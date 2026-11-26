El proyecto forma parte del Masterplan Dellepiane e incorporará 260.000 metros cuadrados de espacios verdes. Además, tendrá un biocorredor urbano

La Autopista Dellepiane tendrá un nuevo corredor verde de cuatro kilómetros que cambiará el paisaje urbano de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto contempla la creación de un parque lineal con espacios deportivos, juegos para chicos, sectores de descanso y áreas culturales, en el marco de un plan integral para renovar uno de los principales accesos porteños.

La iniciativa forma parte del Masterplan Dellepiane, que combina obras de infraestructura vial, mejoras en el transporte público y acciones de adaptación al cambio climático. Según informó el Gobierno de la Ciudad, el parque permitirá regenerar 260.000 metros cuadrados de espacios verdes, una superficie equivalente a aproximadamente dos parques Lezama.

El nuevo espacio se extenderá a lo largo de toda la traza de la autopista e incorporará, en distintos sectores, un biocorredor urbano. Además, contará con un 27% más de árboles que los existentes actualmente en la zona.

Qué tendrá el nuevo Parque Lineal Dellepiane

El proyecto contempla diferentes sectores destinados al esparcimiento y las actividades al aire libre. Entre los espacios previstos se encuentran:

Canchas deportivas : áreas para realizar distintas actividades físicas.

: áreas para realizar distintas actividades físicas. Juegos infantiles : sectores recreativos destinados a los más chicos.

: sectores recreativos destinados a los más chicos. Zonas de descanso : espacios para permanecer y disfrutar del entorno verde.

: espacios para permanecer y disfrutar del entorno verde. Espacios culturales : lugares destinados a actividades y propuestas comunitarias.

: lugares destinados a actividades y propuestas comunitarias. Biocorredor urbano: sectores de vegetación que permitirán conectar distintos espacios naturales del sur porteño.

La propuesta busca recuperar y transformar sectores vinculados a la autopista para convertirlos en espacios de uso público, con nuevas alternativas de recreación y encuentro para los vecinos.

Cuál será el impacto ambiental del parque lineal en el sur porteño

Uno de los objetivos centrales de la intervención es mejorar las condiciones ambientales de la zona. El incremento de la vegetación y la incorporación de nuevos árboles contribuirán a reducir el efecto de isla de calor, un fenómeno que provoca temperaturas más elevadas en sectores urbanos con predominio de superficies construidas.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el parque podría capturar alrededor de 216 toneladas de dióxido de carbono por año. También ayudará a disminuir parte de la contaminación sonora generada por el tránsito de la autopista.

El biocorredor de la Dellepiane se integrará con el Biocorredor del Arroyo Cildañez y otros espacios verdes de valor ambiental de la Comuna 8, entre ellos el Lago Soldati, el Reservorio del Parque Indoamericano y la Reserva Ecológica Lago Lugano.

De esta manera, la iniciativa apunta a generar una red de conectividad ecológica que vincule diferentes áreas naturales del sur de la Ciudad.

Cómo se integra el parque al Masterplan Dellepiane

El parque lineal es uno de los componentes de un proyecto más amplio que busca transformar la Autopista Dellepiane y mejorar la movilidad en el sur porteño.

El Masterplan también contempla la reconfiguración de carriles, la continuidad de las colectoras, la renovación de accesos y egresos y la construcción de un corredor exclusivo para el transporte público, que se conectará con el Metrobús de la Autopista 25 de Mayo.

A esto se suman obras hidráulicas destinadas a mejorar la protección de Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati frente a las lluvias intensas.

Así, la transformación de la Dellepiane no se limita a mejorar la circulación vehicular: también busca incorporar espacios públicos, infraestructura verde y nuevas conexiones para los barrios del sur de Buenos Aires.