iniciar el próximo año la construcción de la esperada futura Línea F.