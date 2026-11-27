La cadena de Miami donde comieron Messi y De Paul abre el 3 de diciembre su primer local en el país. Dónde estará, horarios y cuánto cuesta

Baires Grill, icónica parrilla argentina en EE. UU. y aliada de la Selección, debuta el 3 de diciembre en Puerto Madero.

La parrilla argentina que se hizo fuerte en Miami vuelve a casa. Baires Grill, la cadena que funciona desde 1999 en Estados Unidos y que es el restaurante oficial de la Selección argentina en ese país, abrirá el jueves 3 de diciembre su primer local en Buenos Aires, en Puerto Madero.

Según la web oficial de la marca en la Argentina, el restaurante estará en Avenida Alicia Moreau de Justo 740, y será el primero de cuatro locales en el país. Los otros tres, en Costanera Norte, Nordelta y Canning, están previstos para 2027.

La llegada tiene un condimento futbolero. En septiembre de 2025, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio "Chiqui" Tapia se reunieron en uno de sus locales de Florida para celebrar el cumpleaños del presidente de la AFA. Y desde ese mismo año, la cadena tiene una alianza con la Asociación del Fútbol Argentino como su restaurante oficial en Estados Unidos.

Ahora, la propuesta que conquistó a los argentinos que viven en Miami y a los turistas que la visitan se podrá probar sin subirse a un avión.

¿Qué es Baires Grill?

Baires Grill nació en Miami en 1999 como un steakhouse de estilo argentino. Sus fundadores son Gustavo Abudiab y Martín Koenig, junto a otros socios, según figura en la web de la empresa.

Hoy tiene nueve restaurantes en Estados Unidos y un equipo de más de 400 personas: siete en el sur de Florida, en Brickell, Coral Gables, Miami Beach, Las Olas, Sunny Isles, Weston y Doral; uno en Orlando y otro en Nueva York, sobre la calle 50 Oeste.

Su menú tiene más de 70 platos inspirados en la tradición argentina, con los cortes de carne como protagonistas, además de empanadas, milanesas y provoleta. La carta de vinos suma más de 150 etiquetas, con fuerte presencia de malbecs argentinos. Según la empresa, la misión con la que nació fue "traer el alma de Argentina a Estados Unidos", no solo la comida, sino también el ritual de las largas comidas y el vino compartido.

¿Qué relación tiene con la Selección argentina?

La alianza entre Baires Grill y la Asociación del Fútbol Argentino se anunció en mayo de 2025, en un evento en Miami del que participó el director técnico de la Selección, Lionel Scaloni, según la cobertura que la propia cadena difunde en su sección de prensa.

Desde entonces, la marca se presenta como el restaurante oficial de la Selección argentina en Estados Unidos. Sus locales también se convirtieron en punto de encuentro de los hinchas: en 2025, la cadena organizó una fiesta albiceleste en Miami con fanáticos que viven en el sur de Florida.

La cena de Messi, De Paul y Tapia se conoció a través de las fotos que difundió la propia cadena. Ahora, con la apertura en Buenos Aires, la marca busca trasladar esa identidad futbolera al país.

¿Cuándo abre Baires Grill en Puerto Madero?

El local de Puerto Madero abrirá sus puertas el jueves 3 de diciembre, según anunció la propia cadena en sus redes sociales. Será el primer Baires Grill fuera de Estados Unidos y tendrá capacidad para entre 280 y 300 personas. Mientras tanto, la cadena habilitó en su web una lista de espera para quienes quieran reservar una mesa.

El restaurante funcionará de domingo a jueves de 12 a 0 y los viernes y sábados de 12 a 2, según la información publicada por la empresa.

Los otros tres locales tienen direcciones confirmadas. En Costanera Norte estará en Rafael Obligado 6553, en Nordelta, en Pasaje del Ciudadano 45, y en Canning, en Mariano Castex 5117. Todos figuran como "próximamente 2027".

¿Cuánto cuesta comer en Baires Grill?

Según las proyecciones de la empresa, en Puerto Madero el menú ejecutivo del mediodía, de lunes a viernes, costaría entre $38.000 y $40.000, y el ticket promedio a la noche rondaría los $80.000 por persona.

Como referencia, en el restaurante de Brickell, en Miami, una empanada cuesta u$s6 y una milanesa de carne o de pollo, u$s25.

En los cortes, la entraña de 340 gramos cuesta u$s39, el bife de chorizo de unos 400 gramos, u$s42, y el ojo de bife de 450 gramos, u$s48. La parrillada para dos personas sale u$s85, y la provoleta con salchicha parrillera, u$s25.

Esos valores corresponden al mercado estadounidense. En plataformas de reservas, el local porteño figura en la categoría de precios más alta, con carta a la elección, código de vestimenta "smart casual", opciones sin gluten y la posibilidad de reservar salones privados para eventos.

¿Qué se come en Baires Grill Puerto Madero?

La carta del local porteño,está a cargo de la chef ejecutiva Andreina Protti. Combina los clásicos de parrilla con platos de autor.

En la parrilla aparecen la entraña de 350 gramos, el bife de chorizo y el ojo de bife de 400 gramos, la picaña, el asado banderita y el lomo, todos con un acompañamiento incluido. Para compartir hay una parrillada para dos personas, con chorizo, morcilla, entraña, asado, pollo y picaña, un ojo de bife de 600 gramos, un T-bone de hasta 800 gramos y una picaña de un kilo para cuatro personas.

Las milanesas de carne o pollo, fritas o a la parrilla, llegan en versión clásica, napolitana, fugazzeta y provoleta. Y entre las propuestas más originales figuran la provoleta con membrillo y nueces garrapiñadas, el vitel toné de bife de chorizo y una milanesa de entraña con pasta trufada.

En su presentación, la cadena define la apertura como su décimo restaurante y la primera vez que llega a Buenos Aires, "la ciudad que nos dio nuestro nombre".

¿Por qué eligió Puerto Madero?

Puerto Madero es uno de los polos gastronómicos de la Ciudad y un punto de paso habitual de los turistas extranjeros, el público que la marca ya conoce en Miami.

Para la cadena, el desembarco tiene un valor simbólico: abre en el país donde nació la cocina que la hizo conocida. En su web, la marca lo resume con una frase: "Hay sabores que viajan por el mundo y siempre se reencuentran".

La llegada de Messi al Inter Miami potenció el furor por la carne argentina en esa ciudad, donde las parrillas se convirtieron en punto de encuentro de hinchas y turistas. Además, el propio capitán tiene sus vínculos con la gastronomía: lleva una cadena argentina de milanesas a conquistar el mundo.

¿Cómo trabajar en Baires Grill?

La empresa también abrió una búsqueda laboral. Según su web, está armando desde cero los equipos de salón y cocina de las cuatro sucursales que tendrá en el país, que sumarán entre 200 y 250 puestos de trabajo directos.

Las postulaciones se hacen a través de la sección "Trabajá con nosotros" del sitio oficial de Baires Grill en la Argentina. La cadena no informó los sueldos que ofrecerá.

Quienes quieran estar entre los primeros en conocer el local pueden sumarse a la lista de espera desde la misma web, completando nombre, apellido, mail y teléfono.