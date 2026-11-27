En Carrefour y Easy casi no hay adornos argentinos. Cuánto crecieron las importaciones desde China y cuánto cuestan bolas, luces y árboles

Bolas, guirnaldas, luces, pesebres, gnomos y hasta el árbol. En el catálogo de Navidad que Carrefour lanzó para estas Fiestas, todos los adornos, luces y árboles llevan la misma leyenda: "Ind. China". Los únicos dos productos de industria argentina en sus 19 páginas son un prolongador y una zapatilla eléctrica.

No es un caso aislado. En la tienda online de Easy, de los 176 productos navideños que aparecen en el buscador, como árboles, esferas, pesebres y figuras, 167 figuran como importados, casi todos de China. Los únicos que se declaran fabricados en la Argentina son siete guirnaldas eléctricas con portalámparas.

Los números oficiales confirman la tendencia. Según los datos de comercio exterior del INDEC, entre enero y octubre de este año la Argentina importó artículos de Navidad por u$s16,5 millones, un 49% más que en el mismo período de 2025. En volumen, el salto fue todavía mayor: ingresaron 3.407 toneladas, un 71% más.

Con esas compras, en apenas diez meses ya se superó todo lo importado en 2025, que había cerrado con u$s13,4 millones. Y casi todo tiene el mismo origen: el 99,6% de lo que se importó este año llegó desde China.

La Navidad de los argentinos, en buena medida, se fabrica del otro lado del mundo.

¿Cuántos adornos navideños se importaron este año?

Los números del INDEC, que registran la posición arancelaria de "artículos para fiestas de Navidad", muestran un crecimiento muy fuerte en los últimos dos años.

Entre enero y octubre de 2024, las importaciones habían sumado u$s5,5 millones. Un año después llegaron a u$s11,1 millones y en 2026 alcanzaron los u$s16,5 millones, el triple que hace dos años. En toneladas, la suba es todavía más marcada: el volumen importado se multiplicó por más de cuatro.

Es el nivel más alto desde al menos 2018, según la misma base de datos. Ese año, las importaciones de artículos navideños habían sumado u$s8 millones en todo el año, y en 2021 habían caído a poco más de u$s4 millones. Este año, en diez meses, ya se duplicó la marca de 2018.

Además, los adornos llegan cada vez más baratos. En 2024, cada kilo importado costaba en promedio u$s6,88. Este año, ese valor bajó a u$s4,84 por kilo, casi un 30% menos.

El mayor movimiento se concentra antes de las Fiestas. Entre agosto y octubre ingresó cerca del 90% de todo lo importado en el año, y solo en octubre se compraron artículos por u$s5,5 millones, un 79% más que en el mismo mes de 2025.

¿Cuánto cuestan los adornos navideños en el súper?

El catálogo de Carrefour, vigente del 20 de noviembre al 8 de diciembre, da una idea de los precios de esta temporada. Las bolas navideñas arrancan en $1.900 el pack de cuatro, y la mayoría de los adornos individuales cuesta entre $2.900 y $3.900. Un juego de seis bolas sale $5.900.

En luces, una tira de 20 luces LED cuesta $4.900, y las de exterior van de $14.900, con 100 luces y temporizador, a $19.900, con 300 luces y 15 metros de largo.

Los árboles tienen precios muy distintos según el tamaño. Un pino de 90 centímetros cuesta $8.900, uno de 1,20 metros, $39.900, y el más grande del catálogo, de 1,50 metros, llega a $149.000, que se puede pagar en seis cuotas sin interés de $24.833.

También hay figuras decorativas, como un pesebre con cinco figuras a $7.900, gnomos navideños desde $2.900, cascanueces desde $14.900 y un Papá Noel de tela de 60 centímetros a $69.900. Todos, sin excepción, son importados de China.

¿Por qué hay cada vez más productos importados?

La apertura de las importaciones de los últimos dos años cambió el mapa de muchos rubros de consumo. En el caso de la decoración navideña, los datos oficiales muestran que el aumento de las compras al exterior coincidió con una baja del precio promedio de lo que se importa.

Para las cadenas y los comercios, eso se traduce en productos más baratos para ofrecer en la temporada alta. Para el consumidor, en más variedad y en precios que, en muchos casos, se pueden pagar en cuotas.

El fenómeno se repite en otros sectores, como es el caso de una marca de ropa que cerró su fábrica y ahora produce el 70% en China.

¿Qué pasa con los fabricantes nacionales?

Pese al avance de los importados, todavía hay fabricantes locales. Una de las fábricas que siguen en pie es Tanti Auguri, una pyme de origen italiano de Avellaneda que fabrica árboles de Navidad y vende adornos, guirnaldas y figuras religiosas, con más de 20 años en el rubro.

Aun así, incluso los fabricantes locales dependen en parte de lo que llega de afuera. En su web, la propia empresa cuenta que trabaja "sumando cada año las últimas novedades directas desde China".

¿Cuándo conviene comprar los adornos?

Como la mercadería ya está en el país desde hace semanas, las cadenas lanzan sus promociones con anticipación. En el caso de Carrefour, los precios del catálogo valen hasta el 8 de diciembre o hasta agotar stock, y hay tres cuotas sin interés en adornos y luces y seis cuotas sin interés en árboles con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express, Cabal y la de Carrefour. Los productos de bazar solo están disponibles en los hipermercados de la cadena.

El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, es la fecha tradicional para armar el arbolito en la Argentina. Por eso, las cadenas lanzan sus catálogos de decoración con varias semanas de anticipación.