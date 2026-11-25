El sector comercial mostró brechas en el comportamiento de ventas, con canales mayoristas y centros de compras en alza durante el mes analizado

El consumo en supermercados sigue en baja. En septiembre, las ventas cayeron 3% interanual, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Sin embargo, mientras los supermercados encadenan su novena caída consecutiva, los autoservicios mayoristas y los shoppings lograron cortar la tendencia negativa y volvieron a terreno positivo.

Los datos oficiales muestran un mapa de consumo desigual. Los canales mayoristas y los centros de compras captaron una demanda que los supermercados tradicionales no pudieron sostener, reflejando cambios en los hábitos de compra de los argentinos.

Supermercados profundizan su peor racha en casi un año

El noveno mes del año trajo malas noticias para el sector supermercadista. Las ventas sufrieron una contracción del 3% respecto a septiembre de 2025.

En el acumulado de los primeros nueve meses, la situación no mejora. La baja alcanzó el 2,9% en el período enero-septiembre.

La última vez que el rubro cerró con números en alza fue en diciembre último. En ese mes, el indicador subió apenas 0,5% interanual. Desde entonces, la tendencia se invirtió.

En la medición mensual, también hubo caída. Las ventas cayeron 0,9% respecto a agosto. El índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes fueron de $2.453 M, un incremento nominal del 25% interanual. La venta promedio por metro cuadrado alcanzó los $738.964.

El rubro "Carnes" encabezó los aumentos interanuales con un 37,3%. Le siguieron "Verdulería y frutería" (33,2%), "Indumentaria, calzado y textiles para el hogar" (28,6%) y "Otros" (27,6%).

Las tarjetas de crédito siguen dominando los medios de pago. Recaudaron $997 M y representaron el 40,7% de las ventas totales.

Tarjetas de débito: $593 M (24,2% del total)

Efectivo: $430 M (17,6% del total)

Otros medios de pago: $432 M (17,6% del total)

El ticket promedio subió 26,4% interanual. Cada compra alcanzó los $38.059 en promedio.

Mayoristas cortan siete meses de caídas y vuelven a crecer

Los autoservicios mayoristas dieron un giro en septiembre. Las ventas aumentaron 1% interanual, cortando una racha de siete meses consecutivos de caídas.

Se trata de la segunda suba registrada en todo 2026. La primera había ocurrido en enero, cuando el indicador creció 1,3%.

El repunte de los mayoristas refleja una estrategia de consumo más cautelosa: las familias buscan mejores precios comprando en grandes volúmenes, lo que beneficia a este canal frente a los supermercados tradicionales.

El acumulado de los primeros nueve meses todavía muestra números rojos. El período enero-septiembre cerró con un descenso del 2,5%.

En la comparación mensual, las ventas cayeron 0,5% respecto a agosto. El índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,2% respecto al mes anterior.

Las ventas totales sumaron $371 M, lo que representa un aumento nominal del 29,2% interanual. La venta promedio alcanzó los $398.798 por metro cuadrado.

Los rubros con mayores aumentos fueron "Verdulería y frutería" (45,4%), "Carnes" (41,2%), "Almacén" (39,1%) y "Lácteos" (35,4%).

En los canales de venta, los nuevos medios de pago ganaron terreno. Transferencias y cobros con QR concentraron $124 M, el 33,6% del total.

Tarjeta de crédito: $94 M (25,5% del total)

Efectivo: $93 M (25,1% del total)

Tarjeta de débito: $58 M (15,8% del total)

El ticket promedio subió 33,1% interanual. Cada compra promedió $48.405.

Shoppings recuperan terreno positivo con suba de 0,3%

Los centros de compras también volvieron a números azules en septiembre. Las ventas subieron 0,3% interanual, aunque el acumulado del año mantiene una contracción del 1,1%.

Respecto a agosto, las ventas cayeron 0,8%. El índice de la serie tendencia-ciclo se mantuvo estable, sin variaciones respecto al mes anterior.

Las ventas totales alcanzaron los $582 M, un incremento nominal del 19,3% interanual. La venta promedio por metro cuadrado fue de $558.364.

La Patagonia lideró los aumentos regionales. Anotó la mayor suba interanual con 29,5%, totalizando $30.529 M en ventas.

El repunte en shoppings se explica por una recomposición gradual del consumo de indumentaria y rubros no alimenticios, que habían sido los más golpeados durante la crisis de los últimos meses.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: $178.920 M (+26% interanual)

Región Cuyo: $47.567 M (+23,9% interanual)

Región Norte: $29.684 M (+16,2% interanual)

Gran Buenos Aires: $182.837 M (+15,5% interanual)

Región Pampeana: $118.925 M (+13,4% interanual)

Los datos del INDEC confirman una reconfiguración del consumo. Los supermercados tradicionales pierden participación mientras mayoristas y shoppings captan demanda con estrategias distintas.