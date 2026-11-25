La marca deportiva ofrece más de 500 productos rebajados en su tienda online y permite acceder a un descuento adicional al comprar dos o más unidades

En la antesala de las fiestas de fin de año, Puma ofrece importantes descuentos en su tienda oficial de Argentina, con oportunidades para quienes buscan renovar su calzado deportivo, comprar indumentaria o anticipar los regalos de Navidad. La firma cuenta con zapatillas rebajadas hasta un 60% y descuentos adicionales del 25% en artículos seleccionados.

La sección de liquidaciones de la compañía reúne más de 500 productos, entre los que se encuentran modelos de zapatillas urbanas, botines de fútbol, camperas, camisetas e indumentaria deportiva. Además, algunas de las ofertas más atractivas se concentran en un apartado denominado Special Deals.

Uno de los principales beneficios de la promoción es la posibilidad de combinar las rebajas: quienes incorporen dos o más productos alcanzados por la oferta pueden acceder a un descuento extra sobre los precios ya reducidos. De esta manera, en determinados casos, el ahorro total puede alcanzar el 70% respecto del valor original.

Puma liquida zapatillas: cuáles son los modelos en oferta y sus precios

Dentro del catálogo de la marca aparecen distintas alternativas de calzado urbano, con precios inferiores a los $100.000 y la posibilidad de reducir todavía más el desembolso al combinar productos.

Entre las ofertas disponibles en la tienda oficial de Puma Argentina se destacan las siguientes:

Inverse Generate: de $199.999 a $80.000 (60% de descuento).

Inhale Metallic: de $229.999 a $115.000 (50%).

H-Street OG para mujer: de $149.999 a $89.999 (40%).

Inverse Parallel unisex: de $229.999 a $137.999 (40%).

Suede XL Mi Tierra unisex: de $179.999 a $125.999 (30%).

Suede XL Thrive And Triumph: de $179.999 a $125.999 (30%).

Mayze Classic para mujer: de $169.999 a $118.999 (30%).

RetroJet unisex: de $149.999 a $104.999 (30%).

Park Lifestyle SK8: de $139.999 a $111.999 (20%).

Verse unisex: de $119.999 a $95.999 (20%).

Court Classic Clean: de $94.999 a $85.499 (10%).

Estos valores corresponden a los precios publicados antes de aplicar el descuento adicional del 25% que promociona la empresa por la compra de dos o más unidades.

Cómo conseguir zapatillas Puma con un descuento del 70%

La posibilidad de acumular las rebajas permite conseguir algunos modelos a precios considerablemente inferiores a los que figuran habitualmente en el catálogo de la marca.

Por ejemplo, las zapatillas Inverse Generate tienen un precio original de $199.999, pero actualmente se comercializan a $80.000. Si se aplica el descuento adicional del 25% por la compra de dos o más productos alcanzados por la promoción, el precio efectivo de este modelo se reduce a $60.000.

Otro caso es el de las zapatillas H-Street OG para mujer, cuyo valor puede bajar de $89.999 a unos $67.500 al aplicar el beneficio adicional. En tanto, las Inhale Metallic pueden conseguirse por $86.250 bajo las mismas condiciones.

El descuento total dependerá de la rebaja inicial de cada artículo. Para acceder al beneficio, es importante comprobar que los productos elegidos participen de la promoción y que la reducción adicional se vea reflejada en el carrito antes de confirmar la operación.

Puma: descuentos en botines e indumentaria deportiva

Las ofertas no se limitan a las zapatillas. La firma también cuenta con rebajas en artículos de fútbol, rugby y prendas de vestir. Algunas de las oportunidades son: