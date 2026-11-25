Aires, heladeras y lavarropas idénticos cuestan muy distinto según la cadena. Dónde están más baratos y por qué el porcentaje de descuento confunde

Comprar un electrodoméstico en el Black Friday puede costar muy distinto según la tienda que se elija, aunque se trate exactamente del mismo producto. El mismo lavarropas Samsung cuesta $739.999 en OnCity y $926.000 en Carrefour, una diferencia de $186.001 por un equipo idéntico.

Así lo muestra un relevamiento de iProfesional en las webs de Frávega, Cetrogar, OnCity, Carrefour y Megatone, con los precios publicados el 25 de noviembre. Se compararon solo modelos con el mismo código de fábrica y vendidos por la propia cadena, no por vendedores externos de sus marketplaces.

Las diferencias aparecen en un año difícil para el rubro. Según la última encuesta de comercios de electrodomésticos del INDEC, en el segundo trimestre de 2026 las ventas de heladeras y freezers cayeron 9,2% interanual y las de aires acondicionados, 11,5%, aun medidas a precios corrientes, es decir, sin descontar la inflación. Los lavarropas bajaron 2,8%.

En ese contexto, las cadenas usan el Black Friday para salir a buscar clientes con descuentos y cuotas. Pero el relevamiento muestra que el porcentaje de rebaja que anuncia cada tienda no siempre dice cuál es la mejor oferta.

¿Por qué el mismo producto cuesta distinto en cada tienda?

Cada cadena fija su propio precio de lista y, sobre él, calcula el descuento. Por eso, dos tiendas pueden vender un producto al mismo precio final y mostrar rebajas muy diferentes.

El caso más claro es el del aire acondicionado Midea inverter, de 3104 frigorías. Cuesta $899.999 tanto en OnCity como en Cetrogar. Pero OnCity lo muestra con un precio anterior de $1.090.999, lo que equivale a un 17% de descuento, mientras que Cetrogar parte de $963.999 y anuncia un 7%. Para el comprador, el resultado es el mismo, aunque una oferta parezca más del doble de conveniente que la otra.

Algo parecido ocurre con la heladera Drean No Frost, que Frávega y OnCity venden al mismo precio, $799.999, y con el aire Philco inverter, que sale $899.000 en Carrefour y $899.999 en OnCity.

En otros productos, en cambio, la diferencia es grande. Ahí es donde comparar se traduce en un ahorro concreto.

¿Dónde está más barato el lavarropas?

La brecha más amplia apareció en el lavarropas Samsung de carga frontal de 6,5 kilos, en color blanco. OnCity lo vende a $739.999, Cetrogar a $749.999 y Carrefour a $926.000. Quien lo compre en la tienda más barata se ahorra $186.001, cerca de un 20% del precio más alto. En Frávega, este lavarropas se consigue en versión plateada a $779.999.

En el Drean Ecoinverter de 8 kilos, la diferencia es de $70.000: cuesta $929.999 en Cetrogar y $999.999 en OnCity.

¿Cuánto cuestan las heladeras en cada tienda?

En heladeras, la Gafa con freezer tiene una diferencia de $129.001 entre la tienda más barata y la más cara. Cetrogar la ofrece a $649.999, OnCity a $689.999 y Carrefour a $779.000.

Aires, heladeras y lavarropas tienen precios muy distintos según la cadena donde se compren.

Una heladera cíclica con freezer de Drean, fue el único modelo que apareció en cuatro de las cinco cadenas relevadas. Frávega tiene el precio más bajo, $699.999, seguida por Cetrogar, con $719.999, OnCity, con $749.999, y Carrefour, con $799.000. Entre el primero y el último hay $99.001 de diferencia.

¿Dónde conviene comprar un aire acondicionado?

Con la llegada del calor, los aires acondicionados son de los productos más buscados del Black Friday. El split inverter Hisense de 3600W, cuesta $789.999 en OnCity y $859.999 en Cetrogar, una diferencia de $70.000.

Para quienes buscan el equipo más barato, sin importar la marca, cada cadena tiene sus propias opciones. Megatone vende un split RCA de 2700W a $599.999, Frávega un TCL de 2800 frigorías a $729.999 y Cetrogar un BGH de 2800W a $819.999. Son modelos distintos, por lo que conviene comparar potencia, consumo y si son inverter antes de decidir.

¿Cuánto pesan las cuotas en la decisión?

La financiación es otra herramienta clave de las cadenas. Según el INDEC, en el segundo trimestre el 60,3% de las ventas de electrodomésticos se pagó con tarjeta de crédito, y las ventas online ya representan el 23,2% del total.

En sus webs, Cetrogar ofrece hasta 18 cuotas sin interés en aires acondicionados, OnCity y Megatone llegan a 15 en algunos productos, Frávega muestra planes de hasta 12 y Carrefour ofrece 12 cuotas con su tarjeta, Mi Carrefour Crédito.

Pero la tienda con más cuotas no siempre es la más barata. El aire Hisense, por ejemplo, cuesta $70.000 menos en OnCity que en Cetrogar. Antes de elegir la financiación, conviene comparar el precio final.

Consejos para comprar electrodomésticos en el Black Friday

Lo primero es buscar el código completo del modelo y compararlo entre tiendas, porque una letra distinta puede indicar otro color, otra capacidad u otra versión. También hay que mirar el precio final y no el porcentaje de descuento, y revisar el costo de envío y de instalación, sobre todo en aires acondicionados.

Otro punto es verificar si el producto lo vende la cadena o un vendedor externo, porque pueden cambiar la garantía y los plazos de entrega. Además, las compras online tienen 10 días para arrepentirse, según la Ley de Defensa del Consumidor.

Es importante conocer las claves para conseguir un ahorro real en el Black Friday. Como los precios cambian durante la promoción, lo más recomendable es chequearlos el mismo día de la compra.