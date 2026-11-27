Frávega lleva el Black Friday hasta el 8 de diciembre. Cuánto cuestan aires, heladeras, lavarropas y celulares y cómo saber si el descuento es real

Frávega se sumó al Black Friday con una campaña más larga que la del resto del mercado. Según su sitio oficial, las ofertas van del 25 de noviembre al 8 de diciembre, tanto en la tienda online como en las sucursales, y abarcan más de 1.400 productos.

Hay rebajas en aires acondicionados, heladeras, lavarropas, celulares, notebooks y pequeños electrodomésticos. En un relevamiento de iProfesional en la web de la cadena, el 27 de noviembre, aparecieron descuentos de entre 19% y 48% en productos de uso cotidiano.

Hay productos que se pueden pagar en hasta 18 cuotas sin interés, y el envío es gratis en Capital y el GBA. En otros casos, como el del lavarropas Drean de 9 kilos, el máximo sin interés es de 12 cuotas.

La campaña llega en un buen momento para quienes necesitan un aire o un ventilador antes del verano, y para quienes quieren adelantar las compras de las Fiestas.

¿Cuánto cuestan los aires acondicionados en el Black Friday de Frávega?

La climatización es una de las categorías con más descuentos. Un aire acondicionado split inverter Hyundai de 3.200 W frío calor bajó de $999.999 a $799.999, un 20% menos.

El mayor descuento de la categoría aparece en un split inverter Likon de 3.200 frigorías, que pasó de $1.459.999 a $759.999, una rebaja del 48%.

Hay otras opciones sin descuento sobre el precio de lista, pero con precio promocional. Un split TCL de 3.350 W cuesta $729.999, un Midea inverter de 3.600 W, $799.999, y un Philco inverter de 3.500 W, $849.999. Para ambientes más grandes, un Philco de 6.000 W cuesta $1.299.999.

Entre los ventiladores, uno de pie Admiral de 18 pulgadas bajó de $89.999 a $53.999, un 40% menos, y uno Liliana de 10 pulgadas pasó de $69.999 a $45.999. Un ventilador de techo con luz led cuesta $82.999, contra $115.000 de su precio anterior.

¿Cuánto bajan heladeras y lavarropas?

En heladeras, una Drean no frost de 250 litros bajó de $899.999 a $699.999, un 22% menos. Una side by side Philco inverter de 495 litros pasó de $1.701.999 a $1.228.999, con un descuento del 28%.

El lavarropas con la rebaja más fuerte es un Drean de carga frontal inverter de 9 kilos, que bajó de $1.546.999 a $899.999, un 42% menos. Se puede pagar en 12 cuotas sin interés de $74.999,92.

Un Samsung de carga frontal de 6,5 kilos pasó de $972.999 a $779.999, un 19% menos, y un Philco inverter de 6 kilos cuesta $599.999, contra $739.999 de su precio anterior.

También hay rebajas en heladeras más grandes. Una Admiral multi door inverter de 404 litros bajó de $1.999.999 a $1.499.999, un 25% menos, y una Smartlife no frost con dispenser de 260 litros pasó de $999.999 a $699.999. En cambio, un freezer vertical Eslabón de Lujo de 142 litros tiene un descuento de apenas 8%: cuesta $749.999.

¿Hay descuentos en celulares y tecnología?

Sí. Un Motorola G77 de 256 GB bajó de $899.999 a $699.999, un 22% menos, y un Motorola Edge 70 Fusion de 256 GB pasó de $1.299.999 a $949.999.

En notebooks, una HP 250 con procesador Core 5 y 16 GB de memoria bajó de $2.187.196 a $1.682.458, un 23% menos. La opción más económica es una Exo de 14 pulgadas, que pasó de $499.999 a $299.999.

En televisores, el descuento es menor. Un Smart TV Samsung QLED 4K de 55 pulgadas cuesta $919.999, apenas $30.000 menos que su precio anterior. La PlayStation 5 en edición digital con dos juegos se ofrece a $1.899.999, sin rebaja sobre su precio de lista. En cambio, el GTA 6 físico para PS5, uno de los lanzamientos más esperados del año, bajó de $219.999 a $189.999.

¿Qué hay para el verano y el jardín?

Con la temporada de calor, la cadena también suma descuentos en muebles de exterior. Un set de living exterior de tres piezas bajó de $1.999.999 a $999.999, la mitad de su precio anterior, y un set de jardín de ocho piezas con mesa, sillas plegables y sombrilla pasó de $1.199.999 a $699.999.

Para quienes no pueden instalar un split, un aire portátil Admiral de 3.500 W cuesta $699.999. Y entre las herramientas, una bordeadora Tramontina de 1.500 W bajó de $149.999 a $114.999.

¿Qué ofertas hay en pequeños electrodomésticos?

Es la categoría donde aparecen los porcentajes más altos. Una freidora de aire Atma de 11 litros bajó de $299.999 a $159.999, un 46% menos, y un microondas Atma de 20 litros pasó de $249.999 a $159.999.

Una pava eléctrica Sansei cuesta $27.999, contra $61.999 de su precio anterior, y una licuadora Liliana con molinillo bajó de $75.999 a $49.999. El descuento más alto del relevamiento fue el de un cortapelo y barbero recargable, que pasó de $49.999 a $9.999, un 80% menos.

Además, la cadena tiene activos dos cupones, BLACK50MIL y COLCHONES100K, que se aplican sobre productos seleccionados.

¿Cómo saber si el descuento es real?

Algunos precios anteriores llaman la atención. Un combo de sommier, colchón y respaldo de 140 x 190 figura con un precio anterior de $2.649.076 y uno actual de $674.999, un 75% menos. En estos casos, conviene comparar con el precio en otras tiendas antes de comprar.

Una herramienta útil es el precio sin impuestos nacionales, que figura en cada producto. Por ejemplo, en el aire Hyundai de $799.999, ese valor es de $661.156.

Permite comparar el mismo producto entre comercios con un dato homogéneo. También conviene revisar el costo y el plazo de envío, ya que algunos productos llegan al día siguiente y otros en hasta seis días hábiles, y chequear si las cuotas son realmente sin interés. En el lavarropas Drean, por ejemplo, las 12 cuotas no tienen interés, pero las 18 cuotas suman un recargo.