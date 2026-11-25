La inteligencia artificial necesita cómputo, y el cómputo necesita energía. En la carrera por albergar los centros de datos que la hacen funcionar, Argentina acaba de conocer quién tiene mejor punto de partida. La Cámara Argentina de Internet (CABASE) analizó las 24 jurisdicciones en un informe presentado el 17 de noviembre y puso a Río Negro en el primer puesto, con 4,25 puntos sobre 5, seguida por Buenos Aires (4,20), Neuquén (4,10) y CABA (3,95).

Completan el top ten:

La Pampa

San Luis

Córdoba

Santa Cruz

San Juan

Santa Fe

El puntaje surge de cinco variables:

Energía y conectividad pesan 30% cada una

Los regímenes de promoción de inversiones (RIGI, RIMI y Economía del Conocimiento), 20%

Ingresos Brutos y talento, 10% cada uno

La energía mide el riesgo de tensión eléctrica, el gas disponible y la capacidad de la red. La conectividad, la velocidad de descarga, la banda ancha fija cada 100 hogares y la presencia de nodos de intercambio de CABASE.

Cada provincia suma por motivos distintos. Río Negro sacó el máximo en energía, Ingresos Brutos y promociones fiscales. Buenos Aires, en energía y conectividad, además de buen desempeño en talento. Neuquén, en energía y promociones. La Pampa se destaca en energía e Ingresos Brutos.

La propia cámara aclara que los pesos de cada factor se definieron de manera arbitraria y a modo de ejemplo, por lo que el orden puede cambiar si se modifica la matriz. Los puntajes tampoco reemplazan los estudios de factibilidad técnica, regulatoria, ambiental o económico-financiera de cada proyecto.

La paradoja del AMBA: por qué todos los datacenters están donde el ranking no dice

Hoy el país tiene 15 datacenters operativos de más de 1 megavatio, con cerca de 35 MW instalados en total. Todos están concentrados en el AMBA: el 60% de la capacidad en CABA y el 40% en el Gran Buenos Aires. En la comparación regional del informe, Brasil se destaca por el volumen de su infraestructura, Chile por la madurez de su marco regulatorio y Uruguay por su matriz eléctrica renovable. En cifras, la brecha sería amplia: Chile rondaría los 300 MW y Brasil los 500.

¿Por qué los grandes datacenters no están en las provincias mejor rankeadas? Porque, más que generar energía, el verdadero problema es llevarla hasta donde se necesita: tender un kilómetro de fibra óptica cuesta unos u$s1.000; un kilómetro de línea de alta tensión, cerca de u$s1 M. Y cada megavatio de capacidad demandaría entre u$s1 M y u$s2 M. Esa inversión recae en los privados, que antes de arriesgar el dinero piden contratos que llenen esa capacidad y seguridad jurídica de largo plazo.

Impuestos y talento: los otros obstáculos que complican el mapa

Otro punto en contra serían los aranceles a la importación de GPUs, los procesadores clave para la IA: en Argentina rondarían el 14% al 16%, contra 12,6% en Brasil, 6% en Chile y 0% en Colombia. En talento, el informe mide el empleo registrado en software y servicios informáticos y la densidad universitaria de cada jurisdicción. Ahí se destacan Buenos Aires, CABA y Córdoba.

Según autoridades de la cámara, en la presentación, ese capital humano hoy alcanza, pero podría quedarse corto si llegaran inversiones grandes.

Qué se viene: la red federal y la ventana de oportunidad que el país no puede perder

Un activo a favor es la red federal de 28 puntos de intercambio de tráfico de Internet que gestiona la cámara, de Jujuy a Río Gallegos, la más federalizada de Sudamérica. El de Neuquén, activo desde 2010, fue el primero del interior del país.

En la presentación, las autoridades de CABASE estimaron que en un máximo de cinco años el país tendrá que duplicar su capacidad actual. Su presidente, Ariel Graizer, habló de una "oportunidad histórica" para recuperar terreno frente a otros mercados de la región, aunque condicionó el salto a tener previsibilidad y reglas claras.