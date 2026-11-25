Más de 30 puestos, propuestas para todos los paladares y shows en vivo forman parte del evento culinario abierto en el Hipódromo de Palermo

Los fanáticos de las hamburguesas tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de uno de los festivales gastronómicos más convocantes de Buenos Aires. Burger Fest regresa este fin de semana con entrada libre y gratuita, más de 100 variedades de hamburguesas y propuestas para acompañar durante dos jornadas al aire libre.

El evento se realizará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, de 12 a 23, en el Hipódromo de Palermo, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Dorrego. La actividad cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, el programa del Gobierno porteño destinado a promover la gastronomía local.

Más de 100 hamburguesas para probar en Palermo

La nueva edición de Burger Fest reunirá más de 30 puestos y food trucks, con una oferta que incluirá desde las hamburguesas tradicionales hasta preparaciones más elaboradas y combinaciones originales.

Entre las alternativas habrá hamburguesas de:

Carne vacuna

Cerdo

Cordero

Pollo

El Burger Fest será el próximo fin de semana en Palermo - crédito Foto oficial

Para no dejar a nadie afuera, el festival contempla además varias opciones vegetarianas y alternativas sin TACC, reforzando que el encuentro buscará ofrecer opciones para todos los públicos.

En Burger Fest se podrán encontrar distintas técnicas de preparación, como las populares smash, hamburguesas a la parrilla, ahumadas y cocinadas en el kamado, una suerte de asador a las brasas con tapa oriental.

La propuesta incluirá versiones simples, dobles y triples, con diferentes tipos de pan y acompañamientos. Entre las combinaciones habituales de este tipo de festival se destacan las eternas favoritas: preparaciones con panceta, quesos, cebolla caramelizada y distintas salsas.

Cervezas artesanales, vinos y propuestas dulces

La experiencia gastronómica no se limitará a las hamburguesas. El predio contará con un patio cervecero que tendrá distintas variedades, además de un espacio dedicado a vinos de bodegas boutique y barras de coctelería. Para quienes prefieran cerrar el recorrido con algo dulce, también darán el presente múltiples propuestas de heladería, postres y cafetería.

De esta manera, Burger Fest buscará combinar gastronomía, bebidas y entretenimiento en un mismo espacio, con actividades pensadas tanto para quienes quieran acercarse a probar distintas hamburguesas como para quienes busquen un paseo durante el fin de semana.

Cuánto cuesta la entrada a Burger Fest

Uno de los principales atractivos del evento es que el acceso será libre y gratuito durante las dos jornadas. Los visitantes podrán ingresar al Hipódromo de Palermo y recorrer los distintos puestos sin pagar entrada.

La comida y las bebidas se abonarán directamente en cada stand o food truck, de acuerdo con los precios de cada propuesta gastronómica.

Con más de 100 variedades para elegir, entrada sin cargo y una ubicación de fácil acceso en Palermo, Burger Fest se suma a la agenda de actividades gastronómicas de Buenos Aires para el último fin de semana de noviembre. Más información en el sitio web "Linda" del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.