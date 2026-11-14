Cómo usar la IA para programar las vacaciones y evitar los riesgos de El Niño

La temporada 2026/2027 llega con más lluvia e inestabilidad. Así funciona la herramienta para elegir destino sin que el clima arruine tus días libres

Este año la planificación de las vacaciones de verano tiene una variable extra: el pico máximo de El Niño. El fenómeno climático —que inició en junio según Daniel Roggiano, observador meteorológico de Telefe Noticias— promete un verano 2026/2027 más inestable, con más lluvia y cielos más grises en varias regiones del país. Cambiar el destino a último momento puede salir caro. Elegir mal, más todavía.

La inteligencia artificial cambió la manera de planificar viajes. No predice el tiempo -ninguna IA puede hacerlo con meses de anticipación-, pero sí cruza variables que antes requerían horas de investigación: clima histórico por zona, fechas con menor riesgo, alternativas de destino según presupuesto y perfil de viajero.

Qué destinos evitar y cuáles elegir con El Niño este verano

Roggiano es directo: este verano no va a ser como los últimos. No se trata de que vaya a llover todo el tiempo, sino de que la estabilidad que permitía planear semanas enteras de sol ya no está garantizada. La dinámica prevista es de alternancia constante: un día de sol, dos grises, uno con lluvia. Para quien viaja solo una semana, esa combinación puede significar que la mayor parte del viaje transcurra bajo nubes.

Las zonas más expuestas son la costa atlántica bonaerense y el Litoral. En la costa, la inestabilidad puede traducirse en días de playa interrumpidos o directamente cancelados. En el Litoral, el riesgo es doble: además de las lluvias propias de la región, las precipitaciones en el sur de Brasil pueden provocar crecidas de ríos que afecten destinos fluviales.

Los destinos favorecidos son la Patagonia y el NOA. Bariloche, consolidada como la opción más buscada del verano según los datos de Despegar, suma a su atractivo natural una menor vulnerabilidad al fenómeno. Salta y Jujuy, con sus circuitos culturales y paisajes áridos, ofrecen una experiencia que no depende del sol para ser disfrutable.

El Caribe lidera la demanda: Punta Cana, Aruba, Curazao, Cancún y Cartagena de Indias encabezan las búsquedas, junto a Miami como opción familiar consolidada. Brasil sigue fuerte, con el foco desplazándose hacia el Nordeste —Maceió, Maragogi y Porto de Galinhas— por sus aguas calmas y menor exposición climática.

Cómo usar la inteligencia artificial para planificar las vacaciones

Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, describe un cambio concreto en el comportamiento del viajero: la IA rompió la rigidez de los filtros tradicionales de búsqueda. Antes, reservar implicaba definir destino, fechas y presupuesto de forma separada. Hoy, un viajero puede plantearle a SOFIA -a asistente conversacional de Despegar basada en IA generativa-una consulta compleja en una sola pregunta: viajar en familia desde Córdoba, con presupuesto acotado, evitando zonas con alertas de tormentas frecuentes en enero. La herramienta procesa todas esas variables al mismo tiempo y devuelve itinerarios alternativos en segundos.

El límite está claro: la IA no es una estación meteorológica y no puede predecir el tiempo con meses de anticipación. Su valor está en otro lugar: alertar sobre tendencias históricas, evaluar riesgos comparativos y sugerir alternativas que el viajero no había considerado.

El consejo de Cristi: usar la IA con contexto. Cuanto más específica sea la consulta, más útil es la respuesta. No alcanza con preguntar "¿dónde viajar en enero?". Hay que especificar con quiénes se viaja, presupuesto, intereses y condiciones climáticas a evitar. Esa combinación de variables es donde la IA supera a cualquier búsqueda manual.

Cuándo reservar para el verano 2026/2027

La ventana de 58 días de anticipación que registra Despegar no es un dato menor. Refleja un cambio cultural: el argentino aprendió que esperar tiene un costo. Las tarifas de pasajes suben, la disponibilidad en alojamientos de alta demanda se reduce y las opciones de financiación se acortan.

Para este verano en particular, la variabilidad climática agrega un argumento más para reservar con tiempo: las tarifas flexibles. Cristi recomienda priorizar opciones con políticas de cambio sin penalidad y sumar asistencia médica y de viaje integral. Ante un verano incierto, blindar la reserva es tan importante como elegir el destino.

Qué preguntarle a la IA antes de reservar

Enero y febrero concentran los picos de demanda, con la primera quincena de enero como la fecha más buscada. Quienes buscan tarifas más accesibles están corriendo sus viajes hacia las últimas semanas de diciembre o principios de marzo. En cualquier caso, algunas preguntas concretas que vale la pena hacerle a ChatGPT o a SOFIA antes de confirmar la reserva:

¿Cuál es el promedio histórico de días de lluvia en [destino] durante enero?

Comparando [destino A] y [destino B] para viajar con niños en la segunda quincena de enero, ¿cuál tiene menor riesgo climático histórico?

Si el pronóstico de la semana de viaje empeora, ¿qué destinos alternativos tienen disponibilidad y clima más estable?

Estas preguntas no reemplazan la consulta al Servicio Meteorológico Nacional ni al pronóstico de los días previos al viaje. Las complementan. La IA ordena la planificación; el pronóstico confirma la decisión final.

El verano de El Niño no cancela las vacaciones. Las obliga a planificar mejor. Y en ese terreno —cruzar variables, comparar riesgos, sugerir alternativas— la inteligencia artificial dejó de ser una novedad para convertirse en una herramienta concreta. Usarla bien puede ser la diferencia entre recordar el verano o lamentarlo.