UOM, UTEDYC y UPSRA cerraron las paritarias más altas para diciembre 2026. Revisá los porcentajes de incremento y los bonos acordados

Mientras varios gremios como el de Camioneros ya negociaron actualizaciones salariales en paritarias hasta el año que viene, previendo el freno de las negociaciones que se suele dar durante el verano en Argentina, algunos gremios sorprendieron con aumentos de sueldo para recuperar el poder de compra real.

No fue la regla, sin embargo, ya que la mayoría de los sindicatos están evitando la conflictividad sindical indexando sus incrementos por convenio al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Es el caso de los trabajadores químicos, algunas de las ramas de los de entidades deportivas y los bancarios.

Los siguientes son los acuerdos paritarios que se salieron de la norma y negociaron subas salariales por encima del 2,2% intermensual de la inflación oficial en octubre.

Paritaria de siderúrgicos: cuánto aumentan los sueldos de la UOM en diciembre 2026

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegó a un acuerdo con la la Cámara Argentina del Acero para incrementar 12% los sueldos de los trabajadores siderúrgicos, de la Rama 21, tras casi dos años de discusiones. De ese aumento queda por brindar 6% de incremento no remunerativo y no acumulativo válido en noviembre y diciembre.

La negociación salarial de los siderúrgicos estuvo paralizada por tanto tiempo debido a la tensión y la negativa de la Secretaría de Trabajo a reconocer a los delegados paritarios que fueron nombrados por el interventor de la UOMRA. La situación cambió a partir del 6 de julio tras un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que avaló la facultad del interventor para discutir paritarias y designar a quienes participen de esas tratativas.

La suba mencionada fue precedida en la misma paritaria por un aumento de solo un 6% de aumento no remunerativo durante agosto, septiembre y octubre de 2026, que quedó por encima de la inflación acumulada en ese período. Queda por ver, entonces, si los precios del último bimestre también permiten alguna recuperación del poder de compra de los siderúrgicos.

Además, la paritaria incluyó para los trabajadores propios de las empresas siderúrgicas, un bono extraordinario de 1.600.000 pesos. En tanto que para los contratistas, el plus será de 1.280.000 pesos.

Trabajadores de Entidades Deportivas

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) convino para el personal que se desempeña en mutuales (CCT 807/23) un esquema semestral para definir los incrementos hasta fin de año, siempre de acuerdo al IPC del mes anterior. También para empleados de clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se sigue indexando por inflación hasta diciembre;y en el caso del personal de gimnasions (CCT 738/16) y para los de entidades civiles y deportivas (CCT 804/23).

En cambio, para los trabajadores de clubes de campo (CCT 805/23) si logró un 5% de suba remunerativa en diciembre, sobre los sueldos pagados en noviembre.

Paritaria de seguridad privada: cuánto cobran los vigiladores en diciembre

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) realizó un acuerdo semestral para la última mitad de 2026, que involucra aumentos de sueldos escalonados que suman un total de 17,35%, además de una cifra no remunerativa. De este esquema queda pendiente:

Noviembre: 2,24% de aumento y 70.000 pesos no remunerativos

2,24% de aumento y 70.000 pesos no remunerativos Diciembre: 4,01% de aumento y 120.000 pesos no remunerativos

Con esta nueva readecuación de las escalas, el sueldo bruto conformado para la categoría testigo de Vigilador General alcanzará los $1.864.000 durante el penúltimo mes del año, lo que representa un aumento nominal de $36.800 en comparación con los $1.827.200 cobrados en octubre.

La paritaria se celebró a mediados de año junto a la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones (CAESI). La actualización salarial abarca a todas las categorías contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07. Los porcentajes de incremento incluyen la actualización tanto del presentismo y los viáticos.

Los anteriores son los 3 gremios que acordaron aumentos salariales en paritarias para los sueldos que se cobrarán en diciembre.