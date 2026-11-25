El día festivo por la Inmaculada Concepción caerá martes y se suma al día no laborable del lunes 7. Cómo se paga cada jornada, si es que toca trabajar

Tras el reciente descanso del 23 de noviembre, la atención de muchos de argentinos se desplaza hacia el próximo feriado nacional en el calendario. El martes 8 de diciembre se conmemorará el Día de la Inmaculada Concepción de María, una jornada festiva inamovible que, combinada con una disposición previa del Gobierno nacional, dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días para un amplio sector de la población.

El esquema de descanso se completará con el lunes 7 de diciembre, fecha que fue establecida de manera oficial como día no laborable con fines turísticos. De este modo, aquellas personas que queden eximidas de prestar tareas durante la jornada del lunes podrán gozar de un período de receso continuo que se iniciará el sábado 5 y se prolongará hasta el martes 8 de diciembre inclusive.

Sin embargo, el alcance efectivo del descanso de cuatro jornadas no será homogéneo para la totalidad de la fuerza laboral, sino que estará sujeto a la condición laboral de cada empleado y a la resolución de las empresas empleadoras.

Diferencia entre feriado nacional y día no laborable: cómo se cobra cada jornada

La clave para determinar el impacto en la rutina de trabajo y en la liquidación de haberes reside en la distinción legal entre ambas fechas estipuladas por la normativa vigente:

Lunes 7 de diciembre (Día no laborable con fines turísticos): la facultad de otorgar el día libre queda a criterio de cada empleador. Para quienes presten servicios habitualmente, la jornada se abonará como un día de trabajo simple, sin ningún tipo de recargo o adicional salarial.

Martes 8 de diciembre (Feriado nacional inamovible): rigen las normas legales del descanso dominical. En caso de prestar tareas, el trabajador debe percibir una remuneración equivalente al doble de una jornada ordinaria (pago al 100% de recargo).

Por esta razón, mientras que el personal de la administración pública y aquellos trabajadores del sector privado cuyos empleadores adhieran al asueto tendrán cuatro días consecutivos de descanso, el resto de los empleados deberá cumplir tareas el lunes de manera regular cobrando el salario habitual.

El origen del feriado del 8 de diciembre y la tradición del árbol de Navidad

El Día de la Inmaculada Concepción de María representa una de las festividades litúrgicas más relevantes del calendario de la Iglesia Católica. La conmemoración evoca el dogma proclamado por el Papa Pío IX en el año 1854, el cual sostiene que la Virgen María estuvo libre de todo pecado original desde el instante mismo de su concepción.

Más allá de su profunda significación religiosa, la fecha posee una arraigada impronta cultural en los hogares del país. Por costumbre tradicional, las familias argentinas aprovechan el feriado del 8 de diciembre para armar el arbolito de Navidad y colocar las decoraciones festivas, dando inicio formal a la antesala de los festejos de fin de año.

Con este esquema dispuesto para el tramo inicial de diciembre, el sector turístico y las economías regionales aguardan un importante caudal de desplazamientos internos a lo largo del país, impulsado por quienes logren acoplar las cuatro jornadas de descanso previo a las fiestas de fin de año.