Llega el aumento a las niñeras en diciembre y el aguinaldo. Cuánto cobran por hora, por mes y cuánto cuesta contratar una para el verano

Con el fin de las clases, muchas familias empiezan a buscar quién cuide a los chicos durante el verano. En diciembre, una niñera que trabaja por hora y va a dormir a su casa debe cobrar como mínimo $4.522,71 por hora, según la escala oficial del personal de casas particulares.

El valor surge de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, publicado en el Boletín Oficial el 3 de septiembre, que fijó un aumento de 1,6% para noviembre y otro de 1,6% para diciembre.

Las niñeras están dentro de la categoría "asistencia y cuidado de personas", que incluye el cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad. Por eso, la misma escala vale también para quienes cuidan a abuelos.

A ese sueldo se suma en diciembre un pago clave: la segunda cuota del aguinaldo, que para este régimen se debe abonar en la última jornada laboral del mes.

¿Cuánto cobra una niñera por hora en diciembre 2026?

La escala distingue entre el personal con retiro, que termina su jornada y vuelve a su casa, y el personal sin retiro, que vive en el lugar de trabajo.

Para los trabajos realizados en diciembre, la hora mínima de una niñera con retiro es de $4.522,71, y la de una niñera sin retiro, de $5.002,28.

Quien trabaja jornada completa por mes tiene otros valores. El sueldo mensual mínimo con retiro es de $571.842,92 y el de una niñera sin retiro llega a $630.347,58.

Hay que tener en cuenta que lo que se paga a principios de diciembre corresponde a lo trabajado en noviembre. Para ese mes, la escala fijó $4.451,49 por hora con retiro y $4.923,50 sin retiro, y un sueldo mensual de $562.837,52 y $620.420,85, respectivamente.

Además, con los sueldos de noviembre terminó de incorporarse al básico la suma no remunerativa que se pagó por única vez en agosto, de hasta $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más. Ya no se cobra aparte: forma parte de los valores de la escala.

¿Cuánto cuesta contratar una niñera para las vacaciones?

Un caso frecuente en esta época es el de las familias que necesitan cubrir algunas horas por día mientras los chicos no van al colegio.

Por ejemplo, si una niñera con retiro trabaja 4 horas por día, de lunes a viernes, durante todo diciembre, suma 84 horas en el mes, sin contar los feriados del 8 y el 25 de diciembre. Con el valor mínimo de la escala, eso equivale a $379.907,64.

Si la jornada es de 4 horas pero solo tres veces por semana, el monto baja de manera proporcional. La cuenta es simple: se multiplican las horas efectivamente trabajadas por el valor de la hora de la categoría.

Los montos de la escala son salarios mínimos. La propia resolución aclara que empleadores y trabajadoras pueden pactar valores más altos, algo habitual cuando se trata del cuidado de chicos.

¿Cuánto le corresponde de aguinaldo a una niñera?

El aguinaldo, o sueldo anual complementario, equivale al 50% de la mayor remuneración mensual que cobró la trabajadora en el semestre, según la Ley 26.844, que regula el trabajo en casas particulares.

En el caso de una niñera con retiro que trabaja jornada completa, si su mejor mes fue diciembre, el aguinaldo mínimo es de $285.921,46. Para una niñera sin retiro, el monto sube a $315.173,79.

Para quienes trabajan por hora, el cálculo es el mismo, pero se toma lo que efectivamente cobraron en su mejor mes. En el ejemplo de 4 horas diarias de lunes a viernes, si diciembre fue el mes de mayor sueldo, el aguinaldo sería de unos $189.954. Si la trabajadora no completó el semestre, se paga en forma proporcional al tiempo trabajado.

¿Qué pasa si trabaja horas extra en las Fiestas?

Las Fiestas suelen traer pedidos fuera de lo habitual, como quedarse más tarde el 24 o el 31 de diciembre. La ley establece que las horas extra se pagan con un recargo del 50% en días comunes.

El recargo sube al 100% en los sábados después de las 13, los domingos y los feriados, como el 25 de diciembre y el 1 de enero. Es decir, si una niñera con retiro hace horas extra un feriado de diciembre, cada una de esas horas vale como mínimo $9.045,42.

¿Hay algún adicional según la zona?

Sí. Quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y en el partido bonaerense de Patagones, tienen un adicional del 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría.

En esas provincias, la hora mínima de una niñera con retiro en diciembre supera los $5.900.

¿Cuántos días de vacaciones le corresponden?

Las niñeras también tienen vacaciones pagas, que por ley se otorgan entre el 1 de noviembre y el 30 de marzo, con aviso de 20 días de anticipación.

La cantidad de días depende de la antigüedad: son 14 días corridos si la trabajadora tiene más de seis meses y hasta cinco años en el puesto, 21 días si tiene entre cinco y diez años, 28 días entre diez y veinte años, y 35 días si supera los veinte años.

¿Qué tiene que hacer la familia que contrata a una niñera?

Aunque se trate de un trabajo por pocas horas o solo por el verano, la niñera tiene que estar registrada desde el primer día. El alta se hace en ARCA, a través del régimen de personal de casas particulares.

Con la registración, la trabajadora suma aportes jubilatorios, cobertura de una aseguradora de riesgos del trabajo en caso de accidente y acceso a obra social, según las horas que trabaje. Los aportes y contribuciones que paga el empleador dependen de la cantidad de horas semanales trabajadas.

El empleador también tiene que entregarle un recibo de sueldo cada mes, donde figuren el salario, las horas y, en diciembre, el aguinaldo.