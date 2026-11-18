Con foco en la abundancia de gas y electricidad, CABASE ubicó a Río Negro, Buenos Aires y Neuquén al frente del desarrollo de data centers

Los data centers se concentran en AMBA. CABASE impulsa la descentralización con políticas claras para mejorar la competitividad regional.

Río Negro, Buenos Aires y Neuquén lideran el ranking, destacando por su energía y conectividad. Estos factores son los de mayor peso.

La Cámara Argentina de Internet (CABASE) presentó los resultados de un relevamiento que permitió ponderar cuáles son las diez provincias más atractivas para recibir las inversiones destinadas a la instalación de data centers, de acuerdo a la disponibilidad y confiabilidad de energía, la conectividad y los regímenes de promoción y beneficios fiscales.

En el trabajo "Elementos clave para el desarrollo de Data Centers. Energía, Comunicaciones & Clientes. Aprovechando las ventajas geopolíticas de la Argentina" y en el marco del Convergencia Data Center Forum, se evaluó el potencial de las 24 jurisdicciones del país para captar desembolsos destinados a centros de datos.

Del análisis surge que el podio nacional de competitividad está encabezado por Río Negro, con una puntuación de 4,25 puntos sobre 5, seguida por la provincia de Buenos Aires, con 4,20, y Neuquén, que alcanzó los 4,10 puntos.

El cuarto lugar corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 3,95 puntos, mientras que el grupo de las diez jurisdicciones mejor posicionadas se completa con La Pampa (3,60), San Luis (3,40), Córdoba (3,15), Santa Cruz (3,10), San Juan (3,10) y Santa Fe (3,10).

El relevamiento fue diseñado con el objetivo de ofrecer una mirada comparativa sobre las condiciones que ofrece cada distrito frente al crecimiento de la demanda global de capacidad de procesamiento.

En palabras de Ariel Graizer, presidente de CABASE, la inteligencia artificial impulsa grandes inversiones en infraestructura digital a escala global, escenario en el cual factores como el suministro energético, la fibra óptica y las condiciones tributarias resultan determinantes para atraer capitales y recuperar terreno frente al avance de otros mercados de la región.

Las variables clave para el inversor

Para construir el índice, la entidad aplicó un modelo multicriterio que pondera cinco variables centrales. La disponibilidad energética y la conectividad concentran el mayor peso específico, con una incidencia del 30% cada una en el puntaje final.

En tercer lugar se ubican los regímenes de promoción de inversiones y beneficios fiscales, con el 20%, mientras que las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos y la disponibilidad de talento e investigación y desarrollo (I+D) representan el 10% restante cada uno.

El componente energético contempla el riesgo de tensión eléctrica, la disponibilidad de suministro de gas natural y la capacidad de la red. La energía eléctrica constituye una de las principales condiciones para el crecimiento de los centros de datos, especialmente para las instalaciones de mayor escala y las cargas de trabajo vinculadas con Inteligencia Artificial.

Cabase ponderó los factores de competitividad de cada provincia para la inversión de data centers

La disponibilidad y confiabilidad del suministro, la capacidad de transporte y distribución y las alternativas de contratación de energía son aspectos centrales para el desarrollo de nuevos proyectos.

La conectividad es otro de los factores centrales para el desarrollo de la infraestructura digital. Para evaluarla, el informe considera la velocidad promedio de descarga de Internet, la penetración de la banda ancha fija por cada 100 hogares y la presencia de nodos de intercambio de tráfico de Internet de CABASE. Estos indicadores permiten comparar las condiciones de conectividad de las distintas jurisdicciones.

El peso impositivo y los incentivos fiscales

Por su parte, la carga tributaria se evalúa mediante una escala inversa que premia las menores alícuotas de Ingresos Brutos, mientras que el apartado de incentivos analiza la adhesión a herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el RIMI y la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento. Finalmente, el factor talento releva el empleo registrado en software y servicios informáticos junto con la densidad universitaria.

Las combinaciones de fortalezas varían entre los distritos del top ten. Río Negro obtuvo la calificación máxima en energía, baja carga de Ingresos Brutos y promociones fiscales. La provincia de Buenos Aires logró los puntajes más altos en energía y conectividad, acompañados por un sólido desempeño en talento.

Neuquén, en tanto, alcanzó el máximo en energía y regímenes de promoción, sumado a una buena nota en conectividad, mientras que CABA lideró en talento y promoción fiscal, con un registro destacado en conectividad.

En el resto del bloque superior, La Pampa sobresalió con puntaje ideal en energía e Ingresos Brutos; San Luis combinó buen nivel de conectividad con promoción fiscal; y Córdoba alcanzó la nota máxima en incentivos junto a una puntuación elevada en talento. Santa Cruz y San Juan empataron con idéntico perfil al lograr el máximo en alícuotas tributarias y promoción de inversiones, en tanto que Santa Fe fundamentó su posición en incentivos fiscales y recursos humanos.

Concentración metropolitana de los grandes data centers

Más allá del potencial de cada provincia, el estudio expone el diagnóstico actual del ecosistema en la Argentina. El país cuenta actualmente con 15 data centers operativos de más de 1 megavatio, los cuales suman una potencia instalada total cercana a los 35 megavatios.

El rasgo estructural más marcado es la fuerte concentración geográfica, dado que la totalidad de estas instalaciones de gran escala se localiza en el Área Metropolitana de Buenos Aires. De acuerdo con el informe, el 60% de la capacidad instalada se encuentra en CABA y el 40% restante en el Gran Buenos Aires.

Frente a esta centralización, el documento destaca como activo diferencial la red federal de 28 Puntos de Intercambio de Tráfico de Internet (IXP) gestionada por CABASE. Distribuida desde Jujuy hasta Río Gallegos, constituye la red de intercambio de tráfico más federalizada de América del Sur. Entre los nodos de mayor relevancia para el sector figuran el IXP-BUE en CABA, con más de 150 participantes; el IXP-NQN en Neuquén, con 28 participantes y activo desde 2010; el IXP-COR en Córdoba, con 26; y los nodos de Resistencia y Posadas, con 20 cada uno.

El escenario regional y los desafíos de competitividad

El informe de CABASE incorpora además una comparación con mercados vecinos para dimensionar las oportunidades de la Argentina. El análisis señala que Brasil lidera en la región por el volumen y la escala de su infraestructura instalada; Chile se distingue por la madurez de su marco regulatorio y su historial de captación de inversiones; y Uruguay sobresale por una matriz eléctrica altamente renovable y la estabilidad de su entorno normativo.

Para revertir la concentración metropolitana y capitalizar las ventajas climáticas, energéticas y de conectividad disponibles en el interior del país, Graizer remarcó la necesidad de consolidar reglas claras, previsibilidad y una agenda que acompañe el despliegue de redes de energía y telecomunicaciones.

Desde la entidad aclararon que el ranking posee carácter informativo y orientativo basado en indicadores a octubre de 2026, por lo cual constituye una herramienta de evaluación preliminar que no reemplaza los estudios de factibilidad técnica, ambiental y financiera requeridos para cada proyecto de inversión específico.