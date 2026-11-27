Ya se lanzaron los precios de la nueva temporada de colonias veraniegas para niños. Qué incluyen y cómo son los descuentos y beneficios

En pocos días termina el ciclo lectivo y las familias se preguntan por su organización doméstica durante el verano con ansiedad. El centro de la preocupación es presupuesto.

Entre mediados de diciembre y fines de febrero, los clubes tradicionales, predios deportivos y polideportivos de la Ciudad de Buenos Aires despliegan sus propuestas de colonias de verano 2027, con valores que varían drásticamente según el barrio, la carga horaria, la condición de socio y los servicios adicionales como comedor o transporte puerta a puerta.

Para las familias que optan por instituciones privadas, el mes completo de jornada simple (habitualmente de 9 a 13 o de 13 a 17) se ubica hoy en un rango de $490.000 a $760.000 para invitados o no socios. En tanto, la jornada completa, de 9 a 17, trepa a valores de entre $715.000 y $1.305.000 mensuales.

Quienes poseen cuota social activa en las instituciones organizadoras acceden a bonificaciones de entre el 20% y el 40%, a lo que suelen sumarse descuentos del 10% al 15% por segundo hermano y rebajas por pago anticipado, en efectivo o transferencia. También existen módulos quincenales o semanales, pensados para combinar con las vacaciones familiares, que parten desde los $190.000 por semana en medio turno.

Cuánto cobran los principales clubes porteños por las colonias

GEBA (Sede Jorge Newbery) en Palermo

Jornada completa (mes socio/no socio): $1.180.000 - $1.305.000

Medio turno (mes socio/no socio): $690.000 - $760.000

Actividades y diferenciales: Pileta olímpica, tenis, hockey, gimnasia artística y campamentos internos.

Club Ciudad de Buenos Aires en Núñez

Jornada completa mes socio/no socio): $1.050.000 - $1.210.000

Medio turno (mes socio/no socio): $620.000 - $710.000

Actividades y diferenciales: Grandes espacios verdes, natación, atletismo, rugby y talleres recreativos.

FerroCarril Oeste en Caballito

Jornada completa (mes socio/no socio): $860.000 - $980.000

Medio turno (mes socio/no socio): $530.000 - $610.000

Actividades y diferenciales: Natación diaria, fútbol, básquet, vóley, música y opción de micro escolar.

Club Italiano en Caballito / Flores

Jornada completa (mes socio/no socio): $820.000 - $940.000

Medio turno (mes socio/no socio): $510.000 - $585.000

Actividades y diferenciales: Piletas climatizadas y descubiertas, iniciación deportiva y pernoctada.

Club Comunicaciones en Agronomía

Jornada completa (mes socio/no socio): $715.000 - $840.000

Medio turno (mes socio/no socio): $490.000 - $550.000

Actividades y diferenciales: Parque arbolado, escuela de natación, patín, circo y comedor opcional.

Qué incluyen las propuestas y cuáles son los extras

Más allá de la pileta, siempre con guardavidas y profesores de educación física divididos por franjas etarias desde los 3 hasta los 13 años, la oferta recreativa evolucionó hacia esquemas temáticos. La mayoría de los clubes combina iniciación deportiva en fútbol, hockey, tenis, básquet o natación con talleres de arte, cocina, acrobacia en tela, percusión y jornadas de campamento dentro del propio predio.

Al calcular el gasto total, conviene, prestar atención a los costos fuera de arancel:

Almuerzo y merienda: En las jornadas completas, el servicio de vianda o comedor suele cobrarse aparte y suma entre $180.000 y $260.000 mensuales , aunque la mayoría de las sedes permite llevar comida propia desde casa.

En las jornadas completas, el servicio de vianda o comedor suele cobrarse aparte y suma entre , aunque la mayoría de las sedes permite llevar comida propia desde casa. Traslado: El servicio de micro puerta a puerta añade entre $160.000 y $240.000 al mes según la distancia al club.

El servicio de micro puerta a puerta añade entre según la distancia al club. Apto físico y matrícula: La revisión médica y odontológica obligatoria suele realizarse en el mismo club por un valor adicional de entre $15.000 y $28.000.

La alternativa gratuita de la Ciudad

Para quienes buscan una opción sin costo, el Gobierno de la Ciudad mantiene abiertas las inscripciones para su programa de colonias deportivas gratuitas destinadas a chicos de 4 a 12 años, que funcionan de lunes a viernes de 9 a 16.

La red abarca 14 sedes distribuidas estratégicamente, entre las que destacan el Parque Sarmiento (Saavedra), el Parque Manuel Belgrano (ex KDT, en Palermo), el Parque Roca (Villa Soldati), el Parque Chacabuco, el Parque Avellaneda y los polideportivos Colegiales, Costa Rica, Patricios, Pereyra, Pomar y Santojanni.

Además de actividades deportivas, natación y juegos recreativos, todas las sedes públicas incluyen desayuno, almuerzo y merienda sin cargo, con cupos limitados sujetos a inscripción previa online y presentación de documentación médica.