Isadora lanza su Black Friday con hasta 40% off llevando varios productos. Cuánto cuestan los regalos y cómo pagarlos recién en enero

Isadora, la cadena de accesorios con más de 210 puntos de venta en siete países, lanza su Black Friday con hasta 40% de descuento en su tienda online, del viernes 27 al lunes 30 de noviembre, exactamente cuatro semanas antes de Navidad. Con los precios actuales de la web, un set de anillos cuesta $17.900, el calendario de Adviento textil $39.900 y una cartera shopper $89.900.

La promoción, que la marca llama BLACKISA, funciona con un descuento escalonado: cuantos más productos se llevan, más grande es la rebaja. Así, cinco regalos que hoy suman $216.600 pueden quedar en $129.960. La misma apunta a los regalos de fin de año: el amigo invisible, el regalo de la oficina, lo que se lleva a la cena de Navidad o los obsequios para la familia. Son compras que se concentran en pocas semanas y que, en general, se pagan con tarjeta de crédito, en cuotas o con el aguinaldo.

Por eso, además del descuento, hay una ventaja extra: según la fecha de cierre de cada tarjeta, lo que se compre este fin de semana se puede pagar recién en enero.

¿Cómo funcionan los descuentos de Isadora en el Black Friday?

La promoción rige solo en la tienda online y tiene tres reglas:

Descuento escalonado: 20% llevando 3 productos, 30% llevando 4 y 40% llevando 5 o más.

Día del hogar: el domingo 29, hasta 30% de descuento en la línea de hogar, Atelier.

Descuentos sorpresa: cada día habrá promociones especiales que se descubren al entrar al sitio o por el newsletter de la marca.

Además, hay una sección de liquidación con las últimas unidades. La marca puso el foco en tres categorías para regalar: la cosmética de IsaBeauty, el bijou y la marroquinería, chica y grande, además de toda su cápsula de Navidad, que lanzó el 9 de noviembre.

¿Cuánto cuestan los regalos de Isadora?

La cartera shopper de doble asa de Isadora cuesta $89.900 antes del descuento - crédito Isadora

Estos son algunos precios publicados en la web de la marca el 25 de noviembre, antes del inicio de la promoción:

Set de 5 anillos de metal, esmalte y resina: $17.900.

Collar corto de piezas de metal: $26.900.

Calendario de Adviento textil: $39.900. Trae cinco sorpresas: un pañuelo de raso, un par de medias, un scrunchie, un pin y un parche.

Agenda 2027 de vista semanal, con lapicera: $42.000.

Cartera shopper de doble asa: $89.900.

¿Cuánto se ahorra con el descuento escalonado?

La agenda 2027 con lapicera cuesta $42.000 en la web de la marca - crédito Isadora

Con esos precios, así funcionaría la promoción, si los productos participan:

3 regalos (los anillos, el collar y el calendario): suman $84.700. Con 20% de descuento, quedan en $67.760, un ahorro de $16.940.

4 regalos (los mismos, más la shopper): suman $174.600. Con 30%, quedan en $122.220, un ahorro de $52.380.

5 regalos (todos los anteriores, más la agenda): suman $216.600. Con 40%, quedan en $129.960, un ahorro de $86.640.

El dato llamativo es que llevar cinco productos cuesta apenas $7.740 más que llevar cuatro, porque el descuento sube del 30% al 40%. Para quien tiene varios regalos pendientes, como el amigo invisible o el de la oficina, juntar las compras en un solo pedido puede convenir.

Además, en compras desde $60.000 la marca ofrece envío gratis y 3 cuotas sin interés con Visa, Amex y Mastercard. Las tres combinaciones del ejemplo superan ese monto, así que todas acceden a los dos beneficios.

¿Cómo hacer para pagar en enero los regalos de Navidad?

En el caso del Black Friday de Isadora, que va del 27 al 30 de noviembre, todo depende de la fecha de cierre de la tarjeta. Las compras con tarjeta de crédito se cargan en el resumen cuyo período incluye la fecha de la compra. Cada resumen cierra una vez por mes y se paga unos diez días después del cierre.

Por eso, la clave es comprar después del cierre de noviembre:

Si la tarjeta cerró antes del 27 de noviembre, lo que se compre en el Black Friday entra en el resumen que cierra a fines de diciembre y vence a principios de enero.

Si la tarjeta cierra después del 30 de noviembre, las compras de esos días entran en el resumen que vence en diciembre, junto con el aguinaldo.

La fecha de cierre figura en el último resumen y en el home banking o la app de la tarjeta. Conviene chequearla antes de comprar, porque algunos bancos la mueven de un mes a otro.

Para muchos, esa diferencia de fechas es clave en un mes con muchos gastos juntos.

Consejos para comprar en el Black Friday sin pagar de más

Antes de aprovechar las promociones, conviene anotar los precios de hoy, para comprobar que el descuento sea real el viernes. También es importante revisar el costo de envío y si los productos elegidos entran en la promoción.

Otra recomendación es armar la lista de regalos antes, para no sumar compras por impulso solo para alcanzar el descuento más alto.

Por último, hay que tener en cuenta que las compras online tienen 10 días para arrepentirse, según la Ley de Defensa del Consumidor, y que en Isadora los cambios se pueden hacer hasta seis meses después, según la marca.

¿Qué espera vender Isadora?

La marca apunta a crecer un 30% en unidades durante la promoción. "Navidad nos agarra a todos con la lista a medio hacer, y la idea de BLACKISA es darle a la gente una buena razón para ordenarse antes", dijo Noelia Martínez, brand manager de Isadora.

Isadora nació en 2004 en la Argentina y hoy tiene más de 210 puntos de venta en siete países: Argentina, Chile, México, Perú, Panamá, Colombia y Uruguay.