Hostales de Río de Janeiro ofrecen alojamiento gratis en el Carnaval 2027 a cambio de voluntariado. Conocé las tareas, requisitos y gastos a cubrir

Para postularse en Worldpackers se requiere una membresía y confirmar la disponibilidad con el hostal antes de comprar los pasajes.

Las propuestas incluyen tareas de recepción y limpieza, estadías mínimas de dos a cuatro semanas y, en algunos casos, desayuno y días libres.

Para el Carnaval de Río de Janeiro 2027, que se celebra del 6 al 10 de febrero, hay hostales que ofrecen alojamiento gratis a cambio de voluntariado.

Viajar a Río de Janeiro y disfrutar del Carnaval 2027 sin pagar alojamiento es una alternativa que ofrecen distintos hostales de la ciudad a través de programas de voluntariado. Las propuestas están dirigidas a personas que quieran pasar varias semanas en Brasil y estén dispuestas a colaborar con las tareas cotidianas de los establecimientos a cambio de hospedaje.

Las oportunidades se publican en Worldpackers, una plataforma que conecta viajeros con anfitriones que ofrecen alojamiento y otros beneficios a cambio de algunas horas de trabajo. Entre las actividades solicitadas aparecen la atención en recepción, la limpieza de habitaciones y espacios comunes, la preparación de desayunos y la organización de eventos para los huéspedes. Quienes buscan alternativas de este tipo también pueden conocer otras aplicaciones para viajar y trabajar en el exterior.

Las convocatorias incluyen establecimientos de Río de Janeiro y permiten consultar alternativas con disponibilidad para febrero de 2027, el mes en que se celebrará el Carnaval. Sin embargo, quienes quieran coincidir con las fechas centrales de la fiesta deberán acordar previamente el período de estadía con cada anfitrión. Una modalidad similar ya fue presentada en la búsqueda de voluntarios para un hostel de Puerto Iguazú que ofrece alojamiento gratis.

Qué ofrecen los hostales de Río de Janeiro a cambio de voluntariado

Las condiciones varían según el establecimiento, las tareas y la cantidad de horas de colaboración. En algunos casos, los voluntarios reciben una cama en una habitación compartida, acceso a la cocina y desayuno diario. También hay propuestas que contemplan dos o tres días libres por semana.

Entre las oportunidades publicadas aparecen:

Recepción y limpieza: un hostal de Río solicita 25 horas de colaboración semanales. Ofrece alojamiento en un dormitorio compartido, dos días libres y beneficios como acceso a la cocina, lavandería y descuentos en actividades y excursiones. Para postularse, pide inglés o portugués intermedio y establece un rango de edad de entre 20 y 35 años.

un hostal de Río solicita 25 horas de colaboración semanales. Ofrece alojamiento en un dormitorio compartido, dos días libres y beneficios como acceso a la cocina, lavandería y descuentos en actividades y excursiones. Para postularse, pide inglés o portugués intermedio y establece un rango de edad de entre 20 y 35 años. Limpieza y organización: otra convocatoria propone colaborar cuatro horas por día con el mantenimiento de habitaciones, baños y espacios comunes. A cambio, brinda alojamiento compartido, desayuno diario, acceso a la cocina y lavandería. La estadía mínima es de dos semanas y puede extenderse hasta dos meses.

otra convocatoria propone colaborar cuatro horas por día con el mantenimiento de habitaciones, baños y espacios comunes. A cambio, brinda alojamiento compartido, desayuno diario, acceso a la cocina y lavandería. La estadía mínima es de dos semanas y puede extenderse hasta dos meses. Tareas de recepción y atención a viajeros: también hay alternativas que incluyen asistencia durante el ingreso y la salida de huéspedes, administración de reservas y acompañamiento de actividades sociales organizadas por el establecimiento.

Las propuestas pueden modificarse a medida que los anfitriones cubren sus vacantes. Por eso, es importante revisar las condiciones actualizadas antes de organizar el viaje.

Cuándo es el Carnaval de Río de Janeiro 2027

El Carnaval de Río de Janeiro de 2027 tendrá sus jornadas centrales entre el 6 y el 10 de febrero. Los desfiles del Grupo Especial en el Sambódromo están previstos para el domingo 7, el lunes 8 y el martes 9. El Desfile de las Campeonas se realizará el sábado 13.

Además de los espectáculos en el Sambódromo, la ciudad ofrece una extensa agenda de fiestas callejeras conocidas como blocos, que comienzan antes de las fechas centrales del Carnaval.

Además de los espectáculos en el Sambódromo, la ciudad ofrece una extensa agenda de fiestas callejeras conocidas como blocos, que comienzan antes de las fechas centrales del Carnaval. Para quienes viajan desde Argentina, también resulta útil conocer cuánto cuesta viajar a Río de Janeiro durante el Carnaval y qué gastos hay que considerar.

Para quienes buscan combinar el voluntariado con la celebración, la planificación es fundamental. Muchos hostales establecen estadías mínimas de dos, tres o cuatro semanas, por lo que no alcanza con solicitar alojamiento únicamente para los días de desfile.

Cómo anotarse para hacer voluntariado en Río de Janeiro

Las convocatorias se encuentran disponibles en Worldpackers, donde es posible filtrar las búsquedas por destino, tipo de anfitrión y tareas. Para enviar una solicitud, los interesados deben crear un perfil, completar sus datos y revisar los requisitos de cada establecimiento.

El procedimiento consiste en:

Registrarse en Worldpackers y completar el perfil personal. Buscar oportunidades de voluntariado en Río de Janeiro. Revisar las tareas, los horarios, los idiomas solicitados y las reseñas de otros viajeros. Consultar con el anfitrión si tiene disponibilidad para las fechas del Carnaval. Acordar por escrito las condiciones de la estadía antes de comprar los pasajes.

La consulta de las propuestas es gratuita, pero la plataforma requiere una membresía para enviar solicitudes. El costo debe verificarse al momento de registrarse.

Qué gastos debe afrontar el voluntario

Aunque el alojamiento puede estar incluido, el intercambio no significa que el viaje sea completamente gratuito. Los participantes deben contemplar otros desembolsos que no suelen estar cubiertos por los hostales.

Entre ellos figuran:

Pasajes de ida y vuelta a Brasil.

Seguro de viaje.

Transporte dentro de Río de Janeiro.

Comidas que no estén incluidas en la propuesta.

Gastos personales y actividades turísticas.

También es importante consultar las condiciones migratorias aplicables antes de viajar. El hecho de ingresar a Brasil como turista no debe interpretarse automáticamente como una autorización para realizar cualquier tipo de actividad laboral.

La alternativa puede resultar atractiva para quienes tienen flexibilidad de fechas, quieren conocer Río durante varias semanas y están dispuestos a intercambiar algunas horas de colaboración por hospedaje. La disponibilidad para el Carnaval, de todos modos, debe confirmarse directamente con cada hostal.