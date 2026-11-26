Un relevamiento mostró una brecha de más de 50 veces en los precios para armar el adorno desde cero. Los valores y las opciones

La tradición del armado del árbol de Navidad volverá a poner a prueba el presupuesto de las familias argentinas de cara a las fiestas de fin de año. Un relevamiento privado realizado en comercios de barrio, grandes cadenas de supermercados y locales de diseño determinó la existencia de una extrema dispersión de valores, con brechas que superan las 50 veces entre las alternativas más económicas y las propuestas consideradas de alta gama.

De acuerdo con el estudio confeccionado por la Agencia Noticias Argentinas, equipar el pino navideño desde cero demanda en la actualidad una inversión inicial que parte de los $26.000 para las opciones más sencillas pensadas para espacios reducidos, pudiendo escalar por encima de los $1.400.000 en el caso de las líneas premium con mayor tecnología de iluminación y adornos de categoría.

Factores clave como la altura del árbol, la cantidad de ramas y la incorporación de luces LED inteligentes resultan determinantes para definir el valor del ticket final. En los bazares y locales de decoración, la altura del pino marca la primera diferencia sustancial: los modelos estándar de 1,50 metros parten desde los $34.500 en supermercados pero alcanzan los $395.000 en comercios especializados, mientras que las estructuras de 2,10 metros oscilan entre los $585.000 y $755.000.

Combos económicos y alternativas de lujo para el 8 de diciembre

Para quienes deben comprar todos los insumos de cero, el mercado ofrece abanicos de precios adaptados a distintos niveles de ingresos y posibilidades de gasto:

Opción de departamento: los pinos de 90 centímetros con luces y adornos ya incluidos parten desde los $26.000.

Combo tradicional de 1,50 metros: incluye el pino artificial, paquete de esferas, luces LED, guirnalda y estrella de punta por un valor cercano a los $72.500.

Kit de alta gama de 2,10 metros: alcanza los $1.415.000 en comercios de la zona norte porteña, contemplando un pino de primera línea ($755.000), luces inteligentes de 600 focos ($479.000), sets de esferas ($103.000), adornos temáticos ($67.000) y puntal ($11.000).

Por su parte, la compra individual de adornos muestra un rango amplio. Los paquetes de bolitas plásticas tradicionales parten de $5.000 a $7.000, los sets de diseño en terciopelo o cristal alcanzan los $28.000 por unidad y las luminarias oscilan entre los $8.000 de las mangueras básicas de 100 focos y los $479.000 de las guirnaldas inteligentes.

La canasta navideña decorativa registra aumentos de hasta 62%

Un informe complementario de la consultora Focus Market para Naranja X calculó que equipar la vivienda con una canasta completa de ocho productos tradicionales de decoración navideña requiere una erogación media de $575.420. La cifra representa un incremento interanual del 36% en comparación con los valores registrados en el mismo período del año anterior, destacándose subas puntuales que tocaron un techo del 62% en artículos específicos.

Dentro de esta canasta de decoración, los ítems de mayor impacto presupuestario son el pesebre tradicional de nueve piezas de 13 centímetros, cuyo costo trepó a $269.760, y el árbol de 1,80 metros con base metálica, ubicado en $186.299.