Llega a CABA un nuevo "Burgerpalusa", un festival con hamburguesas de todo el mundo

El evento tendrá su quinta edición y contará con representantes de distintos países. Allí se elegirá a la mejor hamburguesa de Argentina

Y se desarrollará una nueva Competencia Federal por la Mejor Hamburguesa de Argentina.

Burgerpalusa celebra su 5ta edición el 2 y 3 de octubre en el Hipódromo de Palermo.

Los amantes de las hamburguesas tendrán nuevamente un punto de encuentro en la Ciudad Buenos Aires. Burgerpalusa celebrará su quinta edición el 2 y 3 de octubre en Tribuna Plaza, en el Hipódromo de Palermo, con una propuesta que reunirá a hamburgueserías argentinas e invitadas internacionales y una competencia en la que 12 emprendimientos de distintas provincias buscarán quedarse con el título de Mejor Hamburguesa de Argentina.

El festival es organizado por The Food Truck Store y Rodo Cámara y se consolidó como uno de los encuentros gastronómicos vinculados a las hamburguesas con mayor convocatoria de la región. La propuesta apunta a reunir a referentes de la escena local y extranjera y, al mismo tiempo, dar visibilidad a emprendimientos de distintas partes del país.

Esta edición tendrá dos jornadas con características diferentes. El viernes 2 de octubre se realizará un pre opening destinado a prensa, sponsors y un grupo reducido de visitantes, mientras que el sábado 3 de octubre el festival abrirá sus puertas al público general.

Durante ambas fechas funcionará el denominado Paseo Hamburguesero, con propuestas nacionales e internacionales, y se desarrollará la Competencia Federal.

Hamburgueserías de Argentina y del mundo

La nueva edición de Burgerpalusa será el 2 y 3 de octubre en el Hipódromo de Palermo

Una de las principales atracciones será el recorrido gastronómico que reunirá a establecimientos de distintos puntos del país junto con representantes internacionales.

Por Argentina participarán The Food Truck Store, Luisa’s, Ácido, Pony Line, FINO, Guita y Gordo Vegano, de CABA; Bacanal, de Chaco, con una propuesta sin TACC; Pretextos, de Mendoza; y Roses, de Rosario, Santa Fe.

Esta última llega además con un antecedente reciente: fue una de las ganadoras de la Competencia Federal 2025, con el reconocimiento del jurado y del público, respectivamente.

La presencia internacional estará representada por NFA Burger, de Atlanta, Estados Unidos; Brasil Burger Tour, de Brasil, ganador de la Competencia Internacional 2025; Bendito, de Guayaquil, Ecuador; y Boycott y Sr. Honey, de Lima, Perú.

La intención de los organizadores es que el público pueda encontrar en un mismo espacio diferentes estilos y técnicas de elaboración, con propuestas que mantienen a la hamburguesa como eje pero incorporan las particularidades de cada emprendimiento y país.

Doce hamburgueserías competirán por el título nacional

La otra gran apuesta de la quinta edición será la Competencia Federal, que tendrá a 12 representantes de distintas provincias disputando el reconocimiento a la Mejor Hamburguesa de Argentina.

La convocatoria despertó interés entre los emprendimientos del sector: más de 100 hamburgueserías de todo el país se inscribieron para participar. De ese grupo, 24 fueron seleccionadas para una instancia que este año adoptó un formato diferente.

El proceso se convirtió en Camino al Burgerpalusa: la selección, un reality producido especialmente para YouTube. A lo largo de cinco episodios, cada participante tuvo cinco minutos para preparar y presentar su hamburguesa frente a un jurado integrado por Rodo Cámara, fundador de The Food Truck Store y creador de Burgerpalusa; Franco Kalifon, de Kalis Pan; BurgerKid, de Kiddo; y Sandals, de Luisa’s.

La competencia no sólo permitió evaluar las hamburguesas. También sirvió para mostrar las historias de los distintos emprendimientos que llegaron desde diferentes puntos del país con el objetivo de conseguir un lugar en la instancia final.

De los 24 seleccionados surgieron 16 semifinalistas. Ocho consiguieron su lugar directamente por decisión del jurado: Boomerang Inc, de Tres Arroyos; Standburg, de Chaco; Gula Burger, de Junín, Buenos Aires; Tripp Burger y Burger Shoppe, de Mendoza; Manolo Cocina, de Bell Ville, Córdoba; Street Food, de Neuquén; y Burgerteca, de Salta.

Los otros ocho participantes quedaron sujetos a la votación del público a través de las redes sociales. Finalmente, los cuatro lugares restantes fueron para BJ Burgers, de Catamarca; MG Burgers, de Rosario, Santa Fe; Arru’s, de Junín, Buenos Aires; y Holy Burger, de Río Negro.

De esta manera quedó conformado el grupo de 12 hamburgueserías que viajará a Buenos Aires para competir por el premio principal.

12 hamburgueserías competirán por el premio a la mejor de Argentina

Dos jornadas y una propuesta gastronómica con música

El cronograma contempla dos experiencias diferentes. El viernes 2 de octubre será el pre opening, reservado para prensa, sponsors y un grupo reducido de visitantes. La jornada tendrá además un cierre musical a cargo de Hernán y La Champion Liga.

El sábado 3 de octubre, en tanto, será el turno de la jornada abierta al público general. La fiesta finalizará con la presentación de Nuestro Romance.

Más allá de las diferencias entre ambas fechas, el festival mantendrá durante las dos jornadas sus principales propuestas: el Paseo Hamburguesero, la participación de las marcas nacionales e internacionales y la Competencia Federal. Los ganadores de esta última serán anunciados durante la jornada final.

"Estamos muy contentos de tener una nueva edición de la Competencia Federal dentro de Burgerpalusa. Sabemos que es una oportunidad muy esperada por hamburgueseros de todo el país para mostrar su talento, sus sabores y el amor por esta comida que nos convoca año a año", asegura Rodo Cámara, creador del Burgerpalusa.

El organizador también explicó el cambio de formato utilizado para seleccionar a los finalistas: "Disfrutamos mucho del proceso y por eso buscamos en cada edición una nueva forma de presentar a los participantes y mostrar su trabajo. Este año quisimos llevar la selección a un formato de reality y convertir esos cinco minutos de cocina en un desafío que siempre nos invita a ir por más".

La cita será entonces el 2 y 3 de octubre en Tribuna Plaza, Hipódromo de Palermo, donde Burgerpalusa buscará celebrar sus cinco ediciones con una combinación de gastronomía, competencia, emprendimientos y música alrededor de uno de los productos más populares de la escena gastronómica actual.