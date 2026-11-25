Habrá interrupciones totales en ambas manos de la autopista Dellepiane durante 24 horas por obras. El esquema de desvíos y etapas

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que se llevarán a cabo cortes totales y desvíos programados en el tránsito sobre la Autopista Luis J. Dellepiane debido a la realización de obras de infraestructura vial e ingeniería. La medida de fuerza operativa afectará la circulación en ambos sentidos de marcha durante un lapso de 24 horas continuas, afectando el flujo vehicular de los conductores que ingresan o salen de la Capital Federal.

Las restricciones al tránsito comenzarán a regir a partir de las 7:00 de la mañana del sábado 28 de noviembre de 2026 y se extenderán de manera ininterrumpida hasta las 7:00 del domingo 29. El operativo obedece a las maniobras requeridas para efectuar el montaje de la nueva pasarela peatonal Fonrouge y avanzar con la demolición de la antigua estructura de Mozart, la cual ya fue reemplazada por un cruce moderno.

De acuerdo con el esquema oficial difundido por la Secretaría de Transporte y la empresa AUSA, los trabajos fueron planificados en dos etapas diferenciadas para minimizar los embotellamientos en el entorno del sudoeste porteño, afectando las conexiones estratégicas con las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno y Teniente General Pablo Riccheri.

Primera etapa: los cortes y desvíos entre las 7 y las 20 del sábado

Durante la franja diurna del sábado 28 de noviembre, las restricciones de circulación y los itinerarios alternativos se organizarán bajo el siguiente esquema operativo:

Sentido hacia la Avenida General Paz y provincia: entre las 7:00 y las 20:00 permanecerá totalmente cerrado el tramo que conecta el enlace con la Autopista 25 de Mayo y la Avenida Piedra Buena. El flujo de tránsito proveniente de la 25 de Mayo será derivado de forma obligatoria hacia la Autopista Perito Moreno para continuar viaje rumbo a la General Paz o la Autopista Riccheri.

Sentido hacia el Centro porteño: el corte total se establecerá entre la Avenida Piedra Buena y la calle Lacarra. Los automovilistas que ingresen desde la Avenida General Paz y la Autopista Riccheri deberán desviarse por la colectora Sur, con la posibilidad de reingresar a la traza principal a la altura del acceso de Lacarra para conectar con la 25 de Mayo.

Segunda etapa: la franja nocturna y la liberación del domingo

A partir de las 20:00 del sábado y hasta las 7:00 de la mañana del domingo 29 de noviembre, el mapa de cortes sobre la Autopista Dellepiane modificará sus puntos de desvío para permitir el avance del montaje de las estructuras peatonales:

Sentido hacia la Avenida General Paz: se habilitará el tramo entre la Autopista 25 de Mayo y la Avenida Escalada. En ese punto, los vehículos tendrán que descender hacia la colectora Norte a la altura de la bajada Escalada, pudiendo reingresar a la autopista principal recién al llegar a la altura de la Avenida Piedra Buena.

Sentido hacia el Centro porteño: la interrupción total se reducirá al tramo comprendido entre la Avenida Piedra Buena y la Avenida Escalada. El tránsito mantendrá la circulación obligatoria por la colectora Sur y podrá retomar la autopista en el acceso de la Avenida Escalada.

Desde las áreas de Seguridad Vial porteñas recomendaron a las personas que deban trasladarse hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o hacia la zona sur del conurbano bonaerense que anticipen sus salidas, utilicen aplicaciones de navegación en tiempo real y salgan con mayor margen de tiempo para evitar demoras por las congestiones en las colectoras.