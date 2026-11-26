Traen café de edición especial, alfajores Dubai y Mantecol. Qué incluye cada una, cuánto cuestan y cómo se comparan con las de Havanna y Bonafide

Café Martínez se sumó a la temporada de regalos de fin de año con dos cajas navideñas que ya se pueden comprar en su tienda online. La más económica cuesta $55.000 y la más completa, $75.000, en ambos casos con descuento sobre el precio de lista.

Las dos combinan productos clásicos de la marca con algunos pensados especialmente para las Fiestas, como un café de edición especial de Navidad, y otros que se volvieron tendencia este año, como los alfajores Dubai, rellenos de crema de pistacho. También incluyen un Mantecol, garrapiñada y maní bañado, en una caja con manija lista para regalar.

El lanzamiento llega en plena carrera de las marcas por quedarse con una parte del gasto de las Fiestas. En los últimos días, Havanna y Bonafide presentaron sus propias cajas y los supermercados salieron con versiones más económicas para la mesa navideña.

¿Cuánto cuesta la caja navideña de Café Martínez?

La opción de entrada es el Box Navideño Premium, que en la web de la marca figura a $55.000, con un 31% de descuento sobre un precio de lista de $80.000. Es decir, un ahorro de $25.000.

La versión más grande es la Caja Navideña Premium Edición Limitada, que cuesta $75.000, con un 21% de descuento sobre su precio de lista de $95.000.

La diferencia entre una y otra es de $20.000. Con eso, la caja más cara suma un segundo paquete de café, un pan dulce artesanal de 800 gramos y dos galletitas navideñas más.

¿Qué productos trae cada caja?

El Box Navideño de $55.000 trae ocho productos: un paquete de café molido edición especial Navidad de 250 gramos, un Mantecol de 111 gramos, seis alfajores Dubai, dos galletitas navideñas, una caja de galletitas rellenas sabor limón, una garrapiñada de almendras de 100 gramos, maní bañado de 100 gramos y un pinito con perlas de chocolate de 90 gramos.

La Caja Navideña Premium cuesta $75.000 y es la única que incluye pan dulce artesanal de 800 gramos - crédito Café Martinez

El café de la edición navideña es un blend de granos de Brasil que, según la marca, fue elegido por los clientes de su programa de fidelización, Club Martínez, entre distintas opciones. Tiene tueste medio-alto, notas de chocolate, caramelo y maní, y está pensado para tomar solo o con leche.

La Caja Navideña de $75.000 incluye todo lo anterior, pero con dos paquetes de café de 250 gramos en lugar de uno y cuatro galletitas navideñas en lugar de dos. Además, suma el pan dulce artesanal de 800 gramos, el producto que no puede faltar en la mesa de Navidad.

La Caja Navideña Premium cuesta $75.000 y es la única que incluye pan dulce artesanal de 800 gramos - crédito Café Martinez

¿Conviene comprar los productos por separado?

No todo lo que traen las cajas se puede comprar suelto en la tienda online de la marca. El Mantecol, la garrapiñada, el maní bañado, el pinito de chocolate, las galletitas navideñas y el pan dulce artesanal solo aparecen dentro de las cajas.

Sí se venden por separado otros tres productos. El café molido edición especial Navidad cuesta $11.900, cada alfajor Dubai sale $2.940 ($17.640 los seis) y la caja de seis galletas rellenas de limón, $6.840. Esos tres productos suman $36.380, un 66% del precio del Box Navideño.

En la caja más grande, si se suma el segundo paquete de café, los productos que se consiguen sueltos llegan a $48.280. La diferencia hasta los $75.000, de $26.720, es lo que se paga por el pan dulce de 800 gramos, el Mantecol, la garrapiñada, el maní, el pinito, las galletitas navideñas y la presentación para regalo.

Hay que tener en cuenta que, por estos días, la tienda de la marca tiene descuentos de entre 14% y 40% en buena parte de sus productos, por lo que los precios por separado también están rebajados.

¿Cómo se compara con las cajas de Havanna y Bonafide?

La caja de Café Martínez se ubica por debajo de la de Havanna que cuesta $108.000, con un 11% de descuento sobre su precio de lista de $121.700. Trae pan dulce, 10 alfajores, Havannets, galletitas de limón, frutos secos bañados, crocante y una botella de champagne.

Bonafide, en cambio, tiene cuatro cajas navideñas que van de $38.000 a $69.900. La Premium, de $55.800, cuesta casi lo mismo que el Box de Café Martínez, pero trae 15 productos, entre ellos dos panes dulces y tres budines. Las versiones más caras suman un vino o un espumante.

A diferencia de Havanna y de las versiones con bebida de Bonafide, ninguna de las dos cajas de Café Martínez incluye bebidas alcohólicas. Su diferencial pasa por el café de edición navideña y por los alfajores Dubai.

¿Qué otras opciones de regalo hay por menos plata?

Para quien busca un regalo más chico, la tienda de Café Martínez también ofrece combos que combinan café y dulces. Los más económicos son el Combo Café y Dulzura, a $13.079,40, y el Combo Regalo Café y Chocolate, a $13.500. El Combo Café y Conitos cuesta $17.100.

Para los que toman café en cápsulas, hay un combo de regalo de cápsulas compatibles con máquinas Nespresso a $47.500. Y, como alternativa para quien prefiere otro tipo de brindis, la marca vende un kit de gin Aconcagua de 750 ml con un copón de vidrio, en estuche para regalo, a $32.725.

¿Cómo se compran y qué condiciones tienen?

Las cajas se compran en la tienda online de Café Martínez, que ofrece envío gratis en compras de más de $50.000, por lo que cualquiera de las dos cajas califica. La marca aclara que los descuentos no son acumulables con otras promociones.

Por el tamaño y el peso, hay un límite de unidades por compra: hasta ocho Box Navideños o hasta cuatro Cajas Navideñas por pedido. Si se supera esa cantidad, la compra se anula automáticamente y hay que dividirla en varios pedidos. El límite afecta sobre todo a quienes compran regalos en cantidad, como las empresas.

Como se trata de una edición limitada, conviene no dejar la compra para último momento. Los precios relevados corresponden a la tienda online de la marca al 26 de noviembre y pueden cambiar.