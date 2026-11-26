Mantener las principales plataformas de series, películas y música exige un presupuesto mensual cada vez más alto. Estrategias para moderarlo

Las suscripciones digitales se convirtieron en uno de los gastos fijos más silenciosos del presupuesto familiar. Aunque muchas plataformas ya expresan sus tarifas en moneda local, el peso de los impuestos sobre servicios digitales y los sucesivos ajustes de precios hacen que sostener el combo completo de entretenimiento implique un desembolso considerable a fin de mes.

Al relevar los planes estándar o individuales vigentes en noviembre de 2026 de los cinco servicios más utilizados en el país (Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video y Spotify), el costo mensual acumulado ronda los $64.900 finales, tomando en cuenta las percepciones e impuestos aplicables en cada caso.

Parecen muchas, pero el promedio de uso incluye toda la lista e incluso algunas extra. Si se suman opciones cada vez más habituales como YouTube Premium y Apple TV+, la factura mensual supera con facilidad los $84.000.

Plataforma por plataforma: cuánto se paga por mes

El mapa de precios actual muestra fuertes diferencias entre los abonos que incluyen publicidad y los planes tradicionales en alta definición:

Netflix: el plan Básico ($8.999 de lista) queda en torno a los $13.770 finales tras sumar la carga impositiva cercana al 53% (IVA, Ganancias e Ingresos Brutos). El plan Estándar ($14.999 base) trepa a $22.950 , mientras que el Premium 4K ($19.999 base) supera los $30.590 .

Disney+: el abono Estándar con anuncios se ubica en $11.999 finales , mientras que el plan Estándar sin publicidad ronda los $12.300 y el Premium alcanza los $18.399 .

HBO Max: mantiene una de las escalas más competitivas, con el plan Básico con anuncios a $7.390 , el Estándar a $9.590 (unos $10.150 con tributos) y el Platino 4K a $11.490 de lista.

Amazon Prime Video: su abono único figura en $7.999 más impuestos , lo que lo deja cerca de los $12.200 finales .

Spotify y YouTube Premium: ambos tienen un precio de lista sorprendentemente modesto, de $4.499 para su plan Individual, que con impuestos rondan los $6.880 cada uno.

Cómo achicar la factura sin dar de baja todo

Frente a este escenario, la estrategia más eficiente para evitar el efecto "gasto hormiga" es rotar las suscripciones de video según los estrenos del mes, dado que ninguna exige permanencia mínima.

Otra vía de ahorro concreta son los planes familiares o dúo en plataformas musicales: en Spotify, el plan Familiar ($7.599 base) divide el costo hasta en seis cuentas, bajando el valor individual a menos de $2.000 finales por persona.

A esto se suman los reintegros de hasta 30% o 50% que ofrecen distintas billeteras virtuales y bancos sobre consumos en plataformas digitales, un beneficio clave para amortiguar el impacto mensual.