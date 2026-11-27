Jumbo vende cajas navideñas con 25% de descuento: qué trae cada una
A pocas semanas de la Navidad, Jumbo lanzó una promoción especial en su tienda online que permite comprar sus tres variedades de cajas navideñas con un descuento del 25%. Con esta rebaja, la alternativa más económica se consigue por menos de $8.000, mientras que la presentación premium incluye productos de marcas reconocidas por poco más de $40.000.
La cadena de supermercados, perteneciente al grupo Cencosud, ofrece tres propuestas que se distinguen por el color de sus envases: rojo, verde y negro. Cada una apunta a un presupuesto diferente, con una selección de alimentos y bebidas que va desde los tradicionales pan dulce y sidra hasta vinos, espumantes y turrones de almendras.
Además del precio y la cantidad de productos, una de las principales diferencias entre las tres presentaciones está en las marcas y los pesos. Las versiones de mayor valor incluyen productos de Georgalos, Vizzio, Navarro Correas, Trapiche y Chocolates Bariloche, entre otras firmas.
Jumbo: cuánto cuesta cada caja navideña y qué productos incluye
De acuerdo con los precios publicados en la tienda online de Jumbo, las tres variedades cuentan con un descuento del 25%. Estos son sus valores y el detalle de los productos que contienen:
Caja navideña roja: $7.875
Es la alternativa más económica de la cadena y reúne cinco productos básicos para la mesa de Navidad:
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Pan dulce con frutas France de 400 gramos.
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Budín sin frutas Pamela de 160 gramos.
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Turrón de maní Torroni de 70 gramos.
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Maní garrapiñado Surf de 70 gramos.
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Sidra La Victoria Etiqueta Blanca de 720 ml.
Caja navideña verde: $20.175
La presentación intermedia incluye siete productos. A diferencia de la más económica, reemplaza la sidra por dos bebidas, un vino Malbec y un espumante Extra Brut, e incorpora un Mantecol:
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Pan dulce Marcolla de 400 gramos.
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Budín con frutas Firenze de 200 gramos.
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Mantecol de 111 gramos.
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Turrón de maní con miel Georgalos de 80 gramos.
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Maní garrapiñado Georgalos de 80 gramos.
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Vino Malbec Trapiche Alaris de 750 ml.
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Espumante Extra Brut Novecento de 750 ml.
Caja navideña negra: $41.925
Es la propuesta premium de Jumbo y contiene ocho productos. Entre sus principales diferencias aparecen los turrones de almendras, los chocolates y las bebidas de mayor valor:
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Pan dulce con frutas Musel de 500 gramos.
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Almendras cubiertas de chocolate Vizzio de 70 gramos.
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Mantecol de 253 gramos.
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Turrón de almendras blando Bariloche de 90 gramos.
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Turrón de Alicante El Artesano de 150 gramos.
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Garrapiñada de almendras premium Bariloche de 80 gramos.
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Vino Malbec Fond de Cave de 750 ml.
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Espumante Navarro Correas Extra Brut de 750 ml.
Cajas navideñas de Jumbo: cuáles son las diferencias entre las tres variedades
Si bien las tres propuestas incluyen pan dulce, turrón, garrapiñada y bebidas, las diferencias de precio responden tanto a la cantidad de artículos como a las marcas y características de los productos seleccionados. La caja verde, por ejemplo, cuesta $12.300 más que la roja, pero incorpora un vino, un espumante y un Mantecol, además de ofrecer un budín de mayor tamaño.
En tanto, la caja negra cuesta $21.750 más que la verde. Aunque suma solamente un producto, incluye dos variedades de turrón, almendras bañadas en chocolate, un Mantecol de más del doble de peso y un pan dulce de 500 gramos. También reemplaza el vino y el espumante por productos de otras líneas.
Las tres presentaciones pueden adquirirse a través de la tienda online de Jumbo, con opciones de envío a domicilio o retiro en tienda, según la disponibilidad.