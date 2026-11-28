Qué refleja la ocupación en Cariló y Villa Gesell, qué dicen los especialistas, qué precios se manejan y cómo deciden los turistas

El sector ofrece flexibilidad y compite con destinos como Brasil o la Patagonia.

Las reservas turísticas están lentas por economía y el clima y turistas eligen estancias más cortas.

Por el fenómeno "El Niño", el SMN prevé lluvias y bajas temperaturas en la Costa Atlántica.

El verano se acerca y las previsiones llevan incluso al uso de la IA para planificar vacaciones con El Niño, sobre todo entre quienes piensan viajar a la Costa Atlántica. Mientras algunos turistas mantienen sus reservas, otros prefieren esperar a conocer el pronóstico antes de elegir cuándo salir.

"Para las costas se esperan lluvias por encima de lo normal y temperaturas por debajo de lo normal", explicó Esteban Zuccaro, meteorólogo, al referirse al pronóstico climático para los próximos meses.

Pronóstico Climático Trimestral (noviembre, diciembre 2026 y enero 2027) - crédito Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

La previsión coincide con el informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que contempla noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027. El organismo anticipa mayores probabilidades de precipitaciones superiores a los valores habituales en buena parte de la provincia de Buenos Aires, aunque esa probabilidad disminuye hacia el este.

Sin embargo, Esteban aclara que: "No necesariamente la lluvia potencial o normal que te marca el pronóstico trimestral se refiere a más días con lluvia, sino se refiere a un acumulado de precipitación en el mes".

Para algunos turistas, esa posibilidad ya forma parte de la planificación; Milagros Naveiro, de 30 años, viajará a Costa Esmeralda para pasar Año Nuevo y contó "Elegimos Costa Esmeralda, porque si llueve todo el día sabemos que tenemos otras actividades para hacer, no solo ir a la playa", señaló.

También evaluó viajar al norte de Brasil: "Consideramos el norte de Brasil, que nos dijeron que El Niño no llega, pero para aprovecharlo debería ir más días y el pasaje en las fechas que podemos ir es muy caro. Elegimos algo más cerca, podemos ir menos días y si llueve tenemos alternativas", explicó.

Cómo vienen las reservas en la Costa Atlántica

En Villa Gesell, las reservas para enero se ubican, de manera preliminar, entre el 35% y el 40%. Emiliano Felice, secretario de Turismo, Cultura, Educación y Deportes del municipio, explicó:

"La ocupación viene lenta porque el turista está averiguando mucho y comparando mucho precio", sostuvo el funcionario.

Felice señaló que la incertidumbre climática influye en las decisiones, aunque no es el principal motivo de la demora. "Este año con las noticias que hubo de El Niño, que daría la impresión que el impacto va a ser menos de lo que se estuvo diciendo, pero que caló en la gente, obviamente que uno de los motivos por los cuales se genera el retraso, uno de los motivos, no el más importante, tiene que ver con El Niño".

La situación económica también aparece entre las preocupaciones del sector. "Fundamentalmente un tema de índole económico", afirmó Felice, quien agregó que los turistas están reduciendo la duración de sus vacaciones: "Está cortando su estadía porque no tiene plata para irse a vacaciones, así que está cortando a tres, cuatro noches cuando antes la estadía podía ser de una semana".

En Cariló, los balnearios muestran diferencias. Ramón Giammatteo responsable de las reservas de carpas en los balnearios "Cozumel" y "Divisadero", indicó que Cozumel ya tiene reservado el 70% de sus carpas para enero, mientras que Divisadero registra alrededor del 35%.

"Cozumel de reservas muy bien, con el mismo comportamiento de todos los años. Para enero un 70% reservado. Febrero más tranquilo", detalló. Sobre Divisadero, agregó: "Tendrá un 35% en reservas, le cuesta un poco más, pero es fuerte en los alquileres diarios".

Pese a las consultas por el clima, aseguró: "hasta ahora siguen reservando, no tenemos cancelaciones".

Alquiler de carpas y casas: precios y opciones para el verano

Para enero de 2027, el alquiler mensual de una carpa en Cozumel cuesta $3.080.000, mientras que en Divisadero se ofrece a $2.670.000. Se trata de tarifas de preventa, con un incremento aproximado del 30% respecto de la temporada anterior. Los precios definitivos se establecerán el 1 de diciembre.

Las diferencias también aparecen en la duración de las contrataciones. "En Cozumel las estadías son más largas, temporada, mes, quincena. En Divisadero son más cortas, semanas y mucho diario", explicó Ramón.

El balneario también ofrece una alternativa para quienes prefieren elegir los días de playa según el pronóstico. "Vendemos unos pack de 5 y 3 días que usás como vos querés, esto te permite venir a la playa los días que vos elegís. Es una buena opción y se vende bastante", contó sobre las contrataciones de febrero.

