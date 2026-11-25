El Gobierno firmó acuerdos que involucran operaciones de pasajeros y carga. Además, se podrá viajar de Buenos Aires a Tel Aviv sin escalas

El mapa de las conexiones aéreas internacionales de Argentina tendrá nuevas alternativas. El Gobierno de Javier Milei anunció la firma de acuerdos bilaterales con Japón y Australia para ampliar las operaciones de las compañías aéreas de ambos países. Además, confirmó el inicio de los vuelos directos entre Buenos Aires e Israel, una ruta que comenzará a funcionar a fines de noviembre.

Los anuncios se enmarcan en la política de apertura y desregulación del mercado aerocomercial que impulsa la administración nacional. Con la incorporación de estos nuevos entendimientos, Argentina ya cuenta con 74 acuerdos de cielos abiertos con otros países, con el objetivo de facilitar la llegada de nuevas aerolíneas al país, ampliar las rutas internacionales y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías.

Una persona espera el anuncio de su vuelo en un aeropuerto

Cómo serán las nuevas conexiones aéreas con Japón y Australia

Uno de los principales cambios se dará en la relación aerocomercial entre Argentina y Japón. Hasta ahora, las compañías de ambos países solamente podían conectar sus mercados mediante acuerdos de código compartido, una modalidad que permite comercializar pasajes en vuelos operados por otras aerolíneas.

Con el nuevo convenio, las empresas argentinas y japonesas podrán operar vuelos regulares de pasajeros y carga con sus propios aviones entre ambos países.

Sin embargo, la firma del convenio no significa que ya exista una ruta directa entre Buenos Aires y Tokio. La distancia entre ambos destinos supera la autonomía de los aviones comerciales actuales, por lo que cualquier operación necesitaría al menos una escala.

En el caso de Australia, el entendimiento contempla una ampliación progresiva de la capacidad para transportar pasajeros y mayores derechos de tráfico aéreo.

También establece frecuencias ilimitadas para los vuelos de carga y permite ampliar las rutas y las posibilidades comerciales de las compañías. Esto podría facilitar nuevas conexiones entre ambos países y otros destinos internacionales.

Cuándo empiezan los vuelos directos entre Buenos Aires e Israel

Otra de las novedades anunciadas es el comienzo de los vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv, que estarán a cargo de la compañía israelí EL AL.

La empresa comenzará a operar la ruta sin escalas a partir del 29 de noviembre, cuando está previsto el vuelo inaugural desde Tel Aviv, lo que permitirá conectar ambos destinos de manera directa y reducir los tiempos de viaje.

Según la programación aprobada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el servicio contará inicialmente con dos frecuencias semanales y utilizará aviones Boeing 787-9 Dreamliner, con capacidad para 271 pasajeros.

La conexión forma parte del acuerdo de Cielos Abiertos firmado entre Argentina e Israel durante la visita oficial de Javier Milei a ese país.

Cielos Abiertos: cuántas rutas y aerolíneas se incorporaron en Argentina

Los nuevos acuerdos con Japón y Australia se suman a la estrategia de apertura del mercado aerocomercial que comenzó a implementar el Gobierno nacional en 2024.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por la administración de Milei, desde el lanzamiento de esta política se autorizaron 70 nuevas rutas y se incorporaron 10 aerolíneas al mercado argentino.

Además, durante octubre de 2026 se registraron 200 frecuencias semanales adicionales en comparación con el mismo mes de 2023.

El Gobierno también destacó el crecimiento del tráfico de pasajeros en distintos mercados internacionales. Entre los principales incrementos registrados frente a 2023 se encuentran:

República Dominicana: aumento del 509%.

Panamá: crecimiento del 82%.

Brasil: suba del 71%.

Colombia: incremento del 73%.

Perú: crecimiento del 61%.

España: aumento del 50%.

Estados Unidos: suba del 37%.

Con los acuerdos con Japón y Australia y el comienzo de los vuelos directos a Israel, el Ejecutivo busca ampliar las alternativas de conexión internacional y generar nuevas oportunidades para el turismo y el comercio exterior.