Los empleados que comenzaron a trabajar durante el segundo semestre también tienen derecho al aguinaldo. Cómo calcularlo según salario y antigüedad

Con la llegada de diciembre, millones de trabajadores en relación de dependencia se preparan para cobrar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Sin embargo, quienes comenzaron a trabajar durante el segundo semestre de 2026 recibirán un importe proporcional al tiempo trabajado.

La legislación argentina establece que el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. Para aquellos empleados que ingresaron a una empresa en agosto, septiembre, octubre, noviembre o incluso diciembre, el cálculo deberá ajustarse en función de la duración de la relación laboral.

El beneficio también alcanza a quienes cambiaron de trabajo durante los últimos meses del año. En estos casos, el empleador anterior debe abonar el aguinaldo proporcional en la liquidación final, mientras que la nueva empresa deberá pagar el importe correspondiente al período trabajado desde la incorporación.

Aguinaldo de diciembre 2026: cuánto se cobra según los meses trabajados

Para calcular el aguinaldo proporcional, se debe tomar como referencia la mayor remuneración mensual bruta del trabajador y considerar el tiempo trabajado durante el semestre.

Cuando se trata de meses completos, una manera sencilla de realizar la cuenta consiste en dividir el mejor sueldo por 12 y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados. Por ejemplo, una persona que ingresó el 1° de septiembre y cuyo mejor salario bruto fue de $1.500.000 cobrará un aguinaldo de $500.000, siempre que continúe trabajando hasta finalizar diciembre.

Estos son algunos ejemplos de cuánto corresponde cobrar según el salario y la fecha de incorporación:

Trabajadores con un sueldo bruto de $1.200.000:

Ingreso el 1° de agosto (cinco meses): $500.000.

Ingreso el 1° de septiembre (cuatro meses): $400.000.

Ingreso el 1° de octubre (tres meses): $300.000.

Ingreso el 1° de noviembre (dos meses): $200.000.

Ingreso el 1° de diciembre (un mes): $100.000..

Trabajadores con un sueldo bruto de $2.400.000:

Ingreso el 1° de agosto: $1.000.000.

Ingreso el 1° de septiembre: $800.000.

Ingreso el 1° de octubre: $600.000.

Ingreso el 1° de noviembre: $400.000.

Ingreso el 1° de diciembre: $200.000.

Todos estos importes son brutos, contemplan meses completos y suponen que el trabajador permanece en la empresa hasta el 31 de diciembre. Si la incorporación se produjo durante el transcurso de un mes, deberá considerarse el tiempo efectivamente trabajado.

Qué conceptos se incluyen en el cálculo del aguinaldo

Para determinar el monto del Sueldo Anual Complementario no solo debe tenerse en cuenta el salario básico, sino también otros conceptos remunerativos que pueden incrementar los ingresos mensuales del empleado.

Entre ellos se encuentran:

Horas extras.

Comisiones por ventas.

Adicionales por antigüedad.

Premios remunerativos por productividad o presentismo.

Otros adicionales salariales remunerativos.

Sobre el importe bruto del aguinaldo se aplican los descuentos correspondientes, como los aportes jubilatorios, de obra social y del PAMI, entre otros que puedan corresponder.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre de 2026

De acuerdo la ley argentina, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario tiene como fecha de vencimiento el viernes 18 de diciembre de 2026. Como para ese momento todavía no habrá finalizado el mes, los empleadores deberán estimar la remuneración de diciembre para realizar la liquidación.

Si el salario finalmente devengado resulta superior al estimado y modifica la base de cálculo del aguinaldo, la diferencia deberá incorporarse a la liquidación salarial de diciembre.

Esta disposición también alcanza a los trabajadores que cobran el aguinaldo de manera proporcional por no haber completado los seis meses del semestre.