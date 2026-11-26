Banco Nación ofrece descuentos en heladeras, lavarropas, televisores y aires hasta el domingo. Cuánto cuestan y cómo acceder a las ofertas

El Banco Nación lanzó una campaña especial de descuentos y financiación para quienes buscan renovar sus electrodomésticos o equipar sus hogares de cara al verano. En el marco del Black Friday, la entidad ofrece hasta 30 cuotas sin interés en productos seleccionados, entre los que se encuentran heladeras, lavarropas, televisores, aires acondicionados y ventiladores.

Las promociones estarán disponibles hasta el domingo 29 de noviembre a través de Tienda BNA+, la plataforma de comercio electrónico del banco. La iniciativa contempla descuentos, envíos gratuitos en determinados artículos y diferentes alternativas de financiación para los clientes que utilicen las tarjetas de crédito de la entidad.

Entre las ofertas más atractivas aparecen ventiladores en 30 cuotas de menos de $5.800, televisores en pagos mensuales inferiores a $21.000 y lavarropas por menos de $30.000 por mes. Además, hay equipos de aire acondicionado con rebajas de hasta el 45%, aunque no todos acceden al mismo plan de financiación.

Banco Nación: los electrodomésticos que se pueden comprar en 30 cuotas sin interés

De acuerdo con los precios publicados en Tienda BNA+, estos son algunos de los productos que forman parte de la promoción:

Ventilador de pie Liliana Orbital de 20 pulgadas: a $173.999, con un descuento del 35% y 30 cuotas sin interés de $5.799,97.

Smart TV Noblex de 43 pulgadas: a $628.142, en 30 cuotas sin interés de $20.938,07.

Aire acondicionado portátil TCL de 3.500 W frío/calor: a $871.999, con un descuento del 35% y 30 cuotas sin interés de $29.066,63.

Lavarropas Drean inverter de 6 kilos: a $879.839, con un descuento del 6% y 30 cuotas sin interés de $29.327,97.

Lavarropas Midea de 6 kilos: a $913.000, con un descuento del 9% y 30 cuotas sin interés de $30.433,33.

Heladera Midea de 240 litros: a $985.600, con un descuento del 12% y 30 cuotas sin interés de $32.853,33.

Aire acondicionado Philco split frío/calor: a $999.999, en 30 cuotas sin interés de $33.333,30.

Aire acondicionado Samsung inverter de 3.000 W frío/calor: a $1.195.200, con un descuento del 17% y 30 cuotas sin interés de $39.840.

Aire acondicionado Philco inverter de 5.500 W frío/calor: a $1.453.600, con un descuento del 21% y 30 cuotas sin interés de $48.453,33.

Qué electrodomésticos se pueden comprar en 24 cuotas sin interés

La campaña también incluye productos con descuentos importantes que pueden financiarse en hasta dos años sin intereses. Entre las alternativas disponibles se destacan:

Ventilador de pared Alpaca de 18 pulgadas: a $79.999, con un descuento del 38% y cuotas de $3.333,29.

Smart TV Samsung Mini LED de 50 pulgadas M60H: a $769.999, con un descuento del 21% y cuotas de $32.083,29.

Aire acondicionado Likon split inverter de 3.200 frigorías: a $799.999, con un descuento del 45% y cuotas de $33.333,29.

Lavarropas Drean inverter de 8 kilos: a $1.136.199, con un descuento del 8% y cuotas de $47.341,63.

Cómo acceder a las promociones del Banco Nación

Para aprovechar la financiación sin intereses, los compradores deberán ingresar en Tienda BNA+, seleccionar los artículos incluidos en la campaña y abonar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación, mediante MODO desde la aplicación BNA+.

El beneficio de las 30 cuotas está reservado a los productos de eficiencia energética seleccionados por la plataforma. La promoción no está disponible para quienes abonen con dinero en cuenta.

Las ofertas finalizarán el domingo 29 de noviembre y están sujetas a disponibilidad de stock. Los precios, descuentos y condiciones de financiación pueden variar durante la campaña.