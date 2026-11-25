El Gobierno incorporó Mercado Pago, AppYPF y Naranja X al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados. Quiénes pueden acceder y cuánto se cobra

Se amplían los medios de pago: ahora incluyen Mercado Pago, AppYPF, Naranja X, BNA+ y MODO.

Está destinado a familias de bajos ingresos, sin gas de red. El monto de reintegro varía estacionalmente.

El subsidio SEF reintegra $9.593 por garrafa a hogares que cumplen requisitos de ingresos.

Aquellos hogares que utilicen garrafas de gas pueden acceder a un reintegro de $9.593 por unidad a través del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La asistencia está destinada a familias que cumplen determinados requisitos de ingresos y situación patrimonial, y reemplazó al Programa Hogar desde mayo de 2026.

La novedad que presentó el Gobierno es que acaba de ampliar los medios de pago habilitados para recibir la bonificación. Hasta ahora, el sistema solo funcionaba con BNA+ y MODO, incluyendo los bancos adheridos a esa plataforma. Ahora se incorporan Mercado Pago, AppYPF y Naranja X.

La medida fue formalizada por la Secretaría de Energía mediante un acta complementaria al convenio vigente con el Banco Nación y MODO. De esta manera, se busca facilitar el acceso al beneficio a través de billeteras digitales que utilizan habitualmente los consumidores.

Cuánto se cobra por el subsidio de garrafa

El reintegro establecido es de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos. El monto se aplica directamente al momento de la compra y no se acredita como una transferencia mensual independiente.

El esquema contempla una cantidad máxima de unidades bonificadas que varía según la época del año:

Durante el período invernal: hasta dos garrafas por mes.

Durante el resto del año: una garrafa mensual.

Así, en los meses de mayor demanda de gas envasado, el beneficio puede alcanzar los $19.186 por hogar, mientras que en el período estival el reintegro máximo mensual es de $9.593.

La asistencia se aplica sobre el precio de venta de la garrafa y no sobre una factura de gas. Para recibirla, el hogar debe tener aprobado el subsidio y realizar la operación mediante un medio de pago habilitado en un comercio adherido.

Quiénes pueden acceder al subsidio para garrafas

El beneficio está destinado a hogares que se inscriban en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y cumplan con los criterios establecidos por el Gobierno.

Pueden solicitarlo los grupos familiares que tengan ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según los valores publicados por el INDEC.

También pueden quedar comprendidos los hogares que cuenten con alguno de estos integrantes:

Titular de un Certificado de Vivienda Familiar emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Perceptor de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La evaluación se realiza sobre el conjunto del grupo familiar, por lo que no alcanza con considerar únicamente los ingresos de la persona que solicita el beneficio.

Qué condiciones pueden dejar afuera del beneficio

Además de los ingresos, el régimen contempla indicadores patrimoniales que pueden determinar el rechazo o la exclusión de un hogar.

Entre los criterios establecidos se encuentran:

Tener uno o más automóviles con una antigüedad igual o menor a tres años. La excepción corresponde a hogares con un integrante titular de un CUD.

Poseer, entre los integrantes del grupo familiar, tres o más inmuebles.

Tener una embarcación de lujo.

Ser propietario de una aeronave.

Contar con activos societarios.

Otro punto importante es que el subsidio para garrafas es incompatible con la bonificación al gas por redes. Es decir, quienes reciben el beneficio para el servicio de gas natural domiciliario no pueden acceder simultáneamente al reintegro destinado al gas envasado.

Cómo inscribirse en el ReSEF para obtener el subsidio

La inscripción se realiza de manera online, a través del sitio oficial de Subsidios Energéticos Focalizados o desde la aplicación Mi Argentina.

Antes de iniciar el trámite, es importante verificar si el hogar ya está registrado. Quienes estaban inscriptos en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben volver a completar la solicitud, ya que sus datos fueron migrados al nuevo esquema.

En cambio, deben realizar el trámite quienes recibían el ex Programa Hogar y todavía no se anotaron en el ReSEF, así como quienes nunca solicitaron el subsidio.

El procedimiento es el siguiente:

1. Ingresar al sitio oficial: acceder a subsidios-energia.argentina.gob.ar o ingresar desde la aplicación Mi Argentina.

2. Reunir los datos necesarios: xonviene tener a mano el DNI, el CUIL de los integrantes mayores de 18 años, información sobre los ingresos del hogar y los datos de la situación patrimonial. Para los servicios por redes también pueden solicitarse datos de la factura, como el número de medidor o de cliente.

3. Acceder con la cuenta de Mi Argentina: el solicitante debe ingresar con su usuario y clave personal para completar el formulario correspondiente.

4. Revisar y completar la declaración jurada: parte de la información puede aparecer precargada. Es importante verificar los datos de todos los integrantes del hogar y corregir cualquier información que esté desactualizada.

5. Enviar la solicitud y guardar la constancia: una vez completado el formulario, se debe enviar la solicitud. El sistema genera un código de confirmación que puede descargarse y guardarse como archivo PDF para consultar posteriormente el estado del trámite.

La inscripción es gratuita y no tiene una fecha límite establecida. Sin embargo, mientras el hogar no esté registrado y el beneficio no haya sido aprobado, no podrá acceder al reintegro.

Con qué billeteras se puede cobrar el reintegro

El esquema incorporó nuevas alternativas para que los beneficiarios puedan realizar la compra de garrafas y recibir la devolución.

Los medios de pago anunciados son:

BNA+, la billetera del Banco Nación.

MODO, con los bancos adheridos a la plataforma.

Mercado Pago.

AppYPF.

Naranja X.

La incorporación de Mercado Pago, AppYPF y Naranja X amplía las opciones para los usuarios que no operan habitualmente con una cuenta bancaria tradicional.

No obstante, es importante verificar que el medio de pago elegido esté efectivamente habilitado en el comercio donde se realiza la compra. La operatoria y la disponibilidad pueden variar durante la implementación de las nuevas incorporaciones.

El subsidio busca reducir el costo de acceso al gas envasado para los hogares que más lo necesitan, mediante un mecanismo de reintegro directo y con un registro que permite evaluar los ingresos y la situación patrimonial de cada grupo familiar.