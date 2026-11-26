El diario busca cobrar por el uso de sus contenidos para entrenar modelos y generar respuestas. Se suma a reclamos de medios internacionales

La Nación inició acciones legales contra las principales plataformas de inteligencia artificial por el uso no autorizado de sus contenidos periodísticos. La medida, comunicada este jueves 26 de noviembre, apunta a proteger los derechos de propiedad intelectual del diario y cuestionar el aprovechamiento de sus notas para entrenar modelos de lenguaje y generar respuestas a las consultas de los usuarios sin autorización ni compensación económica.

El reclamo también busca preservar el valor de la producción editorial y defender la sustentabilidad económica del periodismo profesional, en un contexto en el que las herramientas de inteligencia artificial incorporan cada vez más información de medios de comunicación para ofrecer resúmenes, responder preguntas y procesar noticias de actualidad.

La iniciativa se suma a una serie de disputas judiciales que distintos grupos periodísticos impulsan en el mundo contra las grandes compañías tecnológicas. El eje de los reclamos es el mismo: el uso de contenidos protegidos por derechos de autor para desarrollar y comercializar productos de inteligencia artificial, sin acuerdos con quienes producen esa información.

La Nación se suma a los reclamos internacionales contra la inteligencia artificial

El conflicto entre los medios de comunicación y las plataformas de inteligencia artificial ya tiene antecedentes en distintos países.

Uno de los casos más relevantes fue el de The New York Times, que presentó una demanda en diciembre de 2023 contra OpenAI y Microsoft por el presunto uso de millones de artículos periodísticos para entrenar sus sistemas sin autorización.

En agosto de 2025 se sumaron otros medios internacionales. Entre ellos, Folha de S. Paulo, de Brasil, y el japonés Yomiuri Shimbun, que también cuestionaron el aprovechamiento de sus contenidos por parte de las compañías de inteligencia artificial.

En América Latina, el grupo chileno Copesa, editor del diario La Tercera, denunció un presunto abuso de posición dominante vinculado con el funcionamiento de estas plataformas.

En la Argentina, Editorial Perfil también había iniciado acciones judiciales por el uso no autorizado de sus contenidos periodísticos. La compañía presentó un reclamo contra OpenAI y Microsoft, al considerar que sus publicaciones son utilizadas sin consentimiento para alimentar y desarrollar herramientas de inteligencia artificial.

De esta manera, la decisión de La Nación amplía el frente de medios que buscan establecer límites y condiciones económicas para el uso de sus producciones editoriales por parte de las grandes tecnológicas.

Por qué los medios cuestionan el uso de sus contenidos para entrenar IA

El argumento central de los medios es que las plataformas de inteligencia artificial necesitan información producida por terceros para funcionar y ofrecer respuestas cada vez más precisas. En el caso del periodismo, esa información requiere inversiones, equipos profesionales y procesos de verificación que tienen un costo económico.

En declaraciones a PERFIL, Diego Garazzi, abogado de La Nación, explicó los fundamentos del reclamo y sostuvo que las plataformas dependen de contenidos ajenos para desarrollar sus productos.

"Las plataformas de inteligencia artificial no servirían para nada y no tendrían el impacto que tienen si no consumieran contenidos de terceros, si no apoyaran toda su generación de respuestas y de aprendizaje en contenidos de terceros", afirmó.

En esa línea, el abogado puso el foco en la importancia de los medios de comunicación como fuentes de información confiable para los sistemas de inteligencia artificial.

"Cuando ese principio lo llevás al mundo de la información, tendrías que decir que las plataformas de inteligencia artificial no podrían servir como base informativa de la gente, o para generar resúmenes de noticias relevantes de lo que está pasando en el mundo, si no hubiera medios de comunicación confiables que generen esos contenidos", señalaron desde el equipo legal.

Otro de los puntos centrales del planteo es el costo que implica producir información periodística de calidad. Desde el equipo jurídico remarcaron que detrás de cada publicación existen inversiones en infraestructura, recursos humanos y materiales, además del trabajo necesario para construir una marca reconocida por su confiabilidad.

Producir esa información "tiene un costo asociado altísimo: costo de infraestructura digital, costo de infraestructura física, costo de recursos humanos, costos de recursos materiales", explicaron.

A esos gastos se suman "años, también, de generar una marca relevante, una marca asociada con la confiabilidad, con la veracidad".

En ese contexto, cuestionaron que las plataformas tecnológicas utilicen ese trabajo para obtener beneficios comerciales sin realizar pagos a los medios que generan los contenidos.

"Todo eso las plataformas de inteligencia artificial lo usan en beneficio propio y sin hacer ningún pago por el uso de contenido que está protegido por los derechos de propiedad intelectual", señalaron.

La disputa no apunta contra el desarrollo de la inteligencia artificial

Desde el equipo legal aclararon que las acciones judiciales no representan un cuestionamiento al desarrollo de la inteligencia artificial como tecnología. La discusión, sostienen, pasa por las condiciones en las que las grandes plataformas utilizan contenidos de terceros para entrenar sus modelos, generar respuestas y comercializar sus servicios.

El planteo pone en el centro una discusión que atraviesa a la industria periodística a nivel global: cómo establecer reglas para que las empresas tecnológicas puedan utilizar información producida por los medios sin desconocer los derechos de propiedad intelectual ni el valor económico del trabajo periodístico.

Con nuevos reclamos en distintos países y antecedentes judiciales en la Argentina, el conflicto entre los medios y las compañías de inteligencia artificial suma ahora a La Nación y vuelve a poner sobre la mesa quién debe recibir una compensación por los contenidos que alimentan los sistemas de IA.