La propuesta permite descubrir los sabores y las tradiciones de la gastronomía de Corea, como el kimchi, que se utiliza como acompañamiento en platos

La gastronomía gana cada vez más protagonismo y la Ciudad de Buenos Aires tendrá una nueva propuesta para quienes quieran conocer los sabores y las tradiciones coreanas. Este jueves 26 de noviembre se realizará una jornada especial en el Mercado de Belgrano, con una clase de cocina, degustaciones y espectáculos culturales.

Se trata de una nueva edición de Sabores del Mundo, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, a través de BA Capital Gastronómica, junto con la Asociación Civil de Coreanos en Argentina (ACCA).

El encuentro se desarrollará de 17 a 19 h en el Mercado de Belgrano, ubicado en Juramento 2527, y tendrá como protagonista a Corea.

La actividad se realizará en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Kimchi en Argentina, que se celebra el 22 de noviembre, y permitirá acercarse a uno de los alimentos más representativos de la cultura gastronómica coreana.

Kimchi: cómo se prepara y qué platos se podrán degustar

Uno de los principales atractivos de la jornada será una clase de elaboración de kimchi, un alimento fermentado tradicional de Corea que se utiliza como acompañamiento en numerosas preparaciones.

La demostración estará a cargo de Pedro Rim, vicepresidente de ACCA y referente de Kikiriki, quien explicará cómo se prepara este fermento y de qué manera se incorpora a diferentes recetas.

Además, los asistentes podrán conocer y degustar dos platos típicos de la gastronomía coreana:

Kimchibokkeumbap : un salteado de arroz con kimchi y panceta.

: un salteado de arroz con kimchi y panceta. Kimchijeon: una tortilla elaborada a base de kimchi.

De esta manera, los visitantes podrán descubrir distintas formas de utilizar este ingrediente y conocer algunos de los sabores más característicos de la cocina de Corea.

Danza tradicional y cultura coreana en el Mercado de Belgrano

La propuesta no estará limitada a la gastronomía. Durante el encuentro también habrá presentaciones de danza tradicional a cargo de Yoon Kang Choi, con el objetivo de acercar al público otras expresiones culturales del país asiático.

Sabores del Mundo busca promover la diversidad cultural a través de la gastronomía y convertir a los mercados porteños en espacios de encuentro, aprendizaje e intercambio.

La iniciativa se desarrolla junto con embajadas, organizaciones y representantes de distintas comunidades, con actividades que permiten conocer recetas, técnicas culinarias y tradiciones de diferentes países.

Dónde y cuándo será el encuentro de gastronomía coreana

Quienes quieran participar de esta experiencia podrán acercarse al Mercado de Belgrano, sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la Ciudad.

Estos son los datos principales de la actividad:

Día: jueves 26 de noviembre de 2026.

Horario: de 17 a 19 h.

Lugar: Mercado de Belgrano.

Dirección: Juramento 2527, Ciudad de Buenos Aires.

Actividades: clase de elaboración de kimchi, degustación de platos coreanos y danza tradicional.

La jornada será una oportunidad para conocer de cerca la gastronomía coreana y descubrir sus tradiciones a través de una experiencia que combina cocina y cultura.