Milei promociona Argentina como un refugio sin reglas para la IA, según New York Times

El medio estadounidense advierte sobre las implicancias legales y éticas que implicaría el desembarco de empresas autogestionadas por algoritmos en el país

El presidente Javier Milei busca posicionar a la Argentina como un destino para el desarrollo de inteligencia artificial (IA) con pocas restricciones regulatorias, en momentos en que gobiernos de distintas partes del mundo debaten cómo controlar los riesgos de esta tecnología.

Así lo planteó The New York Times en un artículo publicado por los periodistas Emma Bubola y Daniel Politi, que examinó la estrategia del Gobierno para atraer inversiones en infraestructura tecnológica y convertir al país en un actor relevante de la industria.

Según el medio estadounidense, Milei apuesta a que la desregulación funcione como una ventaja competitiva frente a otras economías que avanzan con mayores controles sobre la IA.

Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el mandatario afirmó: "Ante la inteligencia artificial, la Argentina se ubicará a la vanguardia de la libertad".

En esa misma intervención, ratificó el "compromiso de no regular de manera preventiva" esta tecnología y cuestionó las advertencias sobre sus posibles consecuencias, al compararlas con los temores que acompañaron anteriores revoluciones tecnológicas.

"Donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera", sostuvo.

La apuesta de Milei por atraer inversiones en inteligencia artificial

El artículo de The New York Times señala que el Gobierno considera a la inteligencia artificial una oportunidad para captar capitales extranjeros y generar nuevas fuentes de actividad económica en un país que arrastra problemas financieros.

Uno de los principales objetivos es atraer inversiones para construir grandes centros de datos en la Patagonia. La región reúne condiciones que las autoridades consideran favorables para este tipo de instalaciones: disponibilidad de terrenos, temperaturas naturalmente bajas y una creciente oferta energética vinculada con las reservas de gas y petróleo no convencional.

Sin embargo, el diario advierte que Argentina todavía está lejos de los principales polos regionales de infraestructura digital, como Brasil y Chile.

Entre los obstáculos menciona:

La fragilidad de la red eléctrica

Los controles cambiarios

Los elevados costos de construcción de infraestructura de transmisión

En ese contexto, Milei impulsa incentivos fiscales para captar proyectos de inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, con especial atención en los centros de datos de gran escala. La iniciativa requiere aprobación del Senado.

El artículo también recuerda que OpenAI firmó el año pasado una carta de intención con una empresa argentina para explorar un proyecto de gran envergadura vinculado con infraestructura de IA.

Empresas sin empleados humanos y responsabilidad legal de la IA

Otro de los puntos destacados por el medio estadounidense es la propuesta de Milei de habilitar la creación de empresas operadas íntegramente por agentes de inteligencia artificial.

La iniciativa surgió de una idea del emprendedor tecnológico argentino Emiliano Kargieman, quien planteó la posibilidad de que el país desarrolle millones de agentes capaces de generar ingresos y ampliar su participación en la economía mundial.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respaldó el concepto y explicó que el Gobierno trabaja en un proyecto legislativo para habilitar ese tipo de estructuras empresariales.

En una primera versión, la propuesta contemplaba que los agentes de IA asumieran la responsabilidad legal por las operaciones de las compañías. Sin embargo, ante las objeciones de especialistas y dirigentes opositores, el borrador fue modificado para exigir que una persona humana conserve la responsabilidad jurídica final.

El objetivo central, según Sturzenegger, es establecer incentivos fiscales para empresas administradas mediante inteligencia artificial.

"Queremos que Argentina sea un lugar donde te parezca atractivo constituir una empresa", afirmó el funcionario, de acuerdo con la publicación.

La iniciativa también generó cuestionamientos de expertos legales. Alan Daitch, especialista argentino en IA, advirtió en Infobae que, aunque los sistemas no puedan rendir cuentas, "las consecuencias de sus errores las padecen sujetos muy concretos".

El historiador y filósofo Yuval Noah Harari, por su parte, alertó sobre los riesgos de crear estructuras empresariales en las que los algoritmos operen fuera del alcance efectivo del derecho penal.

El uso de inteligencia artificial en la comunicación de Milei

La cobertura de The New York Times también pone el foco en el uso intensivo de imágenes y videos generados por IA en las redes sociales del Presidente.

Milei suele aparecer representado en versiones digitales de sí mismo, con una apariencia más joven y musculosa, en escenas que lo muestran como Spider-Man, junto a Lionel Messi o en conversaciones ficticias con Domingo Faustino Sarmiento.

Según su equipo de comunicación, estas publicaciones no buscan engañar al público, sino multiplicar la presencia digital del mandatario mediante contenidos de impacto visual.

Santiago Oría, cineasta y estratega de medios de Milei, aparece en el artículo como un defensor de la incorporación de estas herramientas. El periodista relata que Oría llegó a interesarse por una influencer virtual llamada Lucía Libertaria, hasta que descubrió que se trataba de una creación de inteligencia artificial.

El funcionario consideró que el engaño no representaba un problema, según el relato del diario.

Sin embargo, el medio estadounidense también describe episodios que generaron controversia. Uno ocurrió cuando Milei compartió una imagen generada por IA en la que aparecía junto a bomberos que combatían incendios forestales en la Patagonia, pese a que no había viajado a la zona afectada.

La publicación recibió críticas porque coincidió con cuestionamientos por los recortes presupuestarios a organismos encargados de combatir el fuego.

Además, The New York Times menciona videos falsos generados con inteligencia artificial que circularon durante una elección local y mostraban a un candidato opositor anunciando que abandonaba la contienda para pedir el voto por un postulante respaldado por Milei.

Aunque el Presidente no había publicado esos contenidos, defendió su circulación como una expresión de libertad y rechazó la posibilidad de penalizarlos.

Las advertencias sobre una tecnología sin controles

El artículo concluye que el potencial de Argentina para convertirse en un centro internacional de inteligencia artificial todavía es incierto. Su distancia respecto de los principales polos tecnológicos, las dificultades de infraestructura y la falta de definiciones regulatorias plantean interrogantes sobre la viabilidad de la apuesta oficial.

A diferencia de otros gobiernos que buscan establecer límites para mitigar los riesgos de la IA, Milei sostiene que una regulación anticipada podría desalentar la innovación y alejar inversiones.

No obstante, incluso dentro de su equipo de comunicación aparecen advertencias sobre las consecuencias de la generación masiva de contenidos sintéticos.

Santiago Pacheco, responsable de producir material generado por IA para las redes sociales del Presidente, reconoció que la frontera entre la creatividad y el engaño se vuelve cada vez más difusa. "Tenemos que ser muy conscientes de los riesgos", sostuvo, según el artículo de The New York Times.