El reintegro también corre con cuatro cortes en un mes y no siempre llega solo. Dónde reclamar y qué hacer si se quemó un electrodoméstico

Con la llegada del calor vuelven los cortes de luz en el AMBA. Lo que muchos usuarios no saben es que, si el corte es largo o se repite, Edenor y Edesur tienen que devolver plata en la factura. Pero ese reintegro no siempre llega solo: en muchos casos hay que reclamarlo.

Según el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el organismo que reemplazó al ENRE, la distribuidora debe hacer un reintegro por la energía no suministrada cuando el corte dura 15 horas seguidas o más, o cuando hay cuatro cortes o más en un mismo mes.

El monto puede ser importante. En enero, un usuario de Edesur recibió una bonificación de $414.801,81 por los cortes que sufrió, casi el triple de lo que tenía que pagar en esa factura.

Además del reintegro, también se puede reclamar si el corte o una baja de tensión quemó un electrodoméstico.

¿Qué hacer apenas se corta la luz?

Antes de reclamar, el ente regulador recomienda revisar si el problema no es interno. Hay que chequear la térmica, los fusibles y el tablero principal, y descartar que algún artefacto en mal estado haya hecho saltar la instalación.

También conviene confirmar que no sea un corte programado. Las distribuidoras tienen que avisar los trabajos con al menos 48 horas de anticipación, y esos cortes no dan derecho a reintegro.

Si el problema es de la red, el primer paso es reclamar a la distribuidora por teléfono, por la web o por la app, y pedir siempre el número de reclamo. Es el dato clave para todo lo que viene después.

Mientras dura el corte, conviene desenchufar los electrodomésticos más sensibles, como la heladera, el aire acondicionado o la computadora. Así se protegen de las variaciones de tensión que pueden producirse cuando vuelve el servicio.

¿Cuándo corresponde el reintegro?

El reintegro corresponde en dos casos. El primero, cuando el corte dura 15 horas ininterrumpidas o más. El segundo, cuando el usuario sufre cuatro cortes o más en un mismo mes calendario, aunque cada uno sea más corto.

El reintegro se aplica como un descuento en la factura de luz. Según el caso, puede cubrir una parte de la boleta, toda la factura o incluso dejar un saldo a favor para los meses siguientes.

Como no siempre se aplica de oficio, lo recomendable es anotar la fecha y la hora de inicio y de fin de cada corte. Sin esos datos, es más difícil comprobar cuánto tiempo estuvo el servicio interrumpido.

¿Cómo reclamar el reintegro ante el ente regulador?

Si la distribuidora no responde o la respuesta no es satisfactoria, el reclamo se hace ante el ente regulador. El trámite es gratuito y lo tiene que hacer el titular del servicio.

Para hacerlo se necesita el número de cliente de Edesur o el número de cuenta de Edenor y el número de reclamo hecho ante la distribuidora. También hay que indicar la fecha y hora de inicio y de fin de cada corte o falla.

Además, se pide el domicilio completo, con entre qué calles está, la localidad, el barrio, el partido y el código postal, y la dirección donde el ente debe enviar las comunicaciones del reclamo. En el formulario de resarcimiento por corte prolongado también se piden los últimos tres dígitos del medidor, que figuran en la parte superior de la factura.

El organismo es claro sobre el número de reclamo: sin ese dato, la solicitud de bonificación no puede avanzar.

Ante un corte de más de 15 horas, Edenor y Edesur tienen que hacer un reintegro en la factura

El reclamo se puede hacer con el formulario online del ente, en forma presencial en Suipacha 615, en la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 17 y con turno previo, o por correo postal a esa misma dirección. Para cortes en curso, también funciona la línea gratuita 0800 345 6000, que atiende las 24 horas.

¿Qué pasa con los usuarios electrodependientes?

Las personas que dependen de un equipo eléctrico por razones de salud, como un concentrador de oxígeno, tienen una protección especial. La Ley 27.351, vigente desde 2017, les garantiza la gratuidad del servicio eléctrico.

Además, según el ente regulador, quienes están inscriptos en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud tienen derecho a un equipo de energía alternativo que asegure el suministro si se produce un corte. Por eso, es clave que la inscripción esté al día antes del verano.

¿Qué hacer si se quemó un electrodoméstico?

Si un corte o una variación de tensión dañó una heladera, un aire acondicionado o un televisor, se puede pedir que la distribuidora pague la reparación o el reemplazo.

En el caso de Edenor, el reclamo se hace desde su web, con el formulario de "Reclamo por daños", o por el 0800-666-1000, y la empresa se compromete a responder en diez días hábiles. Para Edesur, los reclamos por artefactos dañados se hacen por el 0810-333-0419, según contamos en iProfesional sobre cómo reclamar por electrodomésticos dañados.

Edenor pide que el reclamo lo haga el titular, que la cuenta no tenga deuda y que el artefacto quede en la casa hasta que se resuelva el caso. También hay que presentar el DNI y presupuestos o facturas originales del servicio técnico, con la marca y el modelo del aparato, el daño y la causa probable.

¿Y si la distribuidora no paga los daños?

En ese caso, el reclamo se puede llevar al ente regulador. Su formulario de daños pide la última factura, la descripción del problema con fecha y hora, el detalle de cada artefacto dañado con marca, modelo y monto, y los presupuestos o facturas originales.

También hay que indicar cuándo se hizo el reclamo ante la distribuidora y con qué número, porque ese paso previo es obligatorio. La declaración de vecinos que sufrieron el mismo problema es optativa.

Estas reglas valen para los usuarios de Edenor y Edesur. En el resto del país, cada provincia tiene su propio ente regulador y sus propios canales de reclamo.