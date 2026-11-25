La reconocida marca de chocolates ofrece cuatro alternativas para las fiestas, con distintos precios y descuentos especiales por preventa

A pocas semanas de la llegada de Navidad y Año Nuevo, distintas empresas comenzaron a comercializar sus propuestas para las fiestas de fin de año. Entre ellas se encuentra Bonafide, que lanzó cuatro cajas navideñas con precios que van desde los $38.000 hasta los $69.900, dependiendo de la cantidad de productos y de las bebidas que incluyen.

La reconocida marca de chocolates y café ofrece alternativas que contienen entre 9 y 16 artículos, con productos tradicionales de la mesa dulce navideña, como pan dulce, turrones, garrapiñadas y budines, además de algunas de las variedades de chocolates más populares de la compañía.

Las cuatro presentaciones se comercializan a través de su tienda online, con descuentos de hasta el 10% por preventa. Según informó la empresa, las entregas comenzarán a partir del miércoles 2 de diciembre.

Cuánto cuestan las cajas navideñas de Bonafide y qué contienen

La compañía ofrece una presentación Standard y tres versiones Premium. La diferencia entre la caja más económica y la de mayor valor alcanza los $31.900. A continuación, el detalle de cada una de las alternativas.

Caja navideña Standard: $38.000

Es la opción más económica del catálogo y contiene nueve productos:

1 postre Nugatón de 100 gramos.

1 turrón de maní con frutas de 80 gramos.

1 pan dulce con frutas de 400 gramos.

1 turrón Cremona de maní de 80 gramos.

1 garrapiñada de 100 gramos.

1 budín Bonafide de limón de 180 gramos.

1 Vizzio de pasas de uva de 80 gramos.

1 Vizzio de maní crocante de 80 gramos.

1 Vizzio de cereal de 80 gramos.

Caja navideña Premium: $55.800

Por $17.800 adicionales respecto de la presentación Standard, esta caja ofrece 15 productos, entre los que se destacan dos variedades de pan dulce y tres de budines. Su contenido es el siguiente:

1 turrón de maní con frutas de 80 gramos.

1 Vizzio de pasas de uva de 80 gramos.

1 pan dulce con frutas de 400 gramos.

1 pan dulce con chips de chocolate de 400 gramos.

1 turrón Cremona de maní de 80 gramos.

2 garrapiñadas de 100 gramos cada una.

1 budín Bonafide marmolado de 180 gramos.

1 budín Bonafide de limón de 180 gramos.

1 budín Bonafide con chips de chocolate de 180 gramos.

2 Vizzio de maní crocante de 80 gramos cada uno.

1 estuche Vizzio Bonafide de 70 gramos.

1 postre Nugatón de 100 gramos.

1 pionono Bonafide de vainilla de 180 gramos.

Caja navideña Premium con vino: $62.300

Esta presentación contiene los mismos 15 productos de la caja Premium tradicional, a los que se suma una botella de vino Nieto Senetiner Malbec 2022 de 750 mililitros.

La incorporación de la bebida representa un desembolso adicional de $6.500 respecto de la versión sin alcohol.

Caja navideña Premium con espumante: $69.900

Es la alternativa más cara que ofrece Bonafide para estas fiestas. Incluye los mismos 15 productos alimenticios de la presentación Premium, más una botella de espumante Nieto Senetiner Extra Brut 2023 de 750 mililitros.

Su precio es $14.100 superior al de la caja Premium tradicional y $7.600 más elevado que el de la presentación con vino.

Cajas navideñas de Bonafide: descuentos y cómo acceder al envío gratis

Además de los descuentos de hasta el 10% que promociona por la compra anticipada de sus cajas navideñas, Bonafide ofrece envíos gratuitos para compras superiores a los $60.000 a través de su tienda online.

De esta manera, quienes adquieran cualquiera de las dos presentaciones Premium que incluyen bebidas superarán el importe mínimo establecido para acceder a ese beneficio.

En el caso de la caja Standard, la compra de dos unidades representa un desembolso de $76.000, mientras que quienes elijan la versión Premium sin bebidas podrán superar el monto requerido si suman otros productos al pedido.