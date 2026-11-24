La hamburguesería del influencer Federico Perales ya tiene cocinas de delivery en Villa Crespo y Belgrano, con combos de entre $17.000 y $22.000

Gordis Burger, la hamburguesería del influencer Federico Perales, más conocido como El Gordis, empezó a expandirse por la Ciudad de Buenos Aires con un formato que no necesita mesas ni mozos: cocinas que funcionan solo para delivery, conocidas como dark kitchens, en alianza exclusiva con Rappi.

La primera abrió hace un mes en Villa Crespo y la segunda, hace diez días en Belgrano. Según confirmaron a iProfesional desde la marca, las próximas siguen en pie, aunque las obras vienen un poco atrasadas: el plan original preveía sumar una cocina en Palermo la primera semana de diciembre y después avanzar en Caballito y Devoto.

El crecimiento llega apenas dos meses y medio después de la apertura del local de Palermo, en la esquina de El Salvador y Fitz Roy, que se inauguró el 5 de septiembre. Es decir, en menos de tres meses, la marca pasó de un solo salón a tres puntos de venta en la Ciudad.

El caso muestra cómo un creador de contenido puede convertir a su comunidad en clientes, y por qué el delivery se volvió el camino más rápido para crecer en la gastronomía sin abrir nuevos salones.

¿Cómo funcionan las cocinas de delivery de Gordis Burger?

Las nuevas cocinas trabajan 100% para delivery y solo a través de Rappi. No tienen salón ni opción de retiro en el local, algo que, según la empresa, permite acortar los tiempos de despacho.

La carta es la misma que la del salón de Palermo. Para que las hamburguesas lleguen en buen estado, la marca dice que dedicó meses a desarrollar un packaging propio, pensado para conservar la temperatura y la crocancia durante el viaje, uno de los grandes problemas de las hamburguesas por delivery.

La lógica del plan es cubrir los barrios con más pedidos. Con Villa Crespo y Belgrano ya funcionando, la marca alcanza dos zonas con alta demanda de delivery, y con Palermo, Caballito y Devoto busca completar el mapa de la Capital.

¿Cuánto cuesta pedir Gordis Burger?

Las hamburguesas más pedidas son la Tasty y la Bacon, en su versión simple. Según informaron desde la marca, vienen en combo con papas fritas y cuestan entre $17.000 y $22.000.

Para quienes piden por Rappi, conviene sumar al precio del combo el costo de envío y los cargos de servicio de la app, que cambian según la zona y el horario.

¿Qué es una dark kitchen y por qué crecen?

Una dark kitchen, o cocina oculta, es un local que solo cocina para pedidos de delivery. No necesita estar sobre una avenida, ni tener mesas, baños para clientes o mozos, por lo que los costos de alquiler y de personal son más bajos que los de un restaurante tradicional.

El modelo se expandió con fuerza en la pandemia y hoy lo usan desde cadenas grandes hasta marcas chicas que quieren probar un barrio antes de abrir un salón. Para una marca nueva, la ventaja es clara: crecer rápido sin la inversión que exige un local a la calle.

La contracara es la dependencia de las aplicaciones. En el caso de Gordis, el acuerdo con Rappi es exclusivo, por lo que todas las ventas de esas cocinas pasan por una sola plataforma, con sus comisiones.

La pelea por el delivery suma un nuevo capítulo

La expansión llega en un momento de fuerte competencia entre las apps. Este año, Uber Eats volvió a operar en la Argentina, y Uber acordó la compra de Delivery Hero, la dueña de PedidosYa, una operación que todavía necesita aprobación de los organismos de competencia.

En ese contexto, las marcas con muchos seguidores se volvieron un activo para las plataformas. Una hamburguesería de un influencer conocido trae pedidos propios, y una alianza exclusiva le asegura a la app que esos clientes la usen a ella y no a la competencia.

¿Qué ofrece Gordis Burger?

La carta es corta. Tiene seis hamburguesas, una de ellas de pollo, y una especial del mes que eligen los seguidores a través de las redes. También hay dos ensaladas con pollo, que se pueden pedir en versión vegetariana, y un menú infantil con nuggets y muñecos coleccionables del Gordis.

El medallón es smash, de entre 95 y 100 gramos, hecho con un blend de carnes que, según la marca, llega fresco desde su propio centro de producción. El pan es de The Burger Pan, la panceta de Sugar Dell y los aderezos de Heinz, y la estrella es la Salsa Gordis, que la marca planea vender también en formato retail. De postre hay helado soft con salsa de toffee y pochoclo picado.

El mural de la terraza de Gordis Burger muestra al influencer en versión dibujo, en un barrio estilo - crédito Gordis

El salón de Palermo abre de lunes a viernes de 12 a 16 y de 19 a 1, y los fines de semana de 12 a 1. Tiene mesas y sillones en planta baja, barras en el primer piso, un arcade con juegos del Gordis y una terraza con un mural al estilo "¿Dónde está Wally?", en el que aparecen la cancha de Argentinos Juniors y un Messi versión Gordis.

¿Quién es El Gordis?

Federico Perales tiene 27 años y más de 1,7 millones de seguidores en TikTok y 700.000 en Instagram. Fue conductor de AFA Estudio, el canal de streaming de la Selección Argentina, y trabaja con marcas como Mercado Libre, Claro y Naranja X. Es, además, embajador de Mostaza, una cadena de hamburguesas.

Su vínculo con las hamburguesas nació en las redes: durante tres años probó y reseñó más de 200, y esos videos se convirtieron en su sello. También se hizo conocido por la serie "Salida de machos", con su hijo Bautista, que superó los 50 millones de reproducciones en TikTok.

¿Por qué los influencers abren hamburgueserías?

Gordis Burger no es un caso aislado. En los últimos años, varios creadores de contenido dieron el salto a la gastronomía, como el youtuber detrás de una hamburguesería que es furor entre los jóvenes o el influencer Grego Rosello.

La hamburguesa es un producto ideal para ese salto: es conocida, se puede estandarizar y funciona muy bien en redes y en delivery. La ventaja de un influencer es que llega con el público ya armado. El desafío es otro: lograr que los clientes vuelvan por el producto y no solo por la curiosidad de probar el local de alguien famoso. La expansión de Gordis Burger será la prueba de si la marca puede sostenerse más allá del nombre de su dueño.