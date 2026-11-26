Más de 70 centros se suman a Black Shopping Days, con promociones en ropa y calzado, entre otros, además de cuotas y beneficios con medios de pago

Buscan impulsar ventas y visitas por la baja del sector.

Habrá descuentos de hasta 65% en varios rubros y financiación.

Shoppings lanzan Black Shopping Days del 27 al 29 de noviembre, una campaña nacional.

El Black Friday tendrá este año una nueva escala en la Argentina. Por primera vez, los principales centros comerciales del país se reunirán en una campaña conjunta para ofrecer descuentos durante tres días y tratar de impulsar las compras antes de las Fiestas.

La iniciativa se llama Black Shopping Days y se realizará el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Está impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), que reúne a más de 70 shoppings y paseos comerciales de distintas provincias.

La propuesta busca aprovechar una fecha que ya tiene presencia en el calendario comercial y concentrar promociones en una misma acción. El objetivo no es solamente vender más, sino también generar movimiento en los locales y recuperar visitas en un contexto de mayor competencia con las compras por internet.

Qué descuentos habrá en los shoppings por Black Friday

Durante las tres jornadas, los comercios adheridos ofrecerán rebajas de hasta 65% en productos seleccionados. Las promociones alcanzarán distintos rubros, entre ellos:

Indumentaria y calzado.

Perfumería y belleza.

Juguetería.

Artículos para el hogar.

Deportes.

Servicios y otras propuestas comerciales.

Además de los descuentos, habrá alternativas de financiación con bancos y tarjetas, así como beneficios asociados a billeteras digitales.

Sin embargo, las condiciones no serán iguales en todos los negocios. Cada marca y local definirá qué productos incluye, qué medios de pago acepta y si permite combinar la rebaja con otras promociones.

Por eso, el porcentaje máximo anunciado no implica que todos los artículos tengan el mismo descuento. Los consumidores deberán identificar los comercios adheridos y consultar las condiciones particulares antes de comprar.

La Cámara Argentina de Shopping Centers funciona como impulsora de la campaña, pero las ofertas y sus condiciones quedan a cargo de cada shopping y de los locales participantes.

Qué shoppings participan de Black Shopping Days

La convocatoria reúne a centros comerciales de distintas zonas del país.

Entre los participantes se encuentran los principales shoppings del grupo IRSA, como Alto Palermo, Alto Avellaneda, Abasto Shopping, Alcorta, Patio Bullrich, Distrito Arcos, DOT Baires y Soleil Premium Outlet.

También se suman Unicenter y distintos centros comerciales Portal del grupo Cencosud, además de El Solar, Recoleta Mall, Galerías Pacífico, Paseo Libertad y otros establecimientos del interior.

La lista incluye, entre otros:

Caballito Shopping y Devoto Shopping.

San Justo Shopping y Nuevo Quilmes Plaza.

Nine, Plaza Oeste y Palmas del Pilar.

Tortugas Open Mall, Remeros Plaza y Nordelta Shopping.

Alto Rosario, Córdoba Shopping, Nuevocentro y Patio Olmos.

Palmares, en Mendoza.

La campaña también contempla centros comerciales y paseos de compra de distintas provincias, con el propósito de darle alcance nacional a la propuesta.

Los shoppings adheridos y sus promociones pueden consultarse en el sitio oficial de Black Shopping Days, donde cada centro comercial informa las oportunidades disponibles.

Los shoppings buscan recuperar ventas y visitas

La campaña llega en un momento desafiante para el sector. Aunque las ventas de los centros comerciales mostraron una leve mejora interanual en septiembre, el acumulado de los primeros nueve meses del año todavía se mantiene en terreno negativo.

Según el último informe del INDEC, las ventas de los shoppings a precios constantes aumentaron 0,3% en septiembre frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, entre enero y septiembre registraron una caída de 1,1% y, en la comparación mensual desestacionalizada, retrocedieron 0,8% respecto de agosto.

A precios corrientes, la facturación total alcanzó los $582.214 millones en septiembre, con una suba interanual de 19,3%. Ese crecimiento nominal refleja también el efecto de los precios, por lo que no equivale a una recuperación de las cantidades vendidas.

Si bien los números no son los que tenían, marca una diferencia con la caída de ventas de los supermercados del 3% interanual en septiembre.

En ese escenario, los centros comerciales buscan volver a posicionarse frente a otros canales de venta, especialmente el comercio electrónico. La apuesta combina descuentos, financiación y una experiencia de compra presencial que incluye gastronomía, entretenimiento y espacios de encuentro.

La proximidad de las Fiestas agrega otro incentivo. Para los shoppings y las marcas, Black Shopping Days representa una oportunidad de adelantar compras de regalos, movilizar el consumo y cerrar noviembre con mayor actividad comercial.