En el mercado inmobiliario, Alejo Andersen, que trabaja con propiedades en Cariló, Pinamar y Costa Esmeralda, señaló que los alquileres aumentaron entre un 10% y un 15% frente al verano anterior.

Consultado sobre las reservas, afirmó que hay "menos consultas por ahora, por el clima". También confirmó que los turistas están reservando con menor anticipación y por períodos más cortos.

Sobre la influencia de las previsiones meteorológicas, describió una situación que cambia rápidamente: "Tenés 2 días de sol y las consultas aumentan".

El Niño: qué anticipa el Servicio Meteorológico Nacional y por qué puede tocar una semana con buen clima

El Servicio Meteorológico Nacional define al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) como una variación natural de las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Puede influir sobre las precipitaciones y las temperaturas en distintas regiones del mundo.

En su informe especial sobre la evolución de El Niño 2026-2027, el organismo analiza las lluvias registradas durante episodios anteriores y el comportamiento del fenómeno actual. Para el centro-este bonaerense, señala que los episodios de El Niño suelen presentar mayores excesos de precipitaciones entre octubre y diciembre y entre febrero y abril, aunque hasta octubre de 2026 las lluvias habían sido inferiores a lo normal.

Zuccaro advirtió que las previsiones trimestrales tienen un margen de incertidumbre. "Estas lluvias que te hablo por encima de lo normal para la costa y las temperaturas por debajo de lo normal tienen una probabilidad aproximada de entre un 45-55%, porque son pronósticos trimestrales", explicó.

El especialista también señaló que las condiciones pueden variar considerablemente durante una estadía de pocos días. "Puede pasarte que te toque justo una semana en donde la situación no sea tan adversa", sostuvo.

Esa incertidumbre lleva a algunos turistas a evitar las reservas anticipadas. Delfina Leiro, de 31 años que tiene un departamento en Pinamar, explicó que prefiere organizar sus escapadas cuando conoce las condiciones del tiempo. "Soy de agarrar el auto y de ir según el clima, pero porque tengo la posibilidad de hacerlo al tener el departamento. Si veo que llueve, no voy", contó.

Vacaciones más cortas y decisiones de último momento

El cambio en la forma de organizar las vacaciones también aparece en las evaluaciones de los responsables turísticos. Diego Juárez, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de Mar del Plata, destacó que la ciudad continúa entre los destinos más buscados, pero reconoció cambios en los hábitos de los visitantes. "Hoy hay estadías más cortas, más escapadas y decisiones de viaje que se toman sobre la fecha", señaló.

Frente a las posibles lluvias, Juárez destacó la oferta de actividades fuera de la playa. "El clima siempre es un factor importante cuando alguien elige un destino de playa, y hoy la información meteorológica está al alcance de todos", explicó.

No todos los turistas, sin embargo, están dispuestos a modificar sus planes. Macarena Fernández Madero, médica de 26 años viajará a Miramar y Mar del Sur, y aseguró: "No lo consideré cambiar de planes porque voy a Miramar por un apego y porque es un lugar importante para mí, no por simplemente ir a la playa", explicó sobre la posibilidad de viajar a Brasil.

Margarita Ramallo, de 34 años, tiene previsto pasar sus vacaciones en Mar del Plata: "No planeo ir a Brasil porque es más lejos, y no tengo tantas vacaciones, e implica un avión de por medio. Elijo la Costa".

Brasil y otros destinos, entre las alternativas

Las previsiones climáticas también aparecen entre quienes consideran reemplazar la Costa Atlántica por otros destinos.

Zuccaro explicó que El Niño no afecta de la misma manera a todo Brasil. "Hay un contraste importante entre el sur de Brasil y el norte", señaló. Mientras que en el sur pueden registrarse precipitaciones abundantes, para el nordeste describió condiciones más secas.

El meteorólogo también mencionó la Patagonia como una alternativa dentro de la Argentina. "También destinos como Bariloche, San Martín de los Andes, Angostura, yo creo que sería una buena alternativa", afirmó.

Entre los turistas consultados, Bianca Buenvecino de 29 años contó "las previsiones meteorológicas influyen en mi decisión y pensé en viajar al norte de Brasil, la Patagonia o Chile".

Por su parte, Leiro destacó las ventajas que encuentra en Brasil frente a la Costa argentina: "Es barato, lindo, siempre está el factor lluvia pero al menos no es lo fresco que puede ser la costa argentina".

En Villa Gesell, Felice reconoció que Brasil continúa siendo un competidor para los destinos nacionales. "Siempre Brasil es una competencia importante y más en estos años donde la balanza turística favoreció a que el turista vaya a Brasil", sostuvo.

Para los prestadores de servicios de playa, el clima seguirá siendo un factor central durante los próximos meses. Ramón lo resumió con una frase: "Nuestro socio mayoritario (el tiempo) viene jugando una mala pasada, quiero pensar que cambiará y tendremos un hermoso verano".