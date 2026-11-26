Once cocineros, música y juegos durante doce horas en San Isidro. Cuánto cuesta la entrada, cómo ahorrar si se va de a dos y a quién se ayuda

Cabito y otros diez cocineros conocidos se juntan este fin de semana para cocinar con un fin solidario. Es en el Festival Manos de La Cava, que se hace el sábado 28 de noviembre, de 12 a 24, en el Centro de Exposiciones de San Isidro, con comida, música, juegos y feria.

La entrada cuesta $15.000 por persona o $20.000 para dos, y los menores de 12 años no pagan. Lo recaudado es a beneficio de la Fundación Manos de La Cava, que trabaja en el barrio La Cava, en Beccar.

La propuesta combina cocineros conocidos, un plan de un día entero y la posibilidad de colaborar con una organización social de la zona.

Para quienes estén pensando en ir, la cuenta de cuánto se gasta depende sobre todo de cómo se compre la entrada y de cuántos chicos vayan.

¿Cuándo y dónde es el Festival Manos de La Cava?

El festival es el sábado 28 de noviembre. Abre a las 12 y termina a las 24, es decir, son doce horas de actividades.

Se hace en el Centro de Exposiciones de San Isidro, en Del Barco Centenera y Calle 1, en el partido de San Isidro, en la zona norte del conurbano bonaerense, la jornada incluye música, juegos, comidas y una feria.

¿Cuánto cuesta la entrada?

Las entradas se venden de forma anticipada en la plataforma Passline, con dos opciones:

Entrada individual: $15.000.

Entrada para dos personas: $20.000.

La diferencia es importante. Dos personas que compran la entrada doble pagan $10.000 cada una, en lugar de $15.000. Es decir, ahorran $10.000 entre las dos frente a comprar dos entradas individuales, un 33% menos.

Como los menores de 12 años entran sin cargo, una familia de dos adultos con dos chicos de hasta 11 años paga en total $20.000 de entrada.

A eso hay que sumarle lo que se consuma adentro, ya que la comida se paga aparte.

¿Qué chefs cocinan en el festival?

Según la organización, este año 11 cocineros se suman al festival. Son Cabito, Vic Achaval, Napo Castellone, Syl Pampin, Natu Lalo, Mauricio Ballato, Ale Temporini, Angie González Calderón, Sil Valdemoros, Cristian Carrizo y Gluten Morgen.

Varios de ellos comparten recetas y contenido de cocina en sus redes sociales, por lo que el festival es una oportunidad para probar sus platos en persona.

¿Quién es Cabito y qué negocios tiene?

El nombre más conocido de la lista es Eduardo "Cabito" Massa Alcántara, humorista y conductor que se hizo popular en la radio, con el programa Basta de Todo, junto a Matías Martin.

Cabito es uno de los 11 cocineros que participan del Festival Manos de La Cava

En los últimos años, Cabito se volcó de lleno a la gastronomía. Empezó a estudiar cocina a los 40 años y hoy participa, junto a socios, en seis emprendimientos gastronómicos en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el bodegón Mondongo & Coliflor y Casa Bellucci, en Parque Chacabuco, y Casa Planes, en Caballito. Además, prepara un séptimo proyecto, una sanguchería en Colegiales.

¿A quién ayuda el festival?

Lo recaudado con la venta de entradas es a beneficio de la Fundación Manos de La Cava, una organización sin fines de lucro que trabaja en el barrio La Cava, en Beccar, partido de San Isidro. Fue fundada en 1997, por lo que el año próximo cumple 30 años de trabajo en el barrio.

Según la propia organización, su tarea es acompañar a familias en situación de vulnerabilidad "para construir junto con ellas un mejor futuro".

¿Cómo comprar las entradas?

Las entradas se compran en la web de Passline, buscando el evento "Festival x Manos de La Cava". Hay que elegir entre la entrada individual o la doble, indicar la cantidad y completar el pago en la plataforma.

Los chicos menores de 12 años no necesitan entrada. La información sobre el festival y los chefs se publica en la cuenta de Instagram @festivalmanosdelacava.

Como es un evento de doce horas, una opción es llegar temprano para recorrer los stands antes de que se llenen y quedarse para los shows de la tarde y la noche.