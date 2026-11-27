La cadena de supermercados ofrece tres variedades de cajas para las fiestas, con precios desde $7.875. Qué productos y marcas incluye cada una

A pocas semanas de la Navidad, Jumbo lanzó una promoción especial en su tienda online que permite comprar sus tres variedades de cajas navideñas con un descuento del 25%. Con esta rebaja, la alternativa más económica se consigue por menos de $8.000, mientras que la presentación premium incluye productos de marcas reconocidas por poco más de $40.000.

La cadena de supermercados, perteneciente al grupo Cencosud, ofrece tres propuestas que se distinguen por el color de sus envases: rojo, verde y negro. Cada una apunta a un presupuesto diferente, con una selección de alimentos y bebidas que va desde los tradicionales pan dulce y sidra hasta vinos, espumantes y turrones de almendras.

Además del precio y la cantidad de productos, una de las principales diferencias entre las tres presentaciones está en las marcas y los pesos. Las versiones de mayor valor incluyen productos de Georgalos, Vizzio, Navarro Correas, Trapiche y Chocolates Bariloche, entre otras firmas.

Jumbo: cuánto cuesta cada caja navideña y qué productos incluye

De acuerdo con los precios publicados en la tienda online de Jumbo, las tres variedades cuentan con un descuento del 25%. Estos son sus valores y el detalle de los productos que contienen:

Caja navideña roja: $7.875

Es la alternativa más económica de la cadena y reúne cinco productos básicos para la mesa de Navidad:

Pan dulce con frutas France de 400 gramos.

Budín sin frutas Pamela de 160 gramos.

Turrón de maní Torroni de 70 gramos.

Maní garrapiñado Surf de 70 gramos.

Sidra La Victoria Etiqueta Blanca de 720 ml.

Caja navideña verde: $20.175

La presentación intermedia incluye siete productos. A diferencia de la más económica, reemplaza la sidra por dos bebidas, un vino Malbec y un espumante Extra Brut, e incorpora un Mantecol:

Pan dulce Marcolla de 400 gramos.

Budín con frutas Firenze de 200 gramos.

Mantecol de 111 gramos.

Turrón de maní con miel Georgalos de 80 gramos.

Maní garrapiñado Georgalos de 80 gramos.

Vino Malbec Trapiche Alaris de 750 ml.

Espumante Extra Brut Novecento de 750 ml.

Caja navideña negra: $41.925

Es la propuesta premium de Jumbo y contiene ocho productos. Entre sus principales diferencias aparecen los turrones de almendras, los chocolates y las bebidas de mayor valor:

Pan dulce con frutas Musel de 500 gramos.

Almendras cubiertas de chocolate Vizzio de 70 gramos.

Mantecol de 253 gramos.

Turrón de almendras blando Bariloche de 90 gramos.

Turrón de Alicante El Artesano de 150 gramos.

Garrapiñada de almendras premium Bariloche de 80 gramos.

Vino Malbec Fond de Cave de 750 ml.

Espumante Navarro Correas Extra Brut de 750 ml.

Cajas navideñas de Jumbo: cuáles son las diferencias entre las tres variedades

Si bien las tres propuestas incluyen pan dulce, turrón, garrapiñada y bebidas, las diferencias de precio responden tanto a la cantidad de artículos como a las marcas y características de los productos seleccionados. La caja verde, por ejemplo, cuesta $12.300 más que la roja, pero incorpora un vino, un espumante y un Mantecol, además de ofrecer un budín de mayor tamaño.

En tanto, la caja negra cuesta $21.750 más que la verde. Aunque suma solamente un producto, incluye dos variedades de turrón, almendras bañadas en chocolate, un Mantecol de más del doble de peso y un pan dulce de 500 gramos. También reemplaza el vino y el espumante por productos de otras líneas.

Las tres presentaciones pueden adquirirse a través de la tienda online de Jumbo, con opciones de envío a domicilio o retiro en tienda, según la disponibilidad.