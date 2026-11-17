Las empleadas domésticas que trabajan por hora también cobran aguinaldo en diciembre. Cómo se calcula el monto y cuándo deben pagarlo los empleadores

Las empleadas domésticas que prestan servicios por hora tienen derecho a cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026, independientemente de la cantidad de horas que cumplan en su empleo. La trabajadora de casas particulares recibe el Sueldo Anual Complementario (SAC) aunque preste servicios pocos días por semana o trabaje para distintas familias.

El derecho al aguinaldo está contemplado en la Ley 26.844, que regula el régimen laboral del personal de casas particulares. La norma establece que el beneficio se paga en dos cuotas al año y que su cálculo depende de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. Para conocer otros detalles sobre los ingresos del sector, también se puede consultar cuánto cobran las empleadas domésticas en diciembre 2026.

Cómo se calcula el aguinaldo de las empleadas domésticas que trabajan por hora

El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por la trabajadora durante el semestre comprendido entre julio y diciembre de 2026.

Para calcularlo, se deben revisar los salarios de los seis meses y tomar como referencia el mes en el que la empleada doméstica tuvo la remuneración más alta. Sobre ese importe se calcula la mitad, sin importar si cobra por hora, por jornada o con una remuneración mensual.

Por ejemplo, si una empleada doméstica de tareas generales con retiro trabajó 32 horas durante un mes y cobró $135.592 —tomando como referencia el valor mínimo de $4.237,25 por hora vigente en diciembre—, su aguinaldo sería de $67.796, siempre que ese haya sido el mes de mayor remuneración del semestre.

El ejemplo no contempla adicionales por antigüedad, zona desfavorable ni otros conceptos que pudieran corresponder. Si en alguno de los meses anteriores la trabajadora cobró un importe mayor, el cálculo debe hacerse sobre ese salario.

Cuántas horas tiene que trabajar una empleada doméstica para cobrar aguinaldo

No existe una cantidad mínima de horas semanales para tener derecho al Sueldo Anual Complementario. Las trabajadoras de casas particulares pueden cobrarlo aunque concurran una o dos veces por semana, o presten servicios durante pocas horas por jornada.

El Ministerio de Trabajo aclara que no hay un mínimo de horas para percibir el SAC. El beneficio corresponde a todas las trabajadoras comprendidas en el régimen, de acuerdo con la remuneración que hayan devengado durante el semestre.

Cuando la relación laboral no abarca los seis meses completos, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado. Esto también se aplica cuando el vínculo termina antes de que finalice el semestre.

Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en diciembre de 2026

Los valores mínimos por hora para el personal de casas particulares en diciembre de 2026 dependen de la categoría y de si la trabajadora cumple tareas con retiro o sin retiro. La actualización forma parte del esquema de aumentos salariales para empleadas domésticas hasta diciembre.

La escala vigente establece los siguientes importes:

Supervisora : $5.002,21 por hora con retiro y $5.424,50 sin retiro.

: $5.002,21 por hora con retiro y $5.424,50 sin retiro. Personal para tareas específicas : $4.770,72 con retiro y $5.175,33 sin retiro.

: $4.770,72 con retiro y $5.175,33 sin retiro. Caseros : $4.518,27 por hora.

: $4.518,27 por hora. Asistencia y cuidado de personas : $4.518,27 con retiro y $4.997,36 sin retiro.

: $4.518,27 con retiro y $4.997,36 sin retiro. Personal para tareas generales: $4.237,25 con retiro y $4.518,27 sin retiro.

Estos valores son remuneraciones mínimas y no incluyen los adicionales que correspondan en cada caso. La categoría de tareas generales comprende actividades como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina, entre otras tareas habituales del hogar.

Qué adicionales se tienen en cuenta para calcular el aguinaldo

Además del salario básico, la remuneración puede incluir adicionales que deben considerarse al determinar el mejor sueldo mensual del semestre. Estos conceptos también forman parte de las obligaciones económicas de quienes contratan personal de casas particulares, junto con los aportes, las contribuciones y la ART.

Uno de ellos es el adicional por antigüedad de la reforma laboral para empleadas domésticas, equivalente al 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. Se calcula desde el 1° de septiembre de 2020 y no tiene efecto retroactivo por los años anteriores a esa fecha.

También corresponde un adicional del 31% por zona desfavorable para las trabajadoras que prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Por eso, para determinar el aguinaldo no alcanza con tomar únicamente el valor de la hora: hay que considerar la remuneración mensual total que haya percibido la trabajadora en cada mes del semestre.

Qué pasa si la empleada doméstica trabaja para varias familias

Una trabajadora de casas particulares puede prestar servicios para distintos empleadores y cobrar un salario de cada uno. En ese caso, cada relación laboral debe liquidarse por separado.

Esto significa que cada familia tiene que calcular y pagar el aguinaldo correspondiente a las horas trabajadas para ella. No se suman los salarios de todos los empleadores para que uno solo liquide el SAC sobre el total.

Por ejemplo, si una empleada trabaja dos días por semana en una casa y otros dos días en otra, cada empleador debe calcular el aguinaldo tomando como referencia la remuneración que le pagó durante el semestre.

Cuándo cobran el aguinaldo y el sueldo de diciembre las empleadas domésticas

La fecha de cobro depende de la modalidad de contratación. La Ley 26.844 establece plazos diferentes para el salario y para el aguinaldo de las trabajadoras de casas particulares.

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario debe pagarse durante la última jornada laboral de diciembre. Por eso, no corresponde aplicar automáticamente el vencimiento del 18 de diciembre previsto para otros trabajadores: en el régimen de casas particulares, la fecha límite está fijada por el artículo 27 de la ley específica.

En cambio, el sueldo mensual correspondiente a diciembre debe abonarse dentro del cuarto día hábil posterior al vencimiento del mes calendario. En 2027, ese plazo vence el jueves 7 de enero.

Para quienes cobran por hora o jornal, el salario debe pagarse al finalizar cada jornada o cada semana, según lo que se haya acordado con el empleador. Por lo tanto, una empleada doméstica que trabaja por horas puede cobrar su remuneración semanalmente o al terminar cada jornada, mientras que el aguinaldo se liquida por separado.

De esta manera, quienes están mensualizadas cobran el sueldo de diciembre durante los primeros días hábiles de enero, mientras que las trabajadoras por hora o jornal perciben sus haberes según la modalidad de pago convenida. En ambos casos, el aguinaldo debe abonarse dentro del plazo establecido para diciembre.