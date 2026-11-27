Los trabajadores del sector cobrarán una gratificación extraordinaria. Cuánto percibe cada categoría y qué pasa con los jornales

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), uno de los gremios que logró mejores aumentos para diciembre, tiene definida la escala salarial que se aplicará para la liquidación de los sueldos que los trabajadores cobrarán en diciembre de 2026. El acuerdo paritario contempla una gratificación extraordinaria no remunerativa de $50.000 para noviembre, que se suma a los salarios básicos de cada categoría.

De esta manera, los trabajadores mensualizados recibirán sus haberes de noviembre con el adicional incluido, mientras que el personal jornalizado cobrará la segunda quincena de ese mes con los valores vigentes y el mismo bono.

Es importante hacer una distinción: aunque en diciembre comienza a regir un aumento del 4% para los básicos, ese incremento se aplica desde el 1° de diciembre y alcanza a la primera quincena de ese mes. Por eso, los mensualizados todavía cobrarán en diciembre los valores de noviembre.

La información surge de las escalas salariales del convenio colectivo de trabajo 260/75, difundidas por Calcular Sueldo, que señala que los valores fueron homologados por la Secretaría de Trabajo.

Cuánto cobra cada categoría de metalúrgicos con el bono de $50.000

Para el personal mensualizado de la Rama 17 (metalmecánica y actividades afines), los importes de noviembre se mantienen sin cambios respecto de octubre. Al sumar la gratificación extraordinaria, los salarios quedan de la siguiente manera:

Administrativos

Administrativo de 1ª: $951.251,29.

Administrativo de 2ª: $1.050.218,13.

Administrativo de 3ª: $1.204.899,99.

Administrativo de 4ª: $1.311.330,39.

Técnicos

Técnico de 1ª: $951.251,29.

Técnico de 2ª: $1.050.372,62.

Técnico de 3ª: $1.119.235,81.

Técnico de 4ª: $1.262.900,30.

Técnico de 5ª: $1.311.379,61.

Técnico de 6ª: $1.431.074,47.

Auxiliares y empleados menores

Auxiliar de 1ª: $916.985,94.

Auxiliar de 2ª: $993.543,99.

Auxiliar de 3ª: $1.123.763,49.

Empleado de 16 años, jornada de 8 horas: $855.636,86.

Empleado de 17 años, jornada de 8 horas: $883.597,10.

Los importes corresponden al básico de noviembre más los $50.000 de gratificación no remunerativa. No incluyen otros adicionales que pudieran corresponder según las tareas o condiciones laborales.

Cuánto cobran los metalúrgicos jornalizados

En el caso del personal jornalizado, la escala se establece por hora trabajada. Para la Rama 17, los valores vigentes en noviembre de 2026 son:

Operarios

Ingresante: $4.665,41 por hora.

Operario calificado: $5.054,03.

Medio oficial: $5.447,03.

Operario especializado: $5.827,06.

Operario especializado múltiple: $6.160,40.

Oficial: $6.445,08.

Oficial múltiple: $6.942,35.

Oficial superior (operador CNC): $6.942,35.

Oficial múltiple superior (operador CNC): $7.428,88.

Foguistas y choferes

Foguista con patente de 3ª: $6.160,40 por hora.

Foguista con patente de 2ª: $6.445,08.

Foguista con patente de 1ª: $6.957,93.

Chofer con registro de carga: $6.160,40.

Chofer con registro profesional: $6.445,08.

Chofer con registro de DNV: $6.957,93.

Ayudantes y aprendices

Ayudante obrero de 16 y 17 años: $4.264,87 por hora.

Aprendiz de 1er año: $4.117,63.

Aprendiz de 2do año: $4.264,87.

Aprendiz de 3er año: $4.308,90.

Aprendiz de 4to año: $4.389,50.

A estos trabajadores se les suma la gratificación de $50.000 en la liquidación de la segunda quincena de noviembre. El bono es un importe fijo y no modifica el valor de la hora de cada categoría.

Los valores de esta escala también se aplican a las ramas 3 (ascensores), 13, 14, 15, 16 y 20, según las planillas del acuerdo.

Qué pasa con el aumento del 4% de diciembre

El acuerdo paritario de la UOM establece un incremento del 4% sobre los salarios básicos a partir del 1° de diciembre de 2026.

Por eso, los trabajadores jornalizados tendrán dos liquidaciones diferentes:

Segunda quincena de noviembre: se paga con los valores horarios de noviembre y el bono de $50.000.

Primera quincena de diciembre: se aplica la nueva escala, con el aumento del 4%. Se cobra durante enero de 2027.

En esta nueva escala, por ejemplo, el ingresante de la Rama 17 pasará de $4.665,41 a $4.852,02 por hora, mientras que un oficial cobrará $6.702,88.

Para los mensualizados, el incremento del 4% se verá reflejado en los haberes de diciembre, que se pagan en enero. En ese mismo mes, la gratificación extraordinaria será de $40.000, en lugar de los $50.000 correspondientes a noviembre.

Bono de $50.000: quiénes lo cobran y cómo se liquida

La gratificación extraordinaria está prevista en el acuerdo salarial firmado por la UOM y las cámaras empresarias para el período abril de 2026 a marzo de 2027. El entendimiento contempla sumas no remunerativas para todas las ramas y categorías alcanzadas por el convenio colectivo 260/75.

Para cobrar los $50.000 completos, el trabajador debe tener contrato vigente al 30 de noviembre de 2026. Además, deben tenerse en cuenta estas condiciones:

Se paga junto con los haberes de noviembre.

En el caso de los jornalizados, se liquida con la segunda quincena.

Puede descontarse proporcionalmente por ausencias injustificadas.

Se abona en forma proporcional cuando existen jornadas reducidas o contratos a tiempo parcial.

No genera aportes jubilatorios, aunque está alcanzada por los aportes correspondientes a la obra social y al sindicato.

La gratificación también se incorpora a la base de cálculo del aguinaldo, según las condiciones establecidas en el acuerdo.

El piso salarial de los metalúrgicos en noviembre

Otro dato importante es el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), que desde el 1° de noviembre de 2026 quedó establecido en $1.187.653 para los trabajadores que cumplen la jornada legal completa.

Este indicador funciona como un piso de ingresos: para determinar si corresponde una compensación, se consideran los conceptos remunerativos y no remunerativos que paga el empleador, con excepción de las horas extras. Si el resultado no alcanza el mínimo establecido, la empresa debe cubrir la diferencia.

El próximo valor del IMGR será de $1.219.153 desde diciembre de 2026.