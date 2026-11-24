La declaración de la representante gremial en Tribunales incluyó detalles sobre el financiamiento y las relaciones con dirigentes metalúrgicos

María Soledad Calle, la sindicalista vinculada a La Cámpora que compró el departamento ubicado justo debajo de donde vive Cristina Fernández de Kirchner, declaró este martes ante la Justicia. Lo hizo en calidad de indagada por presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.

La dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue citada por el juez federal Julián Ercolini. El magistrado investiga contratos entre el gremio metalúrgico y una empresa de la que Calle era directora suplente, operaciones que habrían generado un perjuicio económico para el sindicato.

Tras más de dos horas de declaración, Calle salió de los tribunales de Comodoro Py acompañada por su abogado, Pablo Slonismqui. Habló con los medios y fue contundente.

"Compré el departamento por decisión propia con recursos propios y de mi familia declarados en blanco", aseguró. El inmueble está en San José 1111, el edificio donde la expresidenta cumple su condena por la causa Vialidad.

Calle reconoció que la operación inmobiliaria generó ruido mediático. "Entiendo que haya generado muchas suspicacias en un tiempo en donde el blanqueo y la inocencia fiscal están a la orden del día", admitió.

Pero remarcó su condición de ciudadana común. "Yo soy una ciudadana argentina, no soy funcionaria pública, y compré un departamento con recursos propios", enfatizó.

Para qué quería el departamento bajo el de Cristina

La sindicalista también explicó qué pensaba hacer con la propiedad. "Quería impulsar una fundación para estudios de la industria y del trabajo, que es a lo que dedico la mayor parte de mi tiempo", reveló.

Sin embargo, los planes cambiaron. "Las condiciones cambiaron y ahora estoy viendo qué hacemos con eso", admitió sin dar más detalles sobre el destino final del inmueble.

La compra del departamento fue uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores. La cercanía física con Cristina Kirchner y el perfil público de Calle convirtieron la operación en objeto de análisis.

Qué dijo sobre los contratos con la UOM que investiga la Justicia

El núcleo de la causa judicial no es el departamento, sino contratos millonarios. La Justicia sospecha que Calle fue beneficiada con acuerdos entre la UOM y la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica (OSUOMRA) con la empresa USEM S.A., de la cual era directora suplente y tenía el 50% de las acciones.

En el escrito presentado ante Ercolini, la defensa de Calle cuestionó la base de la acusación. "La hipótesis de la causa está cimentada sobre la base de un perjuicio económico que solo existe en la imaginación del Tribunal", afirmó.

El documento también rechazó que haya existido incompatibilidad entre su cargo en el sindicato y su rol empresarial. "Vine a prestar declaración para acompañar la investigación y confirmar que no existe ninguna irregularidad ni ninguna incompatibilidad", dijo Calle a la salida de Tribunales.

La dirigente insistió en que no hubo comisión de delito en su actuación tanto en la UOM como en la Unión de Seccionales Metalúrgicas.

El argumento clave sobre la creación de la empresa

Uno de los puntos más cuestionados por la investigación es el timing. USEM S.A. fue creada apenas 82 días antes de firmar dos convenios con la UOM y OSUOMRA.

En su descargo, Calle justificó la rapidez. "La sociedad se fundó con una finalidad comercial concreta: prestar servicios de gestión administrativo-bancaria necesarios para el funcionamiento del sistema fiduciario implementado por la UOM junto con el Banco de la Nación Argentina", explicó el escrito.

La defensa argumentó que crear una empresa para una actividad específica es una práctica legal y habitual. "Su legitimidad debe evaluarse a partir de la realidad de su actividad, el cumplimiento de sus obligaciones y la ausencia de conductas fraudulentas, no de su antigüedad al momento de contratar", enfatizó el documento.

Ante los periodistas, Calle fue más directa. Aclaró que la compañía no administraba los fondos del gremio metalúrgico ni de su obra social.

Y lanzó una frase que deja entrever un trasfondo político: "La decisión de su contratación afectó intereses". No especificó a qué intereses se refería, pero dejó la puerta abierta a interpretaciones sobre posibles disputas internas en el sindicalismo.