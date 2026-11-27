La línea T1 unirá Aeroparque con Nueva Pompeya y funcionará las 24 horas. Los detalles del nuevo transporte eléctrico que se estrena en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para la puesta en marcha del Trambus, un novedoso sistema de transporte de pasajeros 100% eléctrico que buscará competir directamente con el uso del auto particular. El proyecto de movilidad urbana abrirá su primera etapa sobre el cierre del corriente año con la inauguración de la traza inicial, la cual conectará puntos estratégicos de la capital a través de un corredor exclusivo dotado de unidades de última generación.

La primera línea operativa del sistema fue bautizada como T1 y trazará un recorrido de 12,5 kilómetros para unir la zona costera de Aeroparque con el Centro de Trasbordo Sáenz, en el barrio de Nueva Pompeya. El servicio funcionará de manera ininterrumpida durante las 24 horas de los 365 días del año, alcanzando una frecuencia de 4 minutos en las horas pico y de hasta 30 minutos durante la franja de madrugada.

El trazado fue diseñado por las autoridades porteñas con la finalidad de ofrecer un medio de transporte sustentable que facilite la conectividad intermodal con las líneas de subtes, redes ferroviarias, colectivos urbanos y el sistema público de bicicletas, agilizando los traslados diarios en zonas de alta densidad vehicular.

El recorrido de la línea T1 y la combinación con subtes y trenes

En su trayecto entre el norte y el sur de la Capital Federal, el TramBus atravesará barrios de elevada circulación como Palermo, Villa Crespo, Caballito, Almagro, Parque Chacabuco, Boedo, Parque Patricios y Nueva Pompeya. La infraestructura contará con carriles preferenciales de marcha sobre el corredor de la Avenida Juan B. Justo y paradores específicos acondicionados para el ascenso y descenso de pasajeros.

En lo referente a la integración con el resto de la red de transporte público porteña, la línea T1 permitirá la combinación tarifaria y física con los siguientes servicios:

Red de ferrocarriles: conectará directamente con las líneas Belgrano Sur, Sarmiento, San Martín y Mitre.

Red de Subterráneos: facilitará el trasbordo con las líneas A, B, D, E y H.

Monto de la tarifa, medios de pago y la futura línea T2

En materia económica, el esquema tarifario del TramBus estará plenamente alineado con los valores vigentes para las líneas de colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Para quienes cuenten con la tarjeta SUBE registrada a su nombre, el boleto mínimo se ubicará en $956,38, mientras que el tramo de mayor distancia alcanzará un tope de $1.226,48. Además del plástico tradicional, los molinetes aceptarán pagos con tarjetas de débito, crédito, código QR y teléfonos celulares equipados con tecnología NFC.

Por último, desde el Ministerio de Infraestructura y Movilidad confirmaron que la red sumará una segunda etapa planificada para el año 2027 con la llegada de la línea T2. Esta futura traza conectará barrios como Flores, Villa Santa Rita, Villa del Parque, Agronomía, Parque Chas, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Belgrano, consolidando el circuito eléctrico interurbano en la Capital.