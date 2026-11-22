El evento de descuentos llegará a fines de noviembre con promociones en tecnología, celulares, consolas, videojuegos y electrodomésticos

El Black Friday 2026 ya tiene fecha confirmada en Argentina y se prepara para convertirse en una nueva oportunidad para quienes buscan comprar tecnología, renovar sus dispositivos o conseguir productos a precios más bajos antes de las fiestas de fin de año.

La jornada principal será el viernes 27 de noviembre, aunque algunas marcas ya comenzaron a anticipar promociones y otras podrían extender sus descuentos durante todo el fin de semana. Habrá oportunidades en tecnología, gaming, celulares, electrodomésticos, indumentaria y artículos para el hogar.

A diferencia de otros eventos comerciales, el Black Friday no tiene un organizador oficial en Argentina ni una plataforma que reúna a todos los comercios participantes. Cada empresa decide qué productos incluye, qué beneficios ofrece y durante cuánto tiempo mantiene sus promociones.

Cuándo es el Black Friday 2026 en Argentina

El Black Friday 2026 se celebrará el viernes 27 de noviembre, un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que este año tendrá lugar el jueves 26.

En Argentina, las ofertas pueden comenzar antes de esa fecha y extenderse durante el sábado 28 y el domingo 29. Incluso algunas empresas organizan campañas anticipadas conocidas como Black Week, con descuentos durante varios días.

Por eso, no habrá un horario general de inicio ni una duración obligatoria: cada comercio establecerá sus propias condiciones y disponibilidad de productos.

Qué descuentos y promociones habrá durante el Black Friday

Uno de los principales atractivos del evento será la posibilidad de encontrar rebajas en distintas categorías. Además de los descuentos directos sobre los precios, los comercios pueden ofrecer financiación, reintegros y beneficios adicionales.

Entre los rubros que concentrarán la atención se encuentran:

Tecnología y gaming: computadoras, notebooks, monitores, periféricos, consolas, videojuegos y accesorios.

Celulares: smartphones de distintas marcas y gamas, además de dispositivos complementarios.

Electrodomésticos: televisores, heladeras, lavarropas y otros productos para el hogar.

Indumentaria y calzado: ropa, zapatillas y accesorios.

Hogar y decoración: muebles, artículos de decoración y equipamiento.

Supermercados: productos de consumo cotidiano y promociones especiales.

También pueden aparecer cuotas sin interés, cupones exclusivos para compras desde aplicaciones, envíos gratuitos y programas de recambio de dispositivos.

Algunas marcas ya anticiparon rebajas de hasta el 35%, aunque ese porcentaje no representa una promoción general para todos los comercios ni productos. Las condiciones definitivas dependerán de cada empresa.

Cómo aprovechar las ofertas del Black Friday y evitar descuentos engañosos

Para conseguir un ahorro real durante el Black Friday, no alcanza con mirar el porcentaje de descuento que aparece publicado. Hay algunas estrategias que pueden ayudar a identificar las oportunidades más convenientes.

Revisar el historial de precios: Una de las mejores recomendaciones es buscar con anticipación el producto que se quiere comprar y registrar cuánto cuesta antes del evento. Así será posible comprobar si la rebaja representa un descuento real o si el precio de referencia fue modificado.

Comparar el mismo producto en diferentes tiendas: En tecnología y gaming es fundamental verificar el modelo exacto y sus características. Dos notebooks, monitores o celulares pueden parecer similares, pero tener especificaciones diferentes.

Analizar las cuotas y los medios de pago: Algunas promociones incluyen financiación, descuentos bancarios o reintegros. Sin embargo, una oferta en 12 cuotas no necesariamente será más conveniente que un precio de contado más bajo. También hay que revisar los topes de devolución, los montos mínimos de compra y los bancos o tarjetas habilitados.

Calcular el costo final con el envío: Un precio promocional puede dejar de ser conveniente si el costo de entrega es demasiado elevado. Antes de confirmar la operación, conviene sumar todos los gastos.

Comprar en sitios seguros: Es recomendable ingresar directamente a las páginas oficiales de los comercios, comprobar quién vende el producto y evitar enlaces sospechosos que lleguen por mensajes o redes sociales.

Conocer los derechos del consumidor: En las compras realizadas por internet, la legislación argentina contempla el derecho de arrepentimiento para las operaciones a distancia. En general, el consumidor puede revocar la aceptación dentro de los 10 días corridos desde la entrega del producto o la celebración del contrato, lo que ocurra último, bajo las condiciones previstas por la normativa.

Black Friday 2026: una oportunidad para comprar tecnología antes de las fiestas

Con diciembre cada vez más cerca, el Black Friday también puede convertirse en una alternativa para adelantar regalos y compras personales.

En particular, quienes buscan renovar una computadora, comprar una consola, conseguir periféricos gamer o actualizar su celular tendrán una nueva oportunidad para comparar precios y beneficios.

La clave estará en planificar con anticipación, revisar cuánto costaban los productos antes de las promociones y no dejarse llevar únicamente por los porcentajes de descuento.

El viernes 27 de noviembre será la fecha central, pero convendrá seguir las publicaciones de cada comercio durante los días anteriores y posteriores para encontrar las mejores oportunidades.