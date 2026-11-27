Las principales cadenas de supermercados lanzaron sus propuestas para las fiestas. Cuánto cuesta cada una y qué productos incluyen las más baratas

A menos de un mes de la Navidad, las principales cadenas de supermercados del país comenzaron a ofrecer sus tradicionales cajas navideñas, con alternativas para distintos presupuestos. Los precios parten de los $7.875 y superan los $40.000 en las versiones premium, que incluyen bebidas, chocolates y frutos secos de marcas reconocidas.

Entre las propuestas más económicas se destaca la de Jumbo, que ofrece un descuento del 25% en sus tres variedades a través de su tienda online. Carrefour, Changomás y Coto también cuentan con diferentes opciones, que se distinguen por la cantidad de productos, las marcas y el tamaño de las presentaciones.

Las cuatro cadenas comercializan cajas básicas con cinco productos tradicionales de la mesa navideña: sidra, pan dulce, budín, turrón y garrapiñada. Sin embargo, existe una diferencia de más de $3.000 entre la alternativa más barata y la más cara de este segmento.

Cajas navideñas de Jumbo: precios y descuentos

Jumbo ofrece tres variedades de cajas navideñas con un descuento del 25% en su tienda online:

Caja roja: $7.875, con cinco productos.

Caja verde: $20.175, con siete productos.

Caja negra: $41.925, con ocho productos.

La caja roja, la más económica de la cadena, contiene los siguientes artículos:

Pan dulce con frutas France de 400 gramos.

Budín sin frutas Pamela de 160 gramos.

Turrón de maní Torroni de 70 gramos.

Maní garrapiñado Surf de 70 gramos.

Sidra La Victoria Etiqueta Blanca de 720 ml.

Cuánto cuestan las cajas navideñas de Carrefour

Carrefour comercializa tres variedades de cajas navideñas, con precios que parten de los $9.500 y llegan a casi $28.000:

Caja verde: $9.500, con cinco productos.

Caja roja: $15.990, con siete productos.

Caja azul: $27.990, con ocho productos.

La caja verde incluye los siguientes alimentos y bebidas:

Pan dulce con frutas Pamela de 400 gramos.

Budín marmolado Condesa de 160 gramos.

Turrón de maní Bulnez de 70 gramos.

Garrapiñada Bulnez de 70 gramos.

Sidra Del Valle Etiqueta Blanca de 720 ml.

Cajas navideñas de Changomás: precios y contenido

Changomás también cuenta con tres presentaciones, cuyos precios de lista son los siguientes:

Caja roja: $9.999, con cinco productos.

Caja verde: $18.999, con siete productos.

Caja negra: $36.999, con ocho productos.

De acuerdo con la descripción publicada en MásOnline, la caja roja contiene:

Pan dulce con frutas Condesa de 380 gramos.

Budín con frutas Valenciano de 170 gramos.

Turrón semiblando Brek de 70 gramos.

Garrapiñada Brek de 70 gramos.

Sidra Tunuyán de 710 ml.

Cuánto cuestan las cajas navideñas de Coto

Coto ofrece cuatro alternativas para estas fiestas. Su presentación premium incluye once productos, la mayor cantidad entre las cajas de los supermercados relevados.

Caja verde: $10.999,99, con cinco productos.

Caja azul: $13.999,99, con seis productos.

Caja roja: $26.999,99, con ocho productos.

Caja negra: $38.999,99, con once productos.

La caja verde, la más económica de la cadena, contiene:

Pan dulce France de 400 gramos.

Budín marmolado Miss Yvette de 160 gramos.

Tableta de maní Costa Atlántica de 60 gramos.

Garrapiñada Costa Atlántica de 60 gramos.

Sidra Del Valle de 710 ml.

Cuál es el supermercado que vende la caja navideña más barata

Con el descuento del 25% anunciado en su tienda online, Jumbo ofrece la caja navideña más económica entre las cuatro cadenas relevadas, seguida por Carrefour, Changomás y Coto.

La diferencia entre las cajas básicas de Jumbo y Coto supera los $3.100. Además, la primera incluye un turrón y una garrapiñada de mayor gramaje, mientras que ambas ofrecen un pan dulce de la misma marca y peso.

En el segmento premium, Carrefour presenta la alternativa más accesible, por $27.990, mientras que Coto se destaca por la cantidad de productos incluidos en su caja negra.