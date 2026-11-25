La reconocida marca de alfajores presentó una edición especial para las fiestas de fin de año, que incluye nueve productos y se vende con descuento

A pocas semanas de Navidad y Año Nuevo, Havanna presentó su propuesta para acompañar las celebraciones de fin de año. La reconocida marca de alfajores y chocolates lanzó una caja navideña que reúne nueve productos y tiene un precio promocional en su tienda oficial.

La presentación, que incluye una caja diseñada por Pilar Dibujito, combina algunos de los clásicos de la compañía con artículos especialmente comercializados para esta época del año, como el pan dulce con chips de chocolate y dulce de leche. También incorpora una botella de champagne y distintas variedades de alfajores, chocolates y frutos secos.

Cuánto cuesta la caja navideña de Havanna y qué productos trae

Según los valores publicados en la tienda oficial de Havanna, al 25 de noviembre de 2026, la caja navideña tiene un precio de lista de $121.700. Sin embargo, la compañía ofrece un descuento del 11%, que reduce su valor a $108.000, lo que representa un ahorro de $13.700.

El contenido de la caja incluye los siguientes productos:

Un pan dulce con chips de chocolate y dulce de leche de 600 gramos.

Una caja de seis alfajores mixtos.

Una caja de cuatro alfajores con 70% de cacao.

Una caja de seis Havannets de chocolate.

Una caja de seis galletitas de limón.

Un paquete de almendras cubiertas con chocolate con leche de 100 gramos.

Un paquete de pistachos cubiertos con chocolate con leche de 100 gramos.

Un crocante andino de 100 gramos.

Una botella de champagne Bianchi de 750 mililitros.

De esta manera, la presentación reúne diez alfajores, seis Havannets y seis galletitas, además del pan dulce, los frutos secos, el crocante y la bebida para acompañar el brindis de fin de año.

Cuánto cuestan los productos navideños de Havanna por separado

Más allá de la caja navideña, la compañía incorporó a su catálogo online una sección especial dedicada a las fiestas, en la que también se pueden adquirir individualmente algunos de los productos que forman parte de esta presentación.

Uno de los protagonistas de la propuesta es el pan dulce relleno de dulce de leche y con chips de chocolate, cuya presentación de 600 gramos tiene un valor de $25.000. Por su parte, los pistachos bañados en chocolate se comercializan a $12.000 por cada paquete de 100 gramos.

Tanto las almendras cubiertas con chocolate como el crocante andino tienen un precio de $9.000 por presentación de 100 gramos. Así, comprar estos cuatro productos por separado representa un desembolso de $55.000, algo más de la mitad del precio promocional de la caja completa.

Quienes prefieran armar su propia selección también pueden complementar estos artículos con otras variedades de la marca. El estuche de seis alfajores mixtos clásicos cuesta $15.000, mientras que la caja de seis Havannets de chocolate se vende a $13.500.