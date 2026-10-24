YouTube desbanca a Netflix, los motivos de un cambio histórico

La plataforma de Google alcanzó el 15,8% de audiencia en pantallas de Estados Unidos y factura más de US$ 60.000 millones. Los motivos del avance

YouTube alcanzó un hito histórico en la industria del entretenimiento audiovisual al concentrar el 15,8% del tiempo total de visualización en televisores dentro de Estados Unidos durante agosto de 2026. Según un informe presentado por la consultora Nielsen, la plataforma perteneciente al ecosistema Google superó con holgura a Netflix, su principal competidor en el universo del streaming, que registró un 7,7% de participación en el mismo período, profundizando una brecha de audiencia que ya alcanza los 8,1 puntos porcentuales.

El ascenso de la plataforma de videos sobre el soporte televisivo tradicional refleja una transformación estructural en los hábitos de consumo de los hogares. Tras haber consolidado al televisor del living por sobre los dispositivos móviles como su pantalla principal de reproducción -con más de 1.000 millones de horas diarias de consumo global-, YouTube logró expandir su alcance hacia audiencias de mayor edad, registrando un crecimiento del 9% mensual entre los usuarios mayores de 50 años.

La diferencia económica entre producir o compartir ingresos

La clave del liderazgo operativo de YouTube radica en la distribución del riesgo financiero. Mientras Netflix asume compromisos millonarios por adelantado para desarrollar series, películas y licencias exclusivas -acumulando obligaciones de producción que superaron los u$s24.000 millones al cierre de 2025, el gigante tecnológico no financia la creación previa de sus videos, sino que reparte el 55% de los ingresos publicitarios con los socios que generan audiencia.

Este esquema de monetización compartida permitió a YouTube repartir más de u$s100.000 millones entre creadores, artistas y medios durante los últimos cuatro años. A través de este mecanismo, la compañía atiende millones de intereses específicos en simultáneo sin cargar con los costos fijos de producción, diversificando su oferta con entrevistas, deportes, podcasts y emisiones en vivo.

Facturación récord y los desafíos de Netflix en el mercado

La escala del ecosistema se refleja en sus balances contables. Durante el último año, YouTube superó los u$s60.000 millones en ingresos anuales sumando publicidad y suscripciones pagas, ubicándose por encima de la facturación global de Netflix, que reportó u$s45.183 millones. Pese a la distancia en volumen de negocio, la plataforma de la N roja mantiene un balance rentable con ganancias netas por u$s3.664 millones en el tercer trimestre de 2026.

No obstante, el escenario competitivo obligó a Netflix a encarar reestructuraciones internas, incluyendo la designación de Peter Rice como nuevo responsable del área de contenidos y un ajuste en sus proyecciones de ingresos publicitarios para este año, en un mercado de video digital estadounidense que proyecta inversiones superiores a los u$s80.000 millones.