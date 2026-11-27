Las promociones están en la tienda online de Provincia Compras. Además, hay hasta 12 cuotas sin interés para comprar pasajes de Aerolíneas Argentinas.

El Black Friday 2026 llega con nuevas oportunidades para quienes buscan adelantar compras de fin de año o empezar a organizar sus próximas vacaciones. En esta oportunidad, el Banco Provincia anunció promociones de hasta 24 cuotas sin interés en Provincia Compras y financiación especial para viajar con Aerolíneas Argentinas.

Los beneficios estarán disponibles desde este viernes 27 de noviembre y contemplarán dos propuestas diferentes: una jornada de financiación para comprar productos de distintas categorías y una promoción especial para adquirir pasajes aéreos durante tres días.

La iniciativa busca facilitar el acceso a bienes y servicios mediante alternativas de pago en cuotas, en una de las fechas comerciales más importantes del año.

Black Friday: qué productos se podrán comprar en 24 cuotas sin interés

A través de Provincia Compras, su plataforma de comercio electrónico, el Banco Provincia ofrecerá miles de productos en hasta 24 cuotas sin interés durante el viernes 27 de noviembre.

La promoción estará disponible para quienes abonen con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad bancaria.

Entre los rubros incluidos en la propuesta se encuentran:

Tecnología.

Electrodomésticos.

Artículos para el hogar.

Productos de salud.

Deportes.

Indumentaria y moda.

Herramientas.

De esta manera, los clientes podrán aprovechar la jornada para renovar electrodomésticos, comprar artículos tecnológicos o adquirir productos para el hogar con una financiación extendida.

Cómo viajar con Aerolíneas Argentinas en hasta 12 cuotas sin interés

Además de las promociones en Provincia Compras, el Banco Provincia anunció beneficios especiales para quienes quieran organizar sus próximas vacaciones o realizar una escapada.

En conjunto con Aerolíneas Argentinas, la entidad ofrecerá financiación para comprar pasajes aéreos entre el 27 y el 29 de noviembre.

Avión de Aerolíneas Argentinas

Las alternativas de pago serán las siguientes:

12 cuotas sin interés : con tarjetas de crédito Mastercard emitidas por Banco Provincia .

: con tarjetas de crédito emitidas por . 6 cuotas sin interés: con tarjetas de crédito Visa emitidas por Banco Provincia.

La promoción permitirá distribuir el costo de los pasajes en varios meses y aprovechar el Black Friday para anticipar la compra de vuelos de cara a la temporada de verano.

Qué se necesita para comprar en Provincia Compras

Para acceder a las promociones de la tienda online, es necesario ser cliente del Banco Provincia y contar con una cuenta de usuario en Provincia Compras.

Además, quienes quieran aprovechar las cuotas sin interés deberán disponer de una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.

En caso de no tener una tarjeta de crédito, el banco permite iniciar la solicitud de manera online desde el home banking. Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Ingresar al home banking del Banco Provincia.

Seleccionar la opción Tarjetas.

Entrar en Mis Tarjetas y luego en Más opciones.

Elegir Contratación de tarjeta de crédito y completar los datos solicitados.

Quienes todavía no sean clientes del banco pueden comenzar el proceso a través de la aplicación Cuenta DNI, desde donde es posible gestionar un usuario de home banking.

Provincia Compras: los números de la plataforma

Desde su lanzamiento, el 15 de marzo de 2023, Provincia Compras se consolidó como una de las alternativas de comercio electrónico impulsadas por la entidad bonaerense.

Según los datos difundidos por el banco, la plataforma acumula 3,2 millones de ventas por más de $750.000 millones, con un ticket promedio de $231.000.

Entre las categorías más elegidas por los usuarios se destacan Tecnología y Electro, dos de los rubros que también forman parte de las promociones especiales anunciadas para este Black Friday.

Con estas propuestas, Banco Provincia busca impulsar las compras online y ofrecer alternativas de financiación tanto para quienes necesitan renovar productos como para aquellos que ya comienzan a planificar sus viajes de vacaciones.