El establecimiento, que busca simplificar las gestiones cotidianas y mejorar la experiencia, ya funciona con atención presencial de lunes a viernes

Los vecinos de Palermo cuentan con un nuevo espacio para realizar trámites y acceder a servicios. La Ciudad de Buenos Aires inauguró la nueva sede de la Comuna 14, ubicada sobre la Av. Santa Fe al 4360, que ya se encuentra en funcionamiento y busca agilizar la atención al público.

El edificio fue acondicionado para concentrar distintas áreas administrativas y servicios que anteriormente funcionaban en otras instalaciones. De esta manera, los residentes del barrio podrán resolver diferentes gestiones en un mismo lugar, sin necesidad de trasladarse a distintas dependencias.

La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de atención, facilitar el acceso a los trámites y ofrecer instalaciones renovadas para los vecinos de la zona.

Qué trámites se pueden realizar en la nueva sede de la Comuna 14

La nueva sede reúne una amplia variedad de servicios y dependencias del Gobierno de la Ciudad. Entre las principales áreas disponibles se encuentran:

Atención Ciudadana e Isla Digital : asistencia y orientación para realizar gestiones y trámites.

: asistencia y orientación para realizar gestiones y trámites. Registro Civil : trámites vinculados con matrimonios e informaciones sumarias.

: trámites vinculados con matrimonios e informaciones sumarias. Licencias de conducir : otorgamiento y renovación de licencias.

: otorgamiento y renovación de licencias. Defensa al Consumidor : atención para consultas y gestiones relacionadas con los derechos de los consumidores.

: atención para consultas y gestiones relacionadas con los derechos de los consumidores. Infracciones : consulta y resolución de actas con controlador.

: consulta y resolución de actas con controlador. Atención Social : asistencia y acceso a programas de beneficios sociales.

: asistencia y acceso a programas de beneficios sociales. Certificado Único de Discapacidad (CUD) : servicios vinculados con su tramitación.

: servicios vinculados con su tramitación. Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes: atención y orientación en cuestiones relacionadas con los derechos de las infancias y adolescencias.

La concentración de estas prestaciones busca simplificar las gestiones cotidianas y mejorar la experiencia de quienes necesitan realizar trámites de manera presencial.

Dónde queda la nueva sede comunal y cuál es el horario de atención

La nueva sede de la Comuna 14 está ubicada en la Av. Santa Fe 4360, en el barrio porteño de Palermo. El edificio ya se encuentra operativo y recibe a los vecinos de lunes a viernes, de 9 a 16 h.

Además de la atención presencial, los residentes pueden realizar consultas a través de los canales digitales del Gobierno de la Ciudad:

Sitio web : buenosaires.gob.ar.

: buenosaires.gob.ar. Teléfono : 147.

: 147. Boti: el asistente virtual de la Ciudad, disponible por WhatsApp.

Con esta inauguración, Palermo suma un espacio renovado que concentra distintos servicios públicos y permite acceder a una mayor cantidad de trámites en una misma dirección